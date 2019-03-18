2019-03-18T12:38:26+03:00
Общество

«Медики сказали, что продуло, оказалось рак»: 21-летний парень из Башкирии борется с онкологией

Константин Федотов заболел после того, как вернулся с армии
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Константин приехал с армии и заболелКонстантин приехал с армии и заболел
Изменить размер текста:

21-летний Константин Федотов из Шаранского района Башкирии год назад вернулся из армии – строил планы на будущее, восстановился на учебе в университете. Но в какой-то момент все пошло не так – Константин стал слабым, чувствовал себя неладно, с левой стороны у него опухла шея. Молодой человек сразу же обратился в поликлинику, в которую был закреплен по месту учебы. Врачи сказали, что его продуло, и отправили домой.

- Я отучился до конца курса, сдал даже курсовую работу. Но отек так и не спадал, шея болела. Тогда я решил обратиться в больницу по месту жительства, - рассказывает «Комсомолке» Константин. – Меня отправили в Уфу, здесь я сдал кучу анализов, но диагноз поставить никак не могли. Направили в московскую больницу, там сдал дополнительные анализы, и мне поставили диагноз «Лимфома Ходжкина» второй стадии. Здесь же сделали операцию.

Молодой человек не теряет надежды выздороветь

Молодой человек не теряет надежды выздороветь

На данный момент молодой человек пережил уже шесть курсов химиотерапии, впереди – еще две более сильные. После второго курса пошли улучшения, но позднее опухоль снова вернулась, случился рецидив. Сейчас Константин находится в уфимском онкологическом центре. У него температура, рвота, отсутствует аппетит – курсы химии дают о себе знать.

- Если эти два курса дадут контроль над болезнью, меня отправят в Москву на операцию по пересадке костного мозга. Мне сказали, что, скорее всего, ее сделают по квоте, платить за нее не нужно будет, - говорит парень.

Семье Федотовых сейчас нужны деньги на другие расходы – перелет в Москву, на аренду жилья для матери Константина, чтобы та могла за ним ухаживать.

Сам Константин не теряет надежды и уверен, что поборет страшную болезнь: рисует картины и переписывается с друзьями.

- Хоть как-то стараюсь отвлечься, вот, рисую. Мне, конечно, до художника еще далеко, - смеется парень.

Он рисует, чтобы хоть как-то отвлечься

Он рисует, чтобы хоть как-то отвлечься

Если вы желаете помочь семье Федотовых, можете сделать это переводом средств на карту Сбербанка по номеру 5336 6900 9729 0615. Карта привязан на имя Константина Намиковича Ф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц
В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата
Новости 24
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Уфимском машиностроительном колледже
Родителям 17-летней жительницы Башкирии, борющейся с раком, хотят запретить собирать деньги на лечение дочери
В Уфе открыли детскую поликлинику-долгострой на улице Амантая
Весне дорогу! Цветочный патруль SKODA
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
«Дом.ru» установит «умные» домофоны в Уфе
Пожар в Благовещенском психоневрологическом интернате тушили 15 человек
Сотрудники ГИБДД Башкирии начали новую операцию
Уфимец выпрыгнул из машины скорой помощи и погиб
В Башкирии судебные приставы помогли эпилептику
Ирек Ялалов дает показания по делу о «золотом миллиарде»
При пожаре в Башкирии погибла 89-летняя женщина
В Уфе стартовал заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по химии
Радий Хабиров о визите московского политика Исаева: Лезут к нам со своими гриппозными носами
Уфимские игроки успешно выступили в телевизионном «Брейн-ринге»
В Стерлитамаке «Лада» влетела в «Hyundai», есть пострадавшие
В Уфе директоров ГУП УАЗ и «Башавтотранса» выберут на конкурсе
Мать уфимки, погибшей после пластической операции, обратилась в главк Следкома России
В Башкирии начальника районного отдела ГИБДД уволили за покупку элитного внедорожника
В Уфе выставлены на торги земельные участки под строительство частных домов
В одном из районов Башкирии объявлен карантин по бешенству
Капитан «Салавата Юлаева» пропустит два матча против «Автомобилиста» из-за дисквалификации
В Башкирии на шахте погиб 34-летний отец двоих детей
Гульназ Шафикова назвала информацию в школьных учебниках недостоверной