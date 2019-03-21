2019-03-21T13:36:00+03:00
Происшествия

Илья Климов, сбивший судью на улице Кирова, вышел на свободу

Мужчина вышел раньше положенной даты за счет отбывания части наказания в СИЗО.
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В итоге Илью Климова приговорили почти к 6 годам заключенияВ итоге Илью Климова приговорили почти к 6 годам заключения
Изменить размер текста:

Уфимский мажор Илья Климов, насмерть сбивший судью Марину Полтавец, вышел на свободу.

Напомним, что громкое ДТП произошло в историческом центре Уфы в ноябре 2013 года. Утром он возвращался из ночного клуба на своем «Volkswagen Touareg» вместе со своим приятелем. На пересечении улиц Кирова и Цюрупы он на огромной скорости сбил 48-летнюю судью Арбитражного суда Башкирии Марину Полтавец. Несчастную женщину оттолкнуло на автобус, а после зажало внедорожником. Шансов выжить у нее не было.

В аварии также получил травмы и друг Климова, который сидел на переднем сиденье. Позже он скончался в больнице. Сам виновник аварии отделался несерьезными травмами. Позже выяснилось, что в момент ДТП Климов был пьян.

За смерть двух человек Кировский районный суд приговорил парня к 4 годам и 10 месяцам заключения. Потерпевшая сторона таким приговором осталась недовольна. Через прокуратуру им удалось в 2014 году продлить срок заключения до 5 лет и 8 месяцев. Наказание мажор отбывал в колонии-поселении №5.

Накануне стало известно, что Климов освободился из мест лишения свободы. По самым приблизительным подсчетам, изначально свободу молодой человек должен увидеть не раньше 2020 года. Однако ему на руку сыграли изменения в Уголовном кодексе. Летом 2018 года депутаты Госдумы внесли поправки, согласно которым, один день заключения в следственном изоляторе приравняли к 1,5 дням заключения в тюрьме.

КСТАТИ

Эта авария – не единственная криминальная история в жизни Климова. По данным прокуратуры Башкирии, в 2013 году он, находясь под действием наркотиков, вместе с приятелем, закопал на пляже под Уфой свою подругу. Об этом молодых людей якобы попросила сама пленница, объяснив это тем, что хочется переждать «ломку». 25-летней уфимке был нанесен тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В центре Уфы загорелась квартира в пятиэтажном доме
Жители Башкирии получили «неточные» квитанции на оплату вывоза мусора
В Башкирии разыскивают 26-летнего жителя Тольятти Павла Гричкова
В Уфе 24 марта пройдет пикет в защиту Байкала
Новым прокурором Башкирии стал Камиль Кашаев
Стало известно, где нашли пропавшую в Башкирии 15-летнюю девочку
В Башкирии водитель сбил женщину и скрылся с места аварии
В Уфе из больницы выписали двухлетнюю девочку, которую мать выбросила в окно с девятого этажа
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
В Уфе перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха
«Сестренка до сих пор об этом не знает»: в Башкирии похоронили семиклассницу, которую насмерть сбила иномарка
В Башкирии закрыли еще одну ледовую переправу
В Уфе при резком торможении автобуса пострадали три пассажира
В Башкирии на берегу озера в палатке обнаружили тело рыбака
Правительство Башкирии выделит полмиллиарда рублей для семей, где родился первенец
В Уфе штрафуют владельцев собак за неправильный выгул
В Уфе сотрудницу налоговой службы подозревают во взяточничестве
В Башкирии ужесточат контроль за перепланировкой квартир
В Уфе могут построить еще один искусственный водоем
В Башкирии прекращены поиски 15-летней школьницы, которая пропала вместе с подружками
«Салават Юлаев» одержал третью победу над «Автомобилистом»
Житель Башкирии убил женщину, пустившую его переночевать
На выплаты за первенца в Башкирии выделили 523 млн рублей
В Башкирии осудят 36-летнего мужчину за ДТП, унесшее жизни четырех человек
На расселение двух аварийных домов в Уфе потратят 230 млн рублей
«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Башкирии