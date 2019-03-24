Чай с мятой, йога и соловьи: как корреспондент «КП» с бессонницей боролась

На часах давно за полночь, а вы продолжаете ворочаться в кровати. Согласитесь, знакомая картина? Вы уже пересчитали пару сотен овец, взбили подушки и выпили теплого молока, но сон так и не приходит.

Я с этой проблемой столкнулась несколько лет назад. Новорожденная дочка раз и навсегда изменила режим, а вернуть его обратно оказалось делом не простым. Снотворные из аптеки, которые выдаются без рецепта, особо не помогают, а записаться на прием к врачу с такой пустяковой проблемой не позволяет слишком плотный график работы. Попробуем бороться с бессонницей народными методами!

НАНОПОДУШКИ И СОВЕТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Многие утверждают, что не могли заснуть месяцами, пока не прикупили в спальню светонепроницаемые шторы и ортопедическую подушку.

Отправляемся за постельным бельем мечты. В специализированных салонах выбор огромен: подушки с эвкалиптовым наполнителем, из лебяжьего пуха, из латекса и супер-нано-материала, с эффектом памяти и охлаждения. Есть даже специальные подушки для тех, кто любит спать на боку! Цена – на любой кошелек, от 900 до 10 000 рублей. Остановимся на относительно бюджетном варианте за 3300 рублей – мягкая и упругая анатомическая подушка со специальной выемкой под плечо. Как раз идеальный вариант для меня, любительнице спать на боку.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На часах 23.00. перед сном тщательно проветриваю комнату, говорят, свежий и прохладный воздух идеально помогает расслабиться и заснуть. Ложусь в кровать в предвкушении крепкого сна и… И ничего не происходит. В полной темноте отчаянно ворочаюсь час, другой, проклиная все на свете, не выдерживаю и хватаюсь за смартфон. Стоит ли говорить, что, когда в семь утра звонит будильник, мне хочется убивать всех вокруг?

ПЛЕСК ВОДЫ И ТРЕЛИ СОЛОВЬЯ

Следующим на очереди стоит избавление от стресса. Именно переживания и волнения не дают человеку расслабиться и уснуть. С этим сложнее: работа журналиста – это уже синоним стресса. Но попробовать стоит.

Беру за правило: приходя домой, не включаю новости, не лезу в интернет, подальше убираю телефон с социальными сетями. Только релаксирующая музыка, звуки природы и мантры. Ложусь в кровать, включаю негромкую музыку с шумом водопада и пением соловья.

Приятные мелодичные звуки на удивление быстро навевают дрему, но стоит мне потянуться к пульту, чтобы выключить музыкальный центр, как сон мгновенно улетучивается. Мысленно напеваю мотив у себя в голове, но соловьиные трели быстро сменяются увлекательными размышлениями на тему грядущего журналистского расследования – где найти компетентного эксперта, и во сколько начинает работать Следственный комитет. Плюнув на эксперимент, лихорадочно вцепляюсь в смартфон и просматриваю соцсети в поисках инфоповодов на завтрашний день. А утро снова начинается с головной боли и литра крепкого кофе.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АРОМАТЕРАПИЯ И ЗАГАДОЧНАЯ ПАССИФЛОРА

- А мне прекрасно помогает уснуть ароматерапия, - рассказывает на работе коллега. – Перед сном зажигаю ароматическую палочку, а на запястье и виски наношу по капле эфирного масла лаванды или бергамота, и все – сплю, как младенец!

Ароматерапия! Как я сразу про нее не вспомнила. Эфирные масла – это же едва дар богов: и от комаров спасают, и простуду на раз-два вылечивают, и головную боль снимают, и волосы от них растут, как у Рапунцель. В аптеках прекрасный выбор эфирных масел, а интернет услужливо подскажет, что нормализовать сон и успокоить мятущийся дух помогут эфирные масла лаванды, сандала, хмеля, герани, мелиссы, нероли, майорана, ромашки, валерианы, пассифлоры, пачули и жасмина. А если у вас вдруг депрессия или просто очень плохое настроение – то «эфирка» бергамота враз вернет вам радость жизни. Цена не кусается: от 80 до 170 рублей за 10-миллиграмовый флакончик. Главное, быть уверенным, что у вас нет аллергии на эти масла.

