Когда в Башкирии жилось лучше всего?

В далеком 1919 году башкирское правительство и советская власть заключили соглашение, после чего на карте появилась Башкирская автономная советская социалистическая республика.В этом году Башкирия отмечает 100-летие со дня своего образования. К этой памятной дате «Комсомолка» решила вспомнить, в какой момент вековой истории простому человеку жилось здесь лучше всего.

Хотелось бы отметить, что мы не стали включать в наше исследование эпоху Радия Хабирова. Все потому, что наступила она лишь пять месяцев назад и делать выводы пока рано.

МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЙНАМИ

Начиная с середины двадцатых, часть башкирского крестьянства была принудительно выселена из региона - шла так называемая борьба с кулаками и «саботажниками». Затем стартовала коллективизация, которая также оставила свой, не менее кровавый след в истории молодой республики. Не стоит забывать и о репрессиях конца 1930-х годов - это время в Башкирии вряд ли можно было назвать беззаботным и сытым.

Конечно, параллельно с человеческими трагедиями и политическими катаклизмами тех лет шли и другие процессы, которые и позволили жителям БАССР в дальнейшем стать на путь достатка и благоденствия.

Как бы то ни было, годы становления Башкирской АССР и тем более военные годы сложно назвать сытыми и благополучными. Из этих соображений мы и решили, что простому человеку в Башкирии жилось лучше всего все-таки в послевоенную эпоху.

Осталось лишь выяснить, когда именно.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Первый послевоенный год ознаменовался для жителей Советского Союза страшным голодом.

Урожая 1946 года попросту не хватило, чтобы прокормить всех вернувшихся с фронтов. Весной того же года Башкирию возглавил уроженец Мечетлинского района республики Сабир Вагапов. Здесь стоит сразу оговориться: в своей статье мы называем руководителями БАССР именно первых секретарей местного обкома КПСС, поскольку они принимали все важные решения.

Что касается простого человека, то здесь также следует ответить на вопрос: кто же он? Чтобы выяснить, как менялись зарплата и стоимость продуктов питания в Башкирии, мы решили взять за основу доходы и расходы рабочего завода в Уфе. Понятно, что в малых городах республики зарплаты могли отличаться, но документы, которые до нас дошли, утверждают, что разница была несущественной. К тому же цены в продуктовых гастрономах были примерно одинаковыми. Большая разница была лишь в ассортименте и стоимости еды на городских рынках.

В первые послевоенные годы в БАССР, как и в большинстве регионов Советского Союза, продукты питания отпускались только по карточкам, так что это время тоже нельзя считать безоблачным и благополучным. Серьезные сдвиги в оплате труда, установлении твердых цен на продукты и предметы первой необходимости произошли после денежной реформы 1947 года.

Эпоха Сабира Вагапова и Семена Игнатьева

Во времена Сабира Вагапова Башкирия только начала долгий и тернистый путь от сельскохозяйственной республики к флагману всесоюзной промышленности.

Согласно архивным данным, средняя зарплата уфимского рабочего того времени могла составлять примерно 70 рублей. Конечно, были и такие отрасли, где заработки традиционно были выше, например, в нефтепереработке или нефтехимии. Но были и гораздо более скромные оклады, на которые жили тысячи людей. Многим тогда приходилось дополнительно подрабатывать или вести подсобное хозяйство.

В конце 1940-х годов в республике с помпой отметили 30-летие БАССР

Данные официальной статистики утверждают, что средняя зарплата в БАССР практически всегда отличалась от средней по Союзу: жители Башкирии получали меньше. Что касается цен на продукты питания, то они как раз-таки были на уровне всесоюзных.

Сабир Вагапов и Семен Игнатьев по очереди руководили Башкирским обкомом КПСС в конце 1940-х-1950-х годах

В 1953 году первым секретарем Башкирского обкома КПСС вновь стал Семен Игнатьев. Ранее он уже возглавлял партийную ячейку в республике - с 1943 по 1946 год. Этот советский партийный деятель с интересной биографией выполнял, прежде всего, функции «пожарника». В разное время он руководил областными комитетами партии в Башкирии и Татарстане.

Эпоха «второго пришествия» Игнатьева в республику - прямое продолжение курса Вагапова. Если точнее, то каких-либо заметных перемен в зарплатах, ценах на товары и услуги не произошло. Килограмм хлеба в магазине также стоил 30 копеек, а литр молока - 22 копейки.

