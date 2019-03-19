2019-03-19T07:35:14+03:00
Общество

Проректору УГНТУ М.А. Хусаинову исполняется 60 лет

Исполняется шестьдесят лет М.А. Хусаинову, проректору по внешним связям Уфимского государственного нефтяного технического университета
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От всей души желаем юбиляру здоровья, счастья и благополучия!От всей души желаем юбиляру здоровья, счастья и благополучия!
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Более 35 лет Марат Абзалович проработал в Уфимском нефтяном университете. В 1982 году после окончания Башкирского государственного университета он пришел на работу в Уфимский нефтяной институт. Работал инженером научно-исследовательского сектора кафедры общей и аналитической химии, затем преподавал на кафедре физики, находясь на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. На сегодняшний день им опубликовано более 100 научных трудов, посвященных изучению молекулярно-кристаллического строения 1,3-дигетероциклоалканов.

В 1991 году Марат Хусаинов был назначен ответственным секретарем приемной комиссии вуза. Этот опыт позволил ему увидеть перспективы развития профориентационнной работы среди молодёжи и школьников.

В 1996 году Марат Абзалович организовал и возглавил факультет довузовской подготовки (с 2004 – Центр довузовского образования), который вскоре стал разветвленной структурой, включающей в себя «Классы УГНТУ», «Школу выходного дня», «Вечерний лицей», «Рабфак». Благодаря целой сети представительств Центра довузовского образования на учебу в Уфимский государственный нефтяной технический университет было привлечено значительное количество студентов из нефтедобывающих регионов России. М.А. Хусаинов стал основным разработчиком и координатором программы непрерывного образования «Школа-вуз» в Республике Башкортостан.

В 2003 году он был награжден Нагрудным знаком Министерства образования РФ «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», а в 2008 году его заслуги в развитии довузовского образования республики были оценены высоким званием «Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан». Он так же награждён Почётной грамотой Государственного комитета Республики Башкортостан по науке, высшему и среднему профессиональному образованию.

Марат Абзалович был инициатором создания на базе уфимской школы №83 физико-математического лицея. Сегодня это – инженерный лицей №83 имени Героя Советского Союза М.С. Пинского УГНТУ. Здесь готовят по трём направлениям: физико-математическому, химико-технологическому, инженерно-экономическому. Кроме того, с 2016 года в лицее был открыт "Газпром-класс".

В 2014 году Марат Хусаинов был назначен проректором по стратегическому развитию, а в 2016 – проректором по внешним связям УГНТУ.

Он работает над повышением эффективности управленческих процессов, вносит большой вклад в совершенствование системы менеджмента качества в университете. Результатом этих усилий стала победа УГНТУ в конкурсе на Премию Президента РБ в области качества в 2014 г., а в 2016 вуз стал первой образовательной организацией Республики Башкортостан, завоевавшей награду в конкурсе на соискание Премии Правительства РФ в области качества.

От всей души желаем юбиляру здоровья, счастья и благополучия! И пусть творческая атмосфера, которую Марат Абзалович создает вокруг себя, будет залогом дальнейших успехов в его работе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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