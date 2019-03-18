«Медики сказали, что продуло, оказалось рак»: 21-летний парень из Башкирии борется с онкологией

21-летний Константин Федотов из Шаранского района Башкирии год назад вернулся из армии – строил планы на будущее, восстановился на учебе в университете. Но в какой-то момент все пошло не так – Константин стал слабым, чувствовал себя неладно, с левой стороны у него опухла шея. Молодой человек сразу же обратился в поликлинику, в которую был закреплен по месту учебы. Врачи сказали, что его продуло, и отправили домой.

- Я отучился до конца курса, сдал даже курсовую работу. Но отек так и не спадал, шея болела. Тогда я решил обратиться в больницу по месту жительства, - рассказывает «Комсомолке» Константин. – Меня отправили в Уфу, здесь я сдал кучу анализов, но диагноз поставить никак не могли. Направили в московскую больницу, там сдал дополнительные анализы, и мне поставили диагноз «Лимфома Ходжкина» второй стадии. Здесь же сделали операцию.

Молодой человек не теряет надежды выздороветь

На данный момент молодой человек пережил уже шесть курсов химиотерапии, впереди – еще две более сильные. После второго курса пошли улучшения, но позднее опухоль снова вернулась, случился рецидив. Сейчас Константин находится в уфимском онкологическом центре. У него температура, рвота, отсутствует аппетит – курсы химии дают о себе знать.

- Если эти два курса дадут контроль над болезнью, меня отправят в Москву на операцию по пересадке костного мозга. Мне сказали, что, скорее всего, ее сделают по квоте, платить за нее не нужно будет, - говорит парень.

Семье Федотовых сейчас нужны деньги на другие расходы – перелет в Москву, на аренду жилья для матери Константина, чтобы та могла за ним ухаживать.

Сам Константин не теряет надежды и уверен, что поборет страшную болезнь: рисует картины и переписывается с друзьями.

- Хоть как-то стараюсь отвлечься, вот, рисую. Мне, конечно, до художника еще далеко, - смеется парень.

Он рисует, чтобы хоть как-то отвлечься

Если вы желаете помочь семье Федотовых, можете сделать это переводом средств на карту Сбербанка по номеру 5336 6900 9729 0615. Карта привязан на имя Константина Намиковича Ф.