Средняя зарплата рабочего в 1953 году - 70 руб.

Цены:

Мясо (говядина) (1 кг.) - 1,25 руб.

Молоко (1л.) - 22 коп.

Масло сливочное (1 кг) - 2,78 руб.

Сколько можно было купить мяса на среднюю зарплату: 56 кг

Молока на среднюю зарплату: 318 литров

Масла: 25,1 кг

Времена Зии Нуриева

В 1957 году обком КПСС возглавил Зия Нуриев. По словам современников, именно этот период стал самым сытым в советской истории.

Ассортимент магазинов ни до, ни после не был таким обширным, постепенно росли и зарплаты. Цены на продукты питания тоже не «кусались».

Средняя зарплата уфимского рабочего составляла тогда примерно 90 - 92 рубля. Естественно, мы не берем сферу неф-тепереработки и нефтехимии и работников оборонных заводов, где доходы всегда были выше.

В 1950-х годах Башкирский обком КПСС возглавил Зия Нуриев

Что касается цен на продукты, то они долгое время держались на уровне эпохи Вагапова-Игнатьева. За исключением рыночных, конечно. На уфимских базарах цены постепенно росли и к середине 60-х стали в два и даже в три раза выше, чем в магазинах.

Что касается роста зарплат, то оклады советских рабочих постепенно росли. Например, в 1965 году средний заработок уфимского заводчанина составлял 100 рублей, а к 1970-му этот показатель достиг 128,8 рублей в месяц. Отсюда следует вывод, что на бумаге в конце эпохи Нуриева в республике жилось довольно хорошо.

На свою зарплату обычный рабочий, не из числа «элитных» сотрудников оборонных предприятий, мог сам жить в достатке и содержать семью, где как минимум два человека не работали.

Выпускницы школы №5 прогуливаются по центру Уфы весной 1955 года. Фото: из личного архива Анатолия Чечухи.

Все эти утверждения разбиваются об одну простую истину: именно к концу «правления» Нуриева в магазинах начался дефицит продуктов питания.

- Поначалу в уфимских магазинах было все. Все шестидесятые мы жили хорошо, несмотря на то, что никакого спецобеспечения в нашем городе не было. Постепенно, ближе к переезду Нуриева в Москву, с прилавков стали пропадать некоторые продукты. В основном это касалось мяса - его становилось все меньше и меньше. Нет, на рынках продавали и свинину и говядину, но втридорога, - рассказывает пенсионерка Светлана Крайнова.

Как известно, в 1969 году Зия Нуриев получил повышение - его назначили сначала Председателем госкомитета заготовок при совете министров СССР, а затем и вовсе министром заготовок советского правительства. Все это время бывший первый секретарь Башкирского обкома КПСС не забывал о родной республике. Именно в 70-80-х годах львиную долю местной сельхозпродукции стали вывозить в Москву.

Средняя зарплата рабочего - 90-92 руб.

Цены:

Мясо (говядина) (1 кг) - 1,90-2,00 руб.

Молоко (1л) - 0,22 руб.

Масло сливочное (1 кг) - 2,40-2,60 руб.

Сколько можно было купить мяса на среднюю зарплату: 45 кг

Молока на среднюю зарплату: 409 литров

Масла: 37,5 кг

Годы Мидхата Шакирова

В июле 1969 года первым секретарем Башкирского обкома КПСС был назначен Мидхат Шакиров. Покинул он этот пост лишь в 1987 году, в связи с выходом на пенсию. Как известно, этот период в советской истории называют не иначе, как «застой».

И первое воспоминание, что приходит на ум людям, которые жили в то время в Уфе - пустые или полупустые прилавки магазинов.

Цены на продукты питания в гастрономах с незначительными изменениями сохранились еще с конца 1960-х. Зарплата уфимского рабочего, напротив, продолжала расти. К 1980 году «средний» оклад рабочего на промышленном предприятии составлял 181 рубль. К слову, в целом по Союзу эта цифра была на 10 рублей выше.

Мидхат Шакиров благодаря рекордам БАССР в сельском хозяйстве получил Героя социалистического труда

В свою очередь, в самом начале эпохи перестройки, в 1985 году, зарплата рядового заводчанина достигла 217 рублей. Согласно данным Башстата, в то время каждый житель Башкирии в среднем тратил на питание 33,7 рублей в месяц.

