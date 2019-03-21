Жителей уфимского Инорса будут распознавать уличные камеры

В руководстве Башкирии намерены снизить уровень преступности в уфимском микрорайоне Инорс за счет строительства социальных объектов и установки камер видеонаблюдения.

По итогам 2018 года в 75-тысячном спальном микрорайоне на севере Уфы полицейские зафиксировали 920 преступлений. На заседании правительства республики заявили, что по сравнению с прошлым годом количество преступлений увеличилось на 5%. Причем тяжких и особо тяжких преступлений стало больше на 19%. Естественно, что такая статистика не устроила руководство региона.

Дабы прекратить подобное непотребство, власти Башкирии решили взяться за безопасность.

Власти города и республики хотят установить в районе систему камер видеонаблюдения. Работать они будут по хитрой системе – с распознаванием лиц. Хулигана можно будет вычислить даже в темноте, камеры смогут работать в инфракрасном режиме. Доступ к камерам будет не только у полицейских, но и у спасательных служб. На основе полученного опыта подобные проекты видеонаблюдения будут применять и в других районах Уфы и республики. На всех остановках общественного транспорта района появятся «тревожные кнопки».

Наконец, в микрорайоне начнут строить социальные объекты. Камеры и столбы не смогут занять подрастающее поколение, чтобы ребята не превратились в гопников с окраины. По словам мэра столицы Ульфата Мустафина, в конце 2019 года в районе откроется новый бассейн, также в планах есть возведение центра спортивной борьбы. Кроме того, до конца года жители Инорса увидят новую школу и детский сад.

Во время осмотра района комиссии правительства показали местную спортивную школу, где 200 ребят занимаются в секциях дзюдо, пауэрлифтинга, тхэквандо и акробатики. Четыре прошлых года здание было закрыто на ремонт.