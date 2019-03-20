Директор лицея в Уфе, в котором пострадала школьница, ответил на обвинения в равнодушии и рассказал, как все было

Недавно «Комсомольская правда - Уфа» писала о несчастном случае, произошедшем 15 марта в одном из уфимских лицеев. Там, поскользнувшись на кафельном полу лестничного пролета, упала и ударилась лицом о металлические перила третьеклассница Анна Б. (имя изменено – ред.)

Девочка получила серьезные травмы: у нее были рассечены бровь и переносица. Приехавшая мама тут же отвезла дочь в травмпункт, где ей отказали в помощи и перенаправили в городскую больницу. Ребенка осмотрел нейрохирург, наложил швы: теперь школьницу ожидают перевязки и длительный больничный.

Мама Анны написала гневный пост в социальных сетях, где обвиняла руководство лицея в отсутствии медика на рабочем месте, а также, что дочери не вызвали скорую помощь. Сейчас женщина пытается найти ответственных за произошедшее и даже написала заявление в полицию.

«Комсомольская правда -Уфа» связалась с директором лицея, которая рассказала, как все произошло на самом деле.

УЧИТЕЛЬ СРАЗУ ЖЕ ОКАЗАЛА ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

- Это случилось на перемене перед уроком английского языка. Девочки играли в коридоре, бегали. Аня поскользнулась на лестничном «пятачке» и ударилась о металлические прутья перил. Она тут же встала, по лицу ее текла кровь. Учительница английского языка сразу же отвела ее в кабинет классного руководителя, где учитель стал оказывать ей первую помощь и одновременно звонить маме, - рассказывает директор лицея Наталья Филичкина. – В каждом кабинете у нас есть аптечка, поэтому учитель начала промывать рану перекисью водорода, чтобы остановить кровь.

На вопрос, почему же педагог не вызвала скорую помощь, руководитель учебного учреждения ответила, что такое решение может принимать только законный представитель ребенка. Если происходит несчастный случай, в первую очередь, школа обязана известить родителей ученика, а те уже решают: вызывать или нет скорую.

- Мама девочки приехала в лицей в течение трех минут и сразу же забрала ее. Когда ее спрашивали инспекторы ПДН, почему она сама не вызвала скорую, женщина ответила, что находилась за рулем и самостоятельно решила отвезти дочь в травмпункт, - говорит Наталья Филичкина.

Сейчас мама Ани утверждает, что ее дочь толкнули, поэтому она упала. Хотя сама третьеклассница убеждает, что просто поскользнулась, потому что «опять одела скользкие сандалии».

- Я работаю директором уже 17 лет и каждое утро прихожу в школу в 7.00, чтобы лично встречать ребят в фойе и проверять – в какой они приходят сменной обуви, - рассказывает руководитель лицея. – За три дня до случившегося я проводила общее родительское собрание, где еще раз напомнила, что дети должны ходить в безопасной сменной обуви, на нескользящей подошве. Я каждый раз прошу родителей: напоминайте своим детям, что по школе нельзя бегать, ведь можно упасть и травмироваться. Такие инструктажи мы проводим регулярно, потому что безопасность наших учеников превыше всего.

«ВРАЧ НАХОДИТСЯ В ШКОЛЕ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ»

Сейчас Аня находится дома на больничном. В самом же лицее проходит проверка, которая устанавливает все причины и обстоятельства случившегося. Директор сетует, что мама Ани по-прежнему отказывается идти на контакт и винит во всем руководство учебного заведения.

- Мне очень хочется помочь ребенку и найти виновного в этой ситуации, но я не знаю, кого нужно наказать, чтобы мама успокоилась. Мы готовы оказать любую помощь, обратиться в любые инстанции, чтобы помочь ребенку, - утверждает Наталья Филичкина. – Я всегда говорю родителям: если вас что-то беспокоит, приходите, мы обязательно решим любую проблемную ситуацию.

Что касается главной претензии мамы третьеклассницы – в ту пятницу школьного медика действительно не было на рабочем месте. Дело в том, как объяснила директор лицея, врач работает два раза в неделю: с 08.00 до 16.00, и в тот день находился в другой школе.

- График медицинского работника мы предоставили инспекторам ПДН, объяснительную врач тоже написала. Но еще раз повторюсь: здоровье и безопасность ребенка для нас находятся на первом месте, и с согласия родителей мы обязательно вызываем скорую, - добавила Наталья Филичкина.

"Комсомольская правда - Уфа" направила официальный запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы уточнить, должен ли в учебном учреждении присутствовать медицинский работник на постоянной основе, и возможна ли его работа по графику.

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