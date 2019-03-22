2019-03-22T08:22:00+03:00
Общество

«Отправили домой умирать»: дочь 59-летнего уфимца возмущена, что на ее отце врачи поставили крест

Женщина рассказала, что даже диагноз медики не смогли вовремя поставить
Инга НОВИЦКАЯ
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Уфимцу сделали КТ, которое показало объемное образование в легкихУфимцу сделали КТ, которое показало объемное образование в легкихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Моего отца отправили домой умирать. Я не верю, что уже ничем нельзя помочь!» - пожаловалась в социальных сетях уфимка Алина А. Женщина возмущена, что сначала медики не смогли вовремя поставить правильный диагноз ее отцу, а потом и вовсе отказали ему в лечении, заявив, что при сопутствующем сердечном заболевании ни лучевую, ни химиотерапию мужчина не переживет. Но даже в паллиативной помощи, полагающейся больным с последней стадией онкологии, как уверяет уфимка, медики отказали, сославшись, что «свободных мест нет».

«ДУМАЛИ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ»

Все началось в январе, когда 59-летний Сабир К. (имя изменено – ред.) начал жаловаться на одышку. Поскольку у мужчины были проблемы с сердцем (ишемическая болезнь сердца, инвалид третьей группы – ред.) родственники решили перестраховаться и отправить его на обследование в больницу, однако, в госпитализации пожилому мужчине отказали. Лишь только после жалобы главному врачу, уфимца, наконец, положили в больницу и две недели лечили от сердечного заболевания. Вот только одышка все усиливалась, Сабир часто просыпался по ночам, потому что задыхался.

- Мне снова пришлось обратиться к лечащему врачу с просьбой, чтобы отцу проверили легкие. Только после этого ему сделали компьютерную томографию, которая выявила объемное образование в легких. Врач сказал, что, вероятнее всего, это рак на первой стадии, - говорит Алина. – Но мне посоветовали не беспокоиться, потому что метастазы не обнаружили, а значит, есть все шансы добиться ремиссии.

Потом мужчине сделали бронхоскопию, но процедуру выполнили неправильно, поэтому в заключении написали диагноз «полипозный бронхит». И снова Алина настояла, чтобы ее отцу выписали направление на торакальную пункцию – прокол грудной клетки, в ходе которой берется материал для гистологического исследования. Вот только провести медицинскую манипуляцию оказалось невозможным из-за «неудобного» расположения опухоли под лопаткой.

«ОТЦА ОТПРАВИЛИ УМИРАТЬ ДОМОЙ»

После выписки из больницы Сабир отправился на консультацию к онкологу по месту жительства, а оттуда – в республиканский онкодиспансер.

- Там нам сказали, что действительно у папы рак, но из-за серьезных проблем с сердцем лечение невозможно. Ни лучевую, ни химиотерапию его организм просто не выдержал бы, - тяжело вздыхает Алина. – Папе посоветовали отправляться домой…

Вот только дочь не собиралась сдаваться и любыми силами пыталась спасти любимого отца. Огромную надежду она возлагала на кибер-нож, который эффективно убирает даже самые труднодоступные опухоли, при условии, что нет метастазов. 1 марта Сабир прошел позитронно-эмиссионную томографию, результаты которой убили всякую надежду – онкология 4 стадии с метастазами в лимфоузлах и костях. Врач подтвердил, что лечение бесполезно и невозможно, жить мужчине осталось всего 6-9 месяцев.

- Сейчас мы стараемся добиться того, чтобы папа получал хотя бы паллиативное лечение, - говорит Алина. – И хотя он старается держаться молодцом и даже ходит на работу, у него с каждым днем усиливается одышка, появляются боли. Мы попросили у врача хотя бы выписать ему капельницы с золедроновой кислотой. Ведь при метастазах кости становятся очень хрупкими, повышается риск переломов, но и тут получили отказ, мол, на почки она плохо влияет. С боем я все же добилась назначения, и на днях папе прокапали первую «золедронку». Конечно, у него сейчас болят кости, но такие «побочки» встречаются часто.

С вопросом об оказании паллиативной помощи женщина два раза писала обращение в республиканский минздрав, но ответа так и не получила.

- В онкодиспансере нам заявляют, что мест в паллиативном отделении у них нет, и когда они освободятся – неизвестно. Сейчас я изучаю вопрос с хосписами в Уфе и очень переживаю, что папе будет становиться все хуже и хуже, а помочь я ничем не смогу, - едва не плачет Алина. – Мне очень грустно от того, что от отца просто отмахнулись, как от бесперспективного и отправили тихо умирать домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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