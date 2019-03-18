Гол в овертайме выводит «Салават Юлаев» вперед в серии с «Автомобилистом»

Уфимский «Салават Юлаев» вернулся домой со счетом 1:1 в серии. Первые матчи в Екатеринбурге уже продемонстрировали, что никакого града голов ожидать болельщикам не стоит. Два шикарных вратаря по разные стороны площадки, прекрасный разбор соперников и надежная защита – обе команды подошли к играм навылет в хорошей форме и знают, как нужно играть.

Однако стоит все-таки отметить, что у «юлаевцев» проблем значилось больше. За день до игры пришла официальная информация, что капитан Григорий Панин все-таки получил двухматчевую дисквалификацию за удар в голову во втором матче. Как ни пытались руководители «отмазать» своего лидера, ничего не вышло – судейский комитет был непреклонен.

Серьезная ли потеря? Не то слово. Панин – один из лучших защитников, парень, который способен добавить эмоций на льду и который всегда готов постоять и прикрыть своих нападающих. К тому же он обладает колоссальным опытом, что на данном этапе сезона имеет важнейшее значение. Николаю Цулыгину предстояло перестроить первое звено и попробовать внедрить в пару к Ларсену кого-нибудь другого.

Матч запомнился бескомпромиссной борьбойФото: Рустем АХУНОВ

ДЕТСКАЯ ОШИБКА ТРЯМКИНА

Хозяева достаточно бодро начали матч и сразу пошли вперед. Бросалось в глаза, что игра дается. По крайней мере, легионерскому звену совершенно точно. Умарк вообще без проблем входил в зону и накручивал по несколько соперников, Хартикайнен всегда успешно выцарапывал шайбу у бортов, а Кемппайнен как вкопанный вставал на пятачке.

Единственное, чего не хватало, это голов. И тут проблема даже не в последнем броске. С ним, по большему счету, проблем и не было. Главным камнем преткновения стал Коварж. В первом, да и втором периоде вратарь «Автомобилиста» перешел на режим «космос» и выдавал один красивейший сэйв за другим. Особенно запомнился момент, когда Умарк в привычной манере обыграл пол команды и отдал передачу на свободного Ларсена. Датскому защитнику оставалось замкнуть ближний угол, но на его пути вдруг вырос Коварж. Чех умудрился лежа парировать два броска в упор и выдал одно из самых крутых представлений в нынешнем розыгрыше плей-офф. Хоккеисты «Салавата Юлаева» были готовы переломать все свои клюшки, не понимая, как вообще такое возможно.

Ткачев воспользовался кошмарной ошибкой обороны "Автомобилиста"Фото: Рустем АХУНОВ

Во втором периоде даже стало казаться, что такой «Автомобилист» пробить просто невозможно. Только-только такие мысли начали закрадываться в голову, как шоу устроил другой хоккеист гостей – Никита Трямкин. Но на этот раз все получилось за знаком «минус».

На екатеринбургского защитника нашло какое-то помутнение, и он зачем-то отдал пас в своей зоне по центру. При том шайба была пущена так слабенько, что Ткачеву перехватить ее не составило никакого труда. А дальше уже дело техники: обманное движение, Коварж переигран, шайбу остается только внести в пустой створ – 1:0. Андрей Мартемьянов застыл на скамейке «Автомобилиста», тренер совершенно не понял действий своего игрока.

ПОБЕДНЫЙ ОВЕРТАЙМ

Забить гол первым– это уже было серьезным подспорьем для итогового результата. Ни «Автомобилисту», ни «Салавату Юлаеву» в матчах между собой в нынешнем сезоне по ходу основного времени не удавалось добиться волевой победы. Как правило, после забитого гола какая-либо из команд брала все под свой контроль и уверенно доводила игру до логического завершения.

В этот же раз у уфимцев что-то пошло не так. И виноваты в этом только они сами. Легионерское звено почти все две минуты большинства чертила свою круговерть в зоне оппонента, шайба лишь чудом не закатывалась за спину Коваржу. А потом вдруг случился острый контрвыпад «Автомобилиста», зарабатывается вбрасывание, и Трямкин убийственно сходу заряжает в ближний верхний угол. А еще шайбу по пути траектории цепляет Кучерявенко, и это уже совсем без шансов – 1:1. Можно сказать, что Трямкин реабилитировался.

Трямкин реабилитировался в начале третьего периодаФото: Рустем АХУНОВ

В третьем периоде стало бросаться в глаза, что хозяева подустали, а вот гости наоборот прибавили. Первому звену уже не давали возможности разогнаться, Умарк не мог свободно принять шайбу, порой его прессовали по двое. Во многом помогло «Салавату» то, что Метсола продолжал излучать надежность и притягивал в ловушку практически все пущенные шайбы в створ. Хоккеисты «Автомобилиста» психовали, но ничего с этим поделать не могли. Дело затянулось до овертайма, и вот тут на первый план вышел опыт.

Команда Мартемьянова, по сути, сама себя похоронила. Екатеринбуржцы смотрелись достаточно неплохо и даже имели парочку прекрасных моментов, но вдруг на 70-й минуте допустили глупейшую ошибку, отправив на лед лишнего шестого полевого игрока. Судьи сразу же заметили и выписали двухминутный штраф. На реализацию лишнего вышло первое звено, и Умарк все-таки нашел возможность для передачи, а Кемппайнен все-таки добил шайбу в ворота – 2:1.

Кстати вновь активное участие в моменте принял Трямкин, который в момент победного броска Кемппайнена затолкал Хартикайнена в Коваржа. Судьи в течение нескольких минут смотрели повтор, но справедливо приняли решение гол засчитать, так как помеха вратарю хоть и была, но случилась по вине самих хоккеистов «Автомобилиста».

Метсола вновь стал одним из главных героев матчаФото: Рустем АХУНОВ

«По счету можно сказать, что была закрытая игра, но она не была такой. Было очень много бросков и в одну сторону и в другую. Не могли долго забить большинство. Хорошо, что в овертайме использовали его. Дотерпели третий период, когда чуть-чуть был упадок. Перетерпели и доборолись эти последние минуты. Сейчас самое главное восстановиться и готовиться к следующей игре», - сказал после матча Николай Цулыгин.

Пока ни о каком преимуществе в серии не может быть и речи. Игра под номером три получилась очень равной, и все решили индивидуальные ошибки. «Автомобилист» фактически подарил победу «Салавату Юлаеву», но все-таки большую часть времени действовал довольно слаженно и уверенно. Все идет к тому, что серия растянется на максимальное количество игр. Уж чересчур хорошо друг друга изучили соперники. Следующий раунд противостояния 20 марта.