Нарушал миф о всеобщем благоденствии в БАССР только один факт - многочисленные приписки. Так уж повелось, что практически вся отрасль сельского хозяйства республики в те годы была переполнена фальшивыми рекордами.

В 1970-х годах тысячи молодых людей из Башкирии устремились на легендарные стройки БАМа. Фото: Владимир Семенихин

В угоду партийному руководству сельские труженики показывали баснословные урожаи зерновых, гигантские надои молока и сдавали неимоверное количество мяса. Вот только было это все на бумаге. А прилавки магазинов продолжали пустеть. После ухода Шакирова на заслуженный отдых в Башкирии впервые с послевоенных лет ввели талоны на продукты.

Если кратко подытожить результаты эпохи Мидхата Шакирова, то можно сказать, что Башкирия из сытого края превратилась в полуголодный. Нет, голода как такового не было. Просто еду приходилось «доставать» - занимать очереди в магазин с раннего утра, чтобы к началу рабочего дня купить что-то поесть.

Как вспоминают современники, жившие в Уфе с начала 1950-х и вплоть до сегодняшнего дня, самым хорошим временем были годы, когда Башкирским обкомом КПСС руководил Зия Нуриев.

После его перевода в Москву изобилие на прилавки магазинов вернулось лишь в 90-е годы - после знаменитой либерализации цен, устроенной главой российского правительства Егором Гайдаром.

Другое дело, что купить эти продукты могли не все.

Средняя зарплата рабочего в 1980 году - 181 руб.

Цены:

Мясо (говядина) (1 кг) -2,00 руб.

Молоко (1л) - 0,25 руб.

Масло сливочное (1 кг) - 2,60 руб.

Сколько можно было купить мяса на среднюю зарплату: 90,5 кг

Молока на среднюю зарплату: 724 литра

Масла: 69,6 кг

Важное замечание: все эти цены сугубо магазинные, но на полках уже начался дефицит. Рыночная стоимость всех продуктов была значительно выше.

Конец советской эпохи. Муртаза Рахимов

В конце 80-х годов в плане обеспеченности продуктами советская Башкирия мало чем отличалась от обычных регионов РСФСР. В те годы хорошо снабжались лишь Москва и Ленинград и еще несколько «закрытых» городов на специальном обеспечении.

Все остальные довольствовались тем, что имели. Конечно, не стоит забывать и об устоявшейся системе «спецпайков»

- «обкомовских», «райкомовских», «академических» и прочих. Как вы уже поняли, доставались они не всем.

Начиная еще с начала 1960-х в БАССР, как и по всей стране, появилась особая категория граждан. Советская партийная и комсомольская, как ее называли, номенклатура. Для этих граждан, в реальности, а не на бумаге, наступил коммунизм. Они и питались хорошо, и промтовары получали в избытке, и вообще, могли себе позволить чуточку больше, чем простые советские граждане. По всему Союзу таковых, конечно, было не много - историки склоняются к цифре до 3% населения. Скорее всего, «особенных» потребителей было итого меньше.

Что же касается простого уфимского рабочего, то по окончании эпохи Шакирова для него наступили еще более тяжелые времена. Сначала продовольствие стали получать по талонам, а затем рухнул Союз, и заводы стали закрываться один за другим.

В 1990-м году республику возглавил «опытный хозяйственник» Муртаза Рахимов. Нет, он не был секретарем обкома КПСС, а «всего лишь» председателем Верховного Совета БАССР. Именно тогда роль партии в жизни республики стала падать и к концу 1991 года полностью сошла на нет.

Первым «не партийным» руководителем Башкирии стал Муртаза Рахимов

Место старой партийной верхушки, которая долгое время правила республикой, заняли совершенно новые функционеры. Первые годы после их прихода к власти страну лихорадило так, что назвать первые 5-7 лет после развала СССР сытыми, язык не поворачивается.

Примерно к 1995 году ситуация относительно стабилизировалась. На прилавках уфимских магазинов появились в достатке практически все виды продуктов питания. Коммерческие магазины и знаменитые ларьки разрослись, как грибы после дождя. В них можно было найти почти все. В том числе и импортные товары, которые всего за пять лет до этого были чем-то экзотическим, и доставались «по великому блату».

