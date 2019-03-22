«Отправил сообщение и исчез»: появились подробности пропажи 26-летнего Павла Гричкова в Башкирии

Стали известны подробности пропажи 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова в Башкирии. «Комсомолка» связалась с матерью, которая рассказала об обстоятельствах исчезновения сына.

По ее словам, Павел работает на грузовой «ГАЗели» и занимается междугородними грузоперевозками. В тот день мужчина поехал на своей машине из Тольятти в Уфу, но по дороге сломался. Неравнодушные люди отбуксировали его в Стерлитамак в автосервис на Раевском тракте.

- Паша позвонил, рассказал о случившихся проблемах. В тот день места в автосервисе не было, его не смогли принять. Сказали, что место будет либо утром, либо ближе к обеду. Сын решил переночевать в машине возле автосервиса, около 11 часов ночи в последний раз списался с супругой в мессенджере, написал ей, что пошел в ближайший киоск, чтобы купить чего-нибудь съесть. После этого связь с ним потерялась, телефон у него выключен, к машине он не вернулся, «ГАЗель» так и стоит у автосервиса, - рассказала со слезами «Комсомолке» мать мужчины Валерия.

Сейчас в Башкирию выехал отец Павла, чтобы вместе с волонтерами искать сына. Заявление в полицию также написано, правоохранители начали заниматься делами.

Ранее Павел никогда не пропадал, всегда был на связи с родственниками. Дома его ждут супруга и маленькая дочь, которой всего четыре года.

ВЫЙДУТ НА ПРОЧЕС МЕСТНОСТИ

Сегодня, 22 марта, поисковики выйдут на прочес местности в 19 часов вечера. Желающим присоединиться к поискам добровольцы просят взять с собой скотч и ножницы, чтобы расклеивать объявления, заряженный телефон. Одеться нужно в теплую одежду, взять с собой перчатки, обуть удобную обувь, по возможности распечатанные ориентировки. Соберутся добровольцы возле магазина автозапчастей по адресу ул. Дружбы, 36/б.

Если вы хотите присоединиться к поискам или знаете о его местонахождении, сообщите в полицию или по телефону 8(987)106-06-01, 8(927)087-87-86.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: черная спортивная шапка, серая ветровка, серые спортивные трико, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вы можете распечатать ориентировки, то сообщите об этом волонтерам

Также требуется помощь в печати ориентировок. Если у вас есть возможность распечатать любое количество ориентировок, просьба связаться по номеру 8(927)087-87-86.