Выбираю лаванду, мелиссу и загадочную пассифлору. Бергамот и ромашка остались еще с прошлого эксперимента, посвященному борьбе с надоедливыми комарами. В эзотерическом магазинчике возле дома прикупаю ароматические палочки с ароматом сандала. Дома перед сном устраиваю себе сеанс благовоний: зажигаю сандал, на запястья и виски наношу по капле эфирного масла лаванды и мелиссы. Пассифлора, несмотря на красивое название, не «зашла»: аромат показался навязчивым и откровенно раздражал.

Вот честно: никакого эффекта. Да, ароматно, расслабляет, чувствуешь себя словно в спа-салоне, но спать по-прежнему не хочется. К тому же от интенсивного аромата палочек скоро разболелась голова, так что срочно пришлось проветривать комнату.

ВАЛЕРИАНА, ПУСТЫРНИК И ДРУГИЕ ФИТОСБОРЫ

Похоже без похода в аптеку не обойтись. Но для начала заглянем в фитоотдел, где продают различные травяные сборы, чаи и настои для расслабляющих ванн. С собой захватила старенький рецепт, передаваемый из поколения в поколение:

«Заварите на водяной бане 10 граммов смеси пустырника, перечной мяты, корня валерианы и шишек хмеля. Кипятите отвар 15 минут, после чего остудите, профильтруйте и разбавьте прохладной кипяченой водой. Пить такой отвар нужно три раза в день по половине стакана»

На мой взгляд, эффект точно такой же, если бы я просто накапала себе пустырника или выпила пару таблеток валерьянки. Ну или перед сном заварила себе чая с мятой или выпила стакан теплого молока с медом. Есть заметное расслабление, засыпаешь чуточку быстрее, но, если в голове крутятся тревожные мысли, засыпать все равно будешь долго и мучительно.

СПОРТ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО! ЙОГА ТОЖЕ

Клин клином выбивают, гласит народная мудрость. Если уснуть никак не получается, значит стоит себя как следует вымотать, чтобы свалиться от усталости и крепко спать до утра. Можно затеять генеральную уборку перед сном, а можно заняться спортом. Физические нагрузки помогут снять напряжение в мышцах, улучшит кровообращение, а значит, сон как у младенца будет обеспечен.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед сном – полчаса несложных физических упражнений, и как вишенка на торте – пятиминутная «планка». После – теплый душ с любимым ароматным гелем и уютный пушистый халат. Пожалуй, запишу физические упражнения в список любимых привычек. Рука не тянулась привычно к телефону, и уже через полчаса я мирно посапывала. С утра меня ожидал сюрприз в виде прекрасного настроения, я хорошо выспалась.

Эффект мне настолько понравился, что я решила поэкспериментировать. Как известно, в большинстве случаев бессонница возникает из-за того, что человек не может нормально расслабиться. А что лучше всего расслабляет мышцы и дарит гармонию духа? Правильно, йога. Несложные позы «ласточки» или «бабочки» оказались неплохой заменой пробежке. Эффект получился таким же. И ведь бесплатно. А если нет разницы, то зачем платить больше?

ЗВОНОК ВРАЧУ

Лариса Бикбулатова, врач-невролог, сомнолог Центра нарушений сна:

- При длительной бессоннице ни в коем случае не стоит бежать в аптеку за снотворным. Тем более, сейчас фармацевты не имеют права продавать подобные препараты без рецепта. Сначала нужно выяснить причину бессонных ночей, а в этом может помочь только специалист: психолог, невролог либо сомнолог.

Но лучше всего справиться с проблемой поможет поведенческая терапия, то есть изменение своего образа жизни. За четыре часа до сна не курить, не употреблять алкоголь и кофеин. Заниматься спортом лучше тоже за два часа до того, как лечь в постель. Если же есть привычка спать днем, то длительность его не должна превышать 45 минут. Что касается народных методов, например, занятий спортом, ароматерапии или травяных сборов, то они прежде всего призваны снять эмоциональное и физическое напряжение, но вряд ли помогут, если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем. Тут уже не обойтись без врачебного вмешательства.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА «КП»

Как отличить бессонницу от простого невроза?

Для хорошего самочувствия и работоспособности взрослому здоровому человеку требуется от 6 до 8 часов крепкого сна. Если вы долго ворочаетесь перед сном и спите всего 4-5 часов в сутки, при этом такое состояние продолжается хотя бы неделю, то можно говорить о том, что у вас бессонница.

Основными причинами бессонницы неврологи и психотерапевты называют стресс, излишняя восприимчивость к негативной информации, полученной из внешнего мира, неправильное питание, употребление некоторых лекарств и стимулирующих препаратов, вроде кофе, алкоголя или энергетиков.