Согласно данным официальной статистики, в 1995 году средняя зарплата по республике составляла 325 рублей. На самом деле, конечно, 325 тысяч рублей. Правда, тем, кто не помнит знаменитые «тысячи», этого не понять. Стоит особо отметить, что именно тогда образовалась огромная пропасть между самыми низкими и самыми высокими окладами, чего невозможно было представить в советскую эпоху.

Что касается цен, то и они существенно выросли. Так, например, мясной фарш в конце 1995 года стоил 16000 рублей (16 по ценам 1998 года). К концу 2000 года его цена выросла до 60 рублей за килограмм. В свою очередь, средняя цена этого полуфабриката в феврале 2019 года достигла 295 рублей.

Если брать цены на хлеб, то они также менялись год от года. В 1995 году булка хлеба стоила 2500 рублей. После деноминации - 2,5 рубля. Однако начиная с августа 1998 года цены резко поползли вверх. Если брать в расчет только простой рост цен, то к 2019 году хлеб подорожал примерно в 12 раз.

В 2000 году средняя зарплата в Башкирии составляла уже 1738 рублей, а в 2002 - 3143 рубля. При этом не стоит забывать, что теперь специалисты в области статистики стали считать зарплату так же, как в том анекдоте о «средней температуре по больнице». Проще говоря, в то время стали появляться первые высокооплачиваемые должности, зарплаты которых «складывали» с теми, кто получал совсем уж маленькие зарплаты.

Как бы то ни было, в эпоху Муртазы Рахимова рост зарплат, скорее, поспевал за ростом цен на продукты, нежели наоборот.

Средняя зарплата в 1995 году - 325 руб.

Цены:

Мясной фарш (1 кг) - 16 руб.

Сколько можно было купить мяса на зарплату: 20,3 кг.

Конец эпохи Рахимова. Президентство Рустэма Хамитова

В 2003 году Муртаза Рахимов вновь стал президентом Башкирии. Незадолго до этого ситуация с обеспечением продуктами в республике перестала быть проблемой. Вот только изобилие на прилавках магазинов было достигнуто за счет привозных товаров, а не благодаря рекордам в башкирском сельском хозяйстве.

Средняя зарплата жителя Уфы в начале 2000-х годов была чуть больше 3 тысяч рублей. Согласно данным официальной статистики, которая, как известно, «никогда не врет», булка хлеба в то время стоила около 17 рублей.

В июле 2010 года Башкирия шагнула в новую эпоху - президентом республики был назначен Рустэм Хамитов. Новый глава региона открыл курс на «демократизацию» в региональной политике.

Мы решили вспомнить, какими были цены на основные продукты питания в магазинах Уфы к концу его первого срока.

Так, в 2013 году в среднем килограмм говядины обходился уфимцу в 249 рублей, свинины - 201, баранины - 298, курица - 102, вареная колбаса - 202, сливочное масло - 230 рублей за килограмм. Хлеб, напомним, в среднем стоил от 30 рублей и дороже, а литр молока - 30 рублей.

Самые высокие доходы населения и невысокие цены на продукты были в Башкирии в начале 2010-х годовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается зарплат эпохи Рустэма Хамитова, то еще совсем недавно простые рабочие в Уфе получали в среднем до 25 тысяч рублей.

Если включить простой калькулятор, то получится, что больше всего еды на среднюю зарплату можно было купить именно в этот период истории Башкирии.

Конечно, сейчас в это поверить сложно, мы привыкли ностальгировать по «доброму» прошлому, когда нынешние пенсионеры были молодыми и все казалось добрым и хорошим. Но упрямые цифры признают очевидное: теплые «нефтяные» годы экономического роста современной России помогли Башкирии достичь максимального успеха в наши десятилетия. Молодежь ездит за границу, дефицита нет, умирающих от голода - тоже.

Но значит ли это, что жить стало лучше и проще? Судить уже не нам.

Средняя зарплата в 2010-х - 25 тыс. руб.

Цены:

Мясо (говядина) (1 кг) - 249 руб.

Молоко (1л) - 30 руб.

Масло (1 кг) - 230 руб.

Сколько можно было купить мяса на среднюю зарплату: 100,4 кг

Молока на среднюю зарплату: 833 литра

Масла: 108,6 кг