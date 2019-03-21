Синоптики рассказали, каким будет лето в Башкирии в 2019 году

Российский гидрометцентр опубликовал традиционный долгосрочный прогноз погоды по стране с апреля по сентябрь. При этом синоптики сразу предупреждают: его точность примерно 70%. Метеорологи не предсказывают среднюю температуру воздуха или количество осадков, а лишь прогнозируют отклонения от климатических норм. Проще говоря, стало известно, ожидать ли жителям Башкирии погодных аномалий в оставшиеся месяцы весны и предстоящим летом.

АПРЕЛЬ

Второй месяц весны ожидается теплым и сухим. По данным синоптиков, осадков выпадет меньше, чем положено по климатическим нормам. Температура воздуха ожидается выше, чем обычно.

МАЙ

В Приволжском федеральном округе май будет теплым. Месяц будет сухим. Среднесуточные показатели температуры воздуха также сохраняться в пределах нормы. На сильную жару жаловаться не придется, но и доставать куртки нет никакой необходимости. Осадков будет немного, поэтому жителям Башкирии стоит обратить пристальное внимание на пожарную безопасность на отдыхе, ведь майские каникулы – самое лучшее время для выезда на природу и пикники.

ИЮНЬ

Природные аномалии в первый месяц лета не грозят. В июне температура воздуха ожидается выше нормы. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, дождливого июня не ожидается. Будет сухо и тепло, как в прошлом году. Температура воздуха и уровень осадков установятся на уровне нормы.

ИЮЛЬ

Июль в Башкирии обещает быть дождливым, но не холодным. В Росгидрометцентре сообщили о возможном превышении климатических норм по осадкам.

АВГУСТ

Август будет теплым. Осадков в Башкирии ожидается немного. Сильные дожди в последний месяц лета пройдут лишь на юге и центре России.

СЕНТЯБРЬ

В традиционный месяц сбора урожая погода также не представит сюрприза жителям республики. Осадки и температура воздуха вряд ли превысят средние показатели в отличие от Ростова-на-Дону и Волгограда, где ожидается засуха.

Разумеется, что это только предположительный прогноз. Каким будет конец весны, лето и сентябрь, покажет лишь время.