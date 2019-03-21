«Удалось сохранить всего четыре сантиметра кишечника»: трехлетний мальчик из Башкирии страдает от редкого заболевания

Маленькому Ильсуру Гибадуллину из деревни Тугузлы Кигинского района недавно исполнилось три года. Родители с нетерпением ожидали рождения своего младшего сына, но радостное событие омрачилось тяжелым состоянием новорожденного. Уже на вторые сутки малыша срочно перевезли в уфимскую больницу с подозрением на кишечную непроходимость и прооперировали. Выяснилось, что Ильсур родился с очень редкой и опасной патологией – синдромом короткой кишки. В результате врачам удалось сохранить всего четыре сантиметра кишечника (кишечник здорового ребенка достигает около двух метров в длину – ред.), но теперь организм ребенка практически не может усваивать питательные микроэлементы. Кормить Ильсура можно было только внутривенно, с помощью капельниц.

Месяц мальчик пролежал в реанимации, а когда его состояние стабилизировалось, то его перевели в общую палату, где он пробыл еще пять месяцев. И вроде появилась положительная динамика, Ильсур стал набирать вес, так что врачи отправили его домой, наблюдаться в районной больнице. Но когда малышу исполнилось полгода, ему снова резко стало плохо – Ильсур снова оказался в реанимации.

Несмотря на болезнь, малыш улыбается и радуется каждому прожитому дню

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К сожалению, подобная патология почти не изучена, поэтому врачи приняли решение отправить Ильсура в московскую клинику им. Филатова, где ему установили венозный катетер, назначили венозное и энтеральное питание, а маме подробно рассказали, как ухаживать за сыном в домашних условиях. На лекарства и питание мальчику требуется около 150 тысяч в месяц, также нужны фильтры, катетеры и средства по уходу за ними.

На помощь малышу и его родителям пришли волонтеры благотворительных фондов «Изгелек» и «Наши дети». Маме мальчика даже пришлось обращаться в суд, чтобы республиканский Минздрав обеспечил Ильсура необходимыми препаратами, и выиграла его. Через полгода мальчику стали выдавать жизненно необходимые лекарства, но только малую их часть. Сейчас написано заявление в прокуратуру и в службу судебных приставов, чтобы разрешить ситуацию.

- Надеемся, что история Ильяса обязательно закончится хорошо - полным обеспечением мальчика за счет средств республиканского бюджета. Ну а пока помочь семье, где воспитываются пять детей, могут только неравнодушные люди. Потому что сумма действительно неподъемная – около 70 тысяч рублей в месяц, - поделились волонтеры благотворительного фонда «Наши дети».

- Ильсурик у нас самостоятельный, он все время говорит мне: «Я сам». Сам кушает с ложечки, посуду убирает за собой, на горшок сам садится, салфеткой лицо, ручки вытирает, уши сам чистит. Конечно, все под моим контролем, скоро, наверное, сам себе и капельницу соберет! – смеется мама мальчика Гульназ.

Сейчас волонтеры объявили сбор на покупку необходимых лекарств и расходников, а также специализированного питания для Ильсура. Необходимая сумма 667 800, но ее должно хватить на девять месяцев. Есть шанс, что после этого мальчик получит необходимые препараты от Минздрава.

Если вы хотите помочь маленькому Ильсуру, вы можете обратиться в благотворительный фонд «Наши дети», где на личной странице мальчика найдете все необходимые реквизиты, отчеты по поступлениям, а также последние новости о ребенке.