Илья Климов, сбивший судью на улице Кирова, вышел на свободу

Уфимский мажор Илья Климов, насмерть сбивший судью Марину Полтавец, вышел на свободу.

Напомним, что громкое ДТП произошло в историческом центре Уфы в ноябре 2013 года. Утром он возвращался из ночного клуба на своем «Volkswagen Touareg» вместе со своим приятелем. На пересечении улиц Кирова и Цюрупы он на огромной скорости сбил 48-летнюю судью Арбитражного суда Башкирии Марину Полтавец. Несчастную женщину оттолкнуло на автобус, а после зажало внедорожником. Шансов выжить у нее не было.

В аварии также получил травмы и друг Климова, который сидел на переднем сиденье. Позже он скончался в больнице. Сам виновник аварии отделался несерьезными травмами. Позже выяснилось, что в момент ДТП Климов был пьян.

За смерть двух человек Кировский районный суд приговорил парня к 4 годам и 10 месяцам заключения. Потерпевшая сторона таким приговором осталась недовольна. Через прокуратуру им удалось в 2014 году продлить срок заключения до 5 лет и 8 месяцев. Наказание мажор отбывал в колонии-поселении №5.

Накануне стало известно, что Климов освободился из мест лишения свободы. По самым приблизительным подсчетам, изначально свободу молодой человек должен увидеть не раньше 2020 года. Однако ему на руку сыграли изменения в Уголовном кодексе. Летом 2018 года депутаты Госдумы внесли поправки, согласно которым, один день заключения в следственном изоляторе приравняли к 1,5 дням заключения в тюрьме.

КСТАТИ

Эта авария – не единственная криминальная история в жизни Климова. По данным прокуратуры Башкирии, в 2013 году он, находясь под действием наркотиков, вместе с приятелем, закопал на пляже под Уфой свою подругу. Об этом молодых людей якобы попросила сама пленница, объяснив это тем, что хочется переждать «ломку». 25-летней уфимке был нанесен тяжкий вред здоровью.