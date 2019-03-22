2019-03-22T10:18:23+03:00
Общество

«Отправил сообщение и исчез»: появились подробности пропажи 26-летнего Павла Гричкова в Башкирии

Павел Гричков уже с 18 марта не выходит на связь с родными
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Дома Павла ждет маленькая дочьДома Павла ждет маленькая дочь
Изменить размер текста:

Стали известны подробности пропажи 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова в Башкирии. «Комсомолка» связалась с матерью, которая рассказала об обстоятельствах исчезновения сына.

По ее словам, Павел работает на грузовой «ГАЗели» и занимается междугородними грузоперевозками. В тот день мужчина поехал на своей машине из Тольятти в Уфу, но по дороге сломался. Неравнодушные люди отбуксировали его в Стерлитамак в автосервис на Раевском тракте.

- Паша позвонил, рассказал о случившихся проблемах. В тот день места в автосервисе не было, его не смогли принять. Сказали, что место будет либо утром, либо ближе к обеду. Сын решил переночевать в машине возле автосервиса, около 11 часов ночи в последний раз списался с супругой в мессенджере, написал ей, что пошел в ближайший киоск, чтобы купить чего-нибудь съесть. После этого связь с ним потерялась, телефон у него выключен, к машине он не вернулся, «ГАЗель» так и стоит у автосервиса, - рассказала со слезами «Комсомолке» мать мужчины Валерия.

Сейчас в Башкирию выехал отец Павла, чтобы вместе с волонтерами искать сына. Заявление в полицию также написано, правоохранители начали заниматься делами.

Ранее Павел никогда не пропадал, всегда был на связи с родственниками. Дома его ждут супруга и маленькая дочь, которой всего четыре года.

ВЫЙДУТ НА ПРОЧЕС МЕСТНОСТИ

Сегодня, 22 марта, поисковики выйдут на прочес местности в 19 часов вечера. Желающим присоединиться к поискам добровольцы просят взять с собой скотч и ножницы, чтобы расклеивать объявления, заряженный телефон. Одеться нужно в теплую одежду, взять с собой перчатки, обуть удобную обувь, по возможности распечатанные ориентировки. Соберутся добровольцы возле магазина автозапчастей по адресу ул. Дружбы, 36/б.

Если вы хотите присоединиться к поискам или знаете о его местонахождении, сообщите в полицию или по телефону 8(987)106-06-01, 8(927)087-87-86.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет: черная спортивная шапка, серая ветровка, серые спортивные трико, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вы можете распечатать ориентировки, то сообщите об этом волонтерам

Если вы можете распечатать ориентировки, то сообщите об этом волонтерам

Также требуется помощь в печати ориентировок. Если у вас есть возможность распечатать любое количество ориентировок, просьба связаться по номеру 8(927)087-87-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Башкирии после нападения алабая на 10-летнего ребенка возбудили уголовное дело
Жителя Башкирии, который увез сына от матери, объявили в федеральный розыск
21 марта в УГНТУ состоялся IV Нефтегазовый кадровый форум
Красавиц Башкирии приглашают на кастинг конкурса «hылыуkай-2019»
В Уфе задержали одного из участников оргии школьников на крыше
В Минздраве рассказали, в каких поликлиниках Башкирии самые длинные очереди
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже.
В Уфе родственники погибшего пациента получат от больницы компенсацию в миллион рублей
Жители Сибая сообщают о 22-кратном превышении ПДК по диоксиду серы
Авиакомпания «Нордавиа» запустит прямые рейсы из Уфы в Санкт-Петербург
Сегодня в Башкирии пройдет снег с дождем
В Башкирии прожиточный минимум составил 8,7 тысячи рублей
В Уфе по делу экс-чиновников мэрии заслушали главного свидетеля
В Башкирии закрыли частную детскую клинику за отсутствие лицензии
В Башкирии продолжает гореть мусорный полигон
Жителя Башкирии осудили за убийство старушки-«процентщицы»
В Башкирии осудят бывшего полицейского за требование «спонсорской помощи» от потерпевшего
В Уфе школьники устроили секс на крыше и сняли происходящее на видео
Иван Ургант высмеял видео из Башкирии, где бросили кота в лося
В Башкирии осудят мужчину, по чьей вине в ДТП погибли два человека
В центре Уфы загорелась квартира в пятиэтажном доме
Жители Башкирии получили «неточные» квитанции на оплату вывоза мусора
В Башкирии разыскивают 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова
В Уфе 24 марта пройдет пикет в защиту Байкала
Новым прокурором Башкирии стал Камиль Кашаев
Стало известно, где нашли пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку