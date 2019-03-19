«Тайный свидетель, подметное письмо и 12 экспертиз»: расследование убийства топ-менеджера УМПО Юрия Яшина затягивается

Уже восемь месяцев длится расследование громкого уголовного дела по убийству топ-менеджера УМПО Юрия Яшина, но следствие практически не сдвинулось с мертвой точки. На днях адвокаты обвиняемого Сергея Евстафьева, Роман Петров и Алексей Зеликман, провели брифинг для журналистов, где рассказали о многочисленных нарушениях, волоките и предвзятости следствия, а также привели неоспоримые доказательства невиновности их подзащитного.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ: ПРИЧИНОЙ УБИЙСТВА БЫЛ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ЯШИНЫМ И ЕВСТАФЬЕВЫМ

Все случилось 20 июля 2018 года, когда на работу не вышел заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин. После его пропажи следователи возбудили уголовное дело по похищению, а когда обезображенное тело топ-менеджера было найдено под Сафроновским мостом, переквалифицировали на «Убийство». Вскоре были установлены личности подозреваемых, а когда их задержали, то главарь шайки – Федор Токарев – сразу заявил, что выполнял поручение начальника Яшина. Токарев рассказал, что в мае к нему обратился Сергей Евстафьев и за два миллиона рублей попросил его «убрать» своего заместителя.

За неделю до убийства Яшину предлагали высокую должность и приличную зарплату на другом заводе

- Следствие не раз озвучивало версию, что между Яшиным и нашим подзащитным существовал серьезный конфликт. Однако и родственники Евстафьева, и все сотрудника завода подтверждают, что между коммерческим директором и его заместителем существовали теплые доверительные отношения. Даже когда Яшин уходил на длительные больничные из-за проблем с сердцем, Евстафьев настоял на том, чтобы тот остался на работе, поскольку ценил его, как сотрудника. Все разговоры, что Яшину сократили зарплату, тоже несостоятельны. За неделю до своего убийства, Яшин ездил в Самару, где на аналогичном оборонном заводе ему, как высококвалифицированному специалисту, предложили должность коммерческого директора. А это тройной оклад, служебная квартира, автомобиль и все расходы – за счет предприятия. Причем Евстафьев написал положительную характеристику своему заместителю, но тот отказался, сославшись, что до пенсии осталось совсем немного, и он хочет доработать последние годы на родном заводе. Скажите, если у человека были серьезные проблемы на работе – разве он откажется от такого выгодного предложения? – задается вопросом адвокат Роман Петров.

Однако следствие уверено, мотив для заказного убийства у Евстафьева был. Дело в том, что между коммерческим директором и его заместителем в ноябре 2017 года пытались искусственно создать конфликт. Тогда начальник отдела материально-технического обеспечения завода Николай Ахмаметьев (по сути второй заместитель Евстафьева) показал ему письмо, написанное Яшиным в ФСБ. В письме он обвинял своего начальника в грубых нарушениях во время заключения контрактов. После тщательной проверки выяснилось, что письмо поддельное, и никогда в ФСБ не отправлялось, однако, сам Ахмаметьев был очень заинтересован в том, чтобы Яшина уволили.

- Он каждый день приходил к нашему подзащитному в кабинет с вопросом, когда же уволят Яшина, ведь тот «подмочил доверие». И даже когда Евстафьев заявил, что не имеет никаких претензий к своему заместителю, и нет никаких оснований для его увольнения, Ахмаметьев продолжал настаивать, что Яшина стоит уволить.

- Следствие продолжает утверждать, что именно из-за этого подметного письма наш подзащитный мог затаить обиду на своего заместителя и заказать его убийство. Но ведь Евстафьев мог просто его уволить, и никто бы это решение оспорить не мог, - убежден Роман Петров.

АЛЬФОНС «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

Именно тогда, в ноябре 2017 года, и звучит впервые имя Токарева. Федор (хотя всем он представлялся Артемом) Токарев является родственником Николая Ахмаметьева, а точнее – гражданским супругом его дочери Ольги. Кстати, именно на ее внедорожнике он в июле совершил похищение и убийство Яшина. И хотя на самом деле Токарев – обычный альфонс, задолжавший своим детям миллион по алиментам, а также судимый ранее за угон автомобиля, Ахмаметьевым он представляется сотрудником ФСБ и даже демонстрирует … наколку с аббревиатурой ведомства. Именно Токарев и передает через своего тестя Ахмаметьева фотографию того злополучного подметного письма. А в мае, как считают следователи, Евстафьев обращается к нему с просьбой убрать неугодного заместителя.

Федор Токарев оказался должником и альфонсом

- Представьте себе абсурдность ситуации: Евстафьев обращается к действующему сотруднику ФСБ, чтобы заказать убийство… Давно ли ФСБ стало поставщиком киллеров? Может ли разумный человек поверить в эту версию? А следователи верят… - сетует адвокат Алексей Зеликман.

Версия о том, что Евстафьев поручил Токареву убийство Яшина в мае 2018 года, также оказывается несостоятельной. Адвокаты выяснили, что ранее Токарев владел иномаркой Subaru Impreza WRX, на которой была установлена спутниковая противоугонная система «Пандора». Благодаря содействию родственников Евстафьева, удалось найти нынешнего владельца автомобиля и запросить у него данные этой системы. Выяснилось, что Токарев плотно «пас» Яшина начиная уже с ноября 2017 года – регулярно приезжал к его дому, заезжал на парковку. А в декабре супруга Яшина обнаружила в цветочном горшке в подъезде скрытую видеокамеру. Адвокаты уверены: Токарев заранее готовился к разбойному нападению, чтобы ограбить свою богатую жертву, а версию с заказным убийством придумал, чтобы «скостить» себе срок или выгородить истинного заказчика преступления.

- Еще один момент, который нас настораживает – мгновенное признание Токаревым своей вины в заказном убийстве. А вот подельники Токарева в голос уверяют, что шли именно на разбой – мол, им их дружок рассказал про десять миллионов, которые лежали в сейфе в квартире Яшина. В первоначальном плане действий требовалось всего лишь оглушить его, забрать ключи от квартиры и вынести деньги. Вот только Яшин, который ранее занимался борьбой, смог дать преступникам достойный отпор. Те запаниковали и решили добить свою жертву, - говорит Алексей Зеликман.

Алексей Зеликман недоволен, что следствие откровенно затягивается. Фото: "Коммерсантъ"

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ – НИ ДОПРОСОВ, НИ ОЧНЫХ СТАВОК

Адвокаты Сергея Евстафьева уверяют, что могли бы привести еще больше доказательств невиновности их подзащитного, но в данный момент их больше беспокоит ход расследования уголовного дела.

- Расследование продолжается уже восемь месяцев, и за это время по делу уже четвертый раз сменился следователь, - сетует Алексей Зеликман. – Все они очень загружены работой, поэтому расследование практически не сдвигается с мертвой точки. Мы еле настояли на том, чтобы Евстафьева допросили на первоначальном этапе расследования. Чтобы он дал свои показания, чтобы следствие их проверило и провело очные ставки. Но восемь месяцев никаких следственных действий, в частности, допросов и очных ставок, не проводилось.

Наконец, 13 марта Сергея Евстафьева все же допросили, но задали один единственный вопрос – согласен ли тот на прохождение полиграфа. Сам Евстафьев не против его прохождения, поскольку верит, что может доказать свою невиновность. Однако у адвокатов возникло множество вопросов к этой процедуре.

- Полиграф вообще не является каким-либо доказательством виновности или невиновности человека. У нашего подзащитного есть проблемы с сердцем, а учащенное сердцебиение может повлиять на результаты полиграфа. Недавно у Евстафьева произошел очередной гипертонический криз, поднялось давление. И хотя мы неоднократно подавали ходатайство, чтобы к нему допустили кардиолога для осмотра, от следствия мы получили отказ, - рассказывает Алексей Зеликман.

- Назначать прохождение полиграфа целесообразно, когда преступление только-только произошло. Спустя восемь месяцев накладывается эмоциональный отпечаток на восприятие событий. Человек подавлен, растерян, поэтому его ответы можно истолковать неверно, - добавляет Роман Петров.

Роман Петров уверен, что за преступлением могут стоять третьи заинтересованные лица. Фото: "Коммерсантъ"

Адвокаты рассказали, что на днях их ознакомили с постановлением о назначении 12 экспертиз, связанных с тем самым письмом «в ФСБ». Следователи будут устанавливать, в чьем компьютере могло оно сохраниться. И хотя все компьютеры изъяли еще в самом начале, во время обысков, экспертизы будут проводиться только сейчас и затянутся еще на несколько месяцев.

- Как пример, что следствие умышленно затягивается, можно привести то, что в декабре было подписано постановление о назначении психиатрической экспертизы Евстафьева, но на дворе уже март, а экспертиза до сих пор не была проведена, - говорит Роман Петров.

В ДЕЛЕ ПОЯВИЛСЯ ТАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

Адвокаты также рассказали, что сейчас следователи готовят ходатайство о продлении срока заключения под стражу Евстафьева, причем рассматриваться оно будет не в Уфе, а в Бирском районном суде. Причина перевода Евстафьева в следственный изолятор в Бирске удивляет – мол, один из обвиняемых заявил – ему поступают угрозы и требуют взять всю вину на себя.

- Простите, а причем тут наш подзащитный? – вопрошает Алексей Зеликман. – Он далек от криминального мира в принципе, у него нет подельников на свободе. Какую угрозу он может представлять? Сейчас делается все, чтобы сломить невиновного человека психологически.

Также недавно стало известно о появлении в деле некого тайного свидетеля. Поясним, что тайный свидетель, чьи данные полностью засекречиваются, если существует реальная угроза жизни и безопасности этого свидетеля или его родственников.

- В этот момент я понял, что начинается произвол. Бери любого человека, записывай его показания, и никто никогда не узнает – говорит ли этот человек правду или нет, - возмущен адвокат Алексей Зеликман. – Я попросил, чтобы по биллингу проверили – пересекался ли когда-нибудь вообще этот тайный свидетель с нашим подзащитным, но получил отказ от следователей.

- Также одной из причин, почему нашего подзащитного не помещают под домашний арест и не выпускает под денежный залог, является опасение следователей, что Евстафьев, оказавшись на свободе, начнет уничтожать важные документы. Якобы он уже уничтожил фотографию того самого подметного письма на своем телефоне. Хотя элементарно Евстафьев просто поменял телефон и не видел смысла сохранять старые файлы.

Также адвокатов возмущает тот факт, что следователи до сих пор не опросили важных свидетелей по делу, включая руководителя самарского предприятия Сергея Павлинича. А Николай Ахмаметьев, который является ключевой фигурой и к которому есть множество вопросов, спокойно вышел на пенсию и до сих пор проходит всего лишь свидетелем.

— Закон Яровой дает нам право истребовать записи телефонных разговоров и переписок обвиняемых. Но они хранятся всего шесть месяцев, и сейчас проверять уже нечего — говорит Роман Петров. — Тот же самый Токарев после убийства должен был в первую очередь встретиться с заказчиком, доложить ему ситуацию и забрать деньги. Но вместо этого он встречается со своим тестем Ахмаметьевым, идет с ним в баню и пьет там водку.

Адвокаты полагают, что в деле есть третьи лица, по-настоящему заинтересованные в совершении этого преступления. Именно их и покрывает Токарев, указывая на Евстафьева, и следствие продолжает ему верить.

«Комсомольская правда - Уфа» продолжает следить за развитием событий.