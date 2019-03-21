В День рождения Рудольфа Нуреева в Уфе представили балет «О чем молчат камни»

В минувшее воскресенье, 17 марта, в башкирской столице вспоминали гения танца Рудольфа Нуреева, которому в этот день исполнился бы 81 год. Традиционно в этот день Башкирский театр оперы и балета открывает популярный проект «Нуреевские дни», в рамках которого состоялась премьера одноактного балета «О чем молчат камни» о тайнах знаменитой южноуральской пещеры Шульган-Таш.

Эта пещера известна редчайшими образцами наскальной живописи эпохи палеолита. Представить свою версию возникновения древних рисунков взялся известный уфимский балетмейстер Ринат Абушахманов и московский композитор и художник Николай Попов.

Балет переносит зрителей в эпоху каменного века. Фото: Андрей КОРОТНЕВ.

Авторы постановки очень серьезно отнеслись к реализации своей задумки и даже консультировались с археологом, доктором исторических наук из Московского университета Владиславом Житеневым.

Необычным стало и музыкальное оформление спектакля: электронно-акустическое звучание с использованием аутентичных инструментов - курая и кул-кубыза. Постановка идет под фонограмму - музыку записывали на студии, используя звуки древних башкирских инструментов - курая, кул-кубыза. В записи принимали участие этно-группа «Йатаган» и мастер горлового пения и кубызист Роберт Загретдинов. Необычна также сценография постановки - вместо декораций широко используются видеоинсталляции - события в балете разворачиваются на фоне захватывающих видов древней пещеры.

Партию жреца исполнил заслуженный артист республики Андрей Брынцев. Фото: Андрей КОРОТНЕВ

- Знаменитые пещерные фрески Шульган-Таш – это не только отражение сцен повседневной жизни первобытного человека, а история о том, как в древнем мире жил и творил художник, - считает постановщик Ринат Абушахманов. - Пещера - одно из тех мест, где зародилось искусство, а первым творцом, живописцем вполне возможно была молодая и прекрасная девушка, подарившая потомкам загадочные образы древнего мира.

Главные партии - первобытной художницы и жреца племени на премьере исполнили молодые солисты балетной труппы - лауреат международного конкурса «Арабеск - 2018» Софья Гаврюшина и Айрат Масегутов, партия жреца досталась заслуженному артисту республики Андрею Брынцеву.

Вместо декораций в постановке использованы видеоинсталляции. Фото: Андрей КОРОТНЕВ

- Моя героиня - олицетворяет искусство. Она очень отличается от других людей племени: ей претит жестокость, с которой приходится сталкиваться, она стремится к прекрасному, - рассказала Софья Гаврюшина.

Во второй части вечера были показаны хореографические миниатюры «Башкирские легенды», премьера которых состоялась в прошлом сезоне в рамках творческой лаборатории «Rudy Dance». Еще один премьерный спектакль «О чем молчат камни» можно будет увидеть в ближайшую субботу, 23 марта . Начало в 18.00, билеты стоят от 150 до 800 рублей/