«Молодчики!»: уфимский «Салават Юлаев» вновь обыграл «Автомобилист» и теперь в шаге от финала конференции

Такой матч все-таки должен был случиться. «Салават Юлаев» совершенно не та команда, которая может провести всю серию, играя в сугубо прагматичный хоккей и приняв правила игры соперника. Должен был наступить черный день прекрасного вратаря Коваржа, когда удача непременно должна была повернуться в сторону нападения, а реализация суперфорвардов Уфы наконец наладиться.

Именно таким стал вечер 20 марта. В особенности стоит выделить первый период, когда залетело практически все, что было пущено в сторону екатеринбургских ворот. «Юлаевцы» и сами, конечно, напропускали парочку нелепых голов, но это ничего, забили-то все равно больше – 4:2. В Уфе состоялась самая яркая игра этой полуфинальной серии.

РИКОШЕТЫ ЗА УФУ

«Автомобилист» наверняка был зол после третьего матча. После финального свистка представители клуба отыскали момент, когда уфимец Бурмистров грубо ударил в область паха своего соперника. Судьи его тогда успешно прошляпили, и потому екатеринбуржцы били во все колокола, намекая на несправедливость развязки.

Только вот, похоже, это сработало совершенно в обратную сторону. Доподлинно неизвестно, знали ли уфимские хоккеисты об этой пальбе из околоспортивных оружий, но первый период у них получился таким, в котором они однозначно обозначили и утвердили фаворита в противостоянии.

Да, не обошлось без везения. Первые два гола забивали совершенно не те ребята, от которых ждали. Например, защитник-гигант Семенов. Тот случай, когда можно сказать, что звезды сошлись или и палка раз в год стреляет. Он просто пальнул в сторону ворот, а там рикошет, и шайба в воротах – 1:0.

Или взять молодого Гиматова. Парень проводит лишь второй матч в плей-офф, и ставили его в состав скорее для того, чтобы взбодрить других опытных парней, которые не забивают. А он в прошлом матче очень старался, а в этом так и вовсе забил, подкараулив помарку защитников «Автомобилиста» и убойно бросив со средней дистанции – 2:0.

Претензии к Коваржу? Да никаких. Ну вот залетает и все, ничего тут не поделаешь.

ПРАЗДНИК НА АРЕНЕ

Так легко шайбы в ворота «Автомобилиста» в этой серии еще не забивались. По сути, оставалось просто сохранить добытое двойное преимущество. Проблема одна – играть еще почти два с половиной периода. К тому же гости один гол отыграли практически сразу. Это Паре подставил клюшку под наброс Литовченко – 2:1.

Потихоньку-потихоньку екатеринбуржцы даже стали поджимать. Больше контролировали шайбу, да и вообще владели территориальным преимуществом. «Салават Юлаев» откатился назад, и это пугало, так как все мы знаем, какие детские ошибки порой начинает совершать уфимская оборона. И вот в такой критический момент, как глоток свежего воздуха, быстрая контратака, волшебные руки Умарка, выполняющие идеальный пас на Ларсена, и улыбчивый датский защитник, который накануне стал отцом, пробивает ближний угол ворот Коваржа – 3:1.

Продолжался еще первый период, но болельщики на «Уфа-Арене» уже в этот момент понимали, что сегодня игра идет, и победа уже вряд ли куда-то денется. Все вокруг улыбались и получали истинное удовольствие от происходящего.

А когда во втором периоде забивал Кемппайнен все чуть ли не повыпрыгивали со своих мест. Супернадежный Коварж, с огромной форой лучший игрок «Автомобилиста», понурив голову, побрел меняться на Фомина – 4:1.

Тут уже начались празднества и веселье. Даже пропущенный гол номинально от Бодрова, по факту от собственного защитника Сергеева, никто уже всерьез не воспринимал. Ну какая разница, 4:2 или 4:1 – погоду особо не меняет. Главное, что до выхода в финал «Салавату Юлаеву» остался лишь один шаг. И на это имеется три попытки.

Вся команда уже в предвкушении. Надо было видеть лица чуть ли прыгающих на месте Бурдасова и Панина, которые не могли помочь в домашних матчах, но продолжали жить игрой. Ну и, конечно, довольно шагающего в раздевалку Линуса Умарка, все капризы и дурности характера которого с началом плей-офф улетучились. Улыбающийся швед по-королевски шел по коридору и кричал партнерам на чистом русском: «Молодчики! Молодчики!». И ведь не поспоришь, действительно молодчики. 3:1 в серии.