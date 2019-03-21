2019-03-21T13:49:35+03:00
Общество

В магазинах Башкирии 68% самых необходимых продуктов сделаны внутри региона

За два года таких товаров стало больше на 7%
Рустем АХУНОВ
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Большая часть продуктов первой необходимости в магазинах республики сделали в БашкирииБольшая часть продуктов первой необходимости в магазинах республики сделали в БашкирииФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Башкирия – регион-лидер ПФО по количеству жителей и территории. 142 тысячи километров площади населяют 4 миллиона человек. По последним данным, 62,2% от этого числа проживают в городах, а остальные – в сельской местности. Соответственно, почти полтора миллиона жителей региона так или иначе связаны с агропромышленным комплексом – владеют придомовым хозяйством, участвуют в кооперативах, работают в поле или на фермах.

По данным Башстата, в 2018 году аграрии произвели продуктов на 152 миллиарда рублей. Республика остается лидером по показателям производства молока и поголовья крупного рогатого скота. В ПФО Башкирия занимает первые позиции по производству зерновых, овощей и подсолнечника.

ПОЧЕМУ НЕТ МЕСТНЫХ ОВОЩЕЙ В «АШАНЕ»?

Любопытно, но не всегда местную продукцию можно приобрести в продуктовых магазинах республики. Например, в крупных федеральных магазинах сложно найти продукцию от фермеров или небольших потребительских кооперативов. Попробуйте найти в «Ленте» или «Ашане» огурцы или помидоры из Туймазинского района. Их нет даже летом!

Сами фермеры объясняют ситуацию тем, что небольшим предпринимателям сложно и невыгодно работать с федеральными партнерами. Порой даже объединившиеся в кооператив фермеры остаются вне игры.

- Поставщикам нужны объемы. Например, просит «центр» 10 тонн огурцов, а у нас на всех складах только два. Ну и кому такой объем нужен? Да и в кооперативы люди объединяются только тогда, когда им самим выгодно, - объясняет фермер из Туймазинского района Мингазит Шаигареев.

Согласно статистике госкомитета Башкирии по торговле, в федеральных магазинах продукция местных производителей представлена только половиной ассортимента социально-значимых продуктов – 53%. В магазинах местных торговых сетей продают 67% товаров из региона. Чуть больше местных товаров можно найти в магазинах шаговой доступности – 75%. Наконец, больше всего башкирских товаров продают на рынках и ярмарках – 79%. Владея цифрами, можно представить общую картину – в среднем, на полках магазинов республики можно найти 68,5% местных продуктов. В начале 2017 мы проводили аналогичный анализ, и тогда количество продуктов от фермеров было на 7% меньше.

КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕСТНЫХ ФЕРМЕРОВ?

Впрочем, местным производителям оказывают поддержку в правительстве республики – субсидии, компенсации и льготные условия кредитования. Такие преференции логичны, ведь республиканские магазины-«сетевики» платят налоги в местный бюджет.

Заместитель руководителя администрации Радия Хабирова Ринат Баширов рассказал, что хочет увеличить количество местной продукции в федеральных магазинах Башкирии до 65%.

- Такие магазины называют «пылесосами». Они отправляют деньги в регионы, в которых базируются производители товаров. Пока не будет политической воли, они будут торговать так, как им выгодно. Сейчас представители крупных сетей заявили, что доведут количество башкирской продукции до 65%. Одновременно с этим мы заставляем местных поставщиков быть гибче. Как бы мы не называли крупные магазины, нам, в конечном итоге, будет выгодно, чтобы в них продавали башкирские товары.

Одними кредитами на сельхозтехнику и субсидиями дело не ограничивается. В 2012 году с подачи правительства республики начал работать проект «Продукт Башкортостана». Под этим брендом объединяются фермеры и производители из республики – сейчас их более 300 представителей. В руководстве проекта объяснили, что бренд стал своего рода знаком качества продукции – перед тем как получить знак, все товары должны пройти через испытательный центр. Среди продукции есть как обычные (молоко, кефир и творог), так более «национальные» лоты (кумыс, прополис и мед).

ИСТОЧНИК KP.RU

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