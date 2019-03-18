Ильдар Абдразаков: «Мой фестиваль всегда будет стартовать в Уфе»

Главным культурным событием весны стал II Международный фестиваль Ильдара Абдразакова, стартовавший в Уфе. В этом году праздник музыки расширил географию - послушать одного из самых выдающихся оперных певцов современности и его друзей получили возможность не только уфимцы, но и меломаны в Москве, Казани и Альметьевске.

В будущем фестиваль планируется проводить не только в России, но и в других странах, но башкирская столица всегда будет в приоритете. Кстати, именно в Уфе уже совсем скоро, в конце апреля, состоится и режиссерский дебют прославленного баса - на сцене Башкирского театра оперы и балета он ставит оперу «Аттила» Джузеппе Верди.

Ильдар Абдразаков и его жена Марика , директор Фонда подержки молодых талантов пообещали, что именной фестиваль артиста всегда будет открываться на его родине. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

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- Мой фестиваль всегда будет стартовать в Уфе. Не обязательно весной - это могут быть и летние месяцы или осень, но мой родной город, конечно, всегда будет в центре событий, - пообещал Ильдар Абдразаков. - Возможно, в будущем, через год-два, в программе фестиваля будут не только концерты, но появится и полноценный оперный спектакль. Сейчас, когда я начал репетиции «Аттилы», стало понятно, что одной этой оперой дело явно не ограничится - мне безумно интересно проявить себя в роли постановщика. Репетиции с хором прошли просто «на ура», тем более, что я же всех знаю еще с тех пор, когда 14-летним мальчишкой начал работать в этом театре.

На сцене Башкирской оперы всемирно известный бас начинал статистом, а сегодня у него здесь главная роль: и как организатора, и как участника Гала-концерта открывшего фестиваль. Ильдар Абдразаков не обманул ожиданий уфимских меломанов, больше всего жаждущих услышать именно его - народного артиста республики, благодаря которому даже на сцене прославленного миланского театра «Ла Скала» звучали башкирские мелодии на его первом сольном концерте.

Терцет "Pappataci" с Ильдаром Абдразаковым и Василием Ладюком пел Кирилл Белов (слева) - единственный выпускник Уфимской академии искусств, сразу после вуза принятый в штат Мариинского театра. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ.

В Уфе обладатель титула «Лучший бас мира» и дважды лауреат премии «Грэмми» выступал открыл Гала-концерт арией и кабалетто из оперы «Оберто, граф Сан-Бонифаччо» Верди. Но прежде прозвучала увертюра к опере «Аттила» - обойтись без музыки своего любимого композитора Ильдар Абдразаков, конечно, не мог.

В программе концерта было немало ведиевских шедевров: еще один звездный участник фестиваля - солист московского театра «Новая опера», баритон Василий Ладюк исполнил драматическую сцену смерти Родриго из оперы «Дон Карлос», а молодая итальянская певица Мартина Грезия - арию Аиды из одноименной оперы и арию Леоноры из «Силы судьбы».

Итало-российский дирижер Фабио Мастранджело впервые выступил с оркестром Башкирского театра оперы и балета. На фото с солисткой театра Дилярой Идрисовой. Фото: Дмитрий ЧЕРНОВ

А в завершении первого отделения публика насладилась дуэтом Аттилы и Эцио в исполнении Абдразакова и Ладюка. Певцы исполняли этот знаменитый дуэт неоднократно, на самых разных сценах и, конечно, не могли не исполнить его и на уфимской сцене. Тем более, что это была единственная возможность услышать прославленного баса в его коронной партии - на предстоящей уфимской премьере «Аттилы» заглавную партию будут петь старший брат режиссера-постановщика - Аскар Абдразаков.

РАЗРЕШИЛ ЗРИТЕЛЯМ ТАНЦЕВАТЬ И ПРЕВРАТИЛ КОНЦЕРТ В ШОУ

- Год прошел после первого фестиваля, а кажется как будто это было вчера. Мне безумно приятно вновь видеть вас всех в этом прекрасном в зале, - обратился Ильдар к публике, открывая фестиваль. - Пожалуйста, получайте удовольствием от концерта, расслабьтесь: аплодируйте, когда хотите, танцуйте - в общем, будьте, как дома!

Танцевать интеллигентная публика, конечно, не решилась, хотя эмоции зашкаливали - академический концерт благодаря Ильдару превратился в первоклассное шоу. Классические шедевры, кстати, от этого только выиграли. Каждое появление на сцене любимца публики превращалось у маленькие спектакль: безупречный вокал и большой актерский талант позволили создать яркие образы.

Мама Ильдара ( справа) не могла пропустить открытия фестиваля, организованного ее заменитым сыном. Фото: Андрей КОРОТНЕВ.

Фигаро-Абдразаков позабавил публику, вставив в текст арии фамилию дирижера - итальянца Фабио Мастранджелло и ненадолго занял его место за дирижерским пультом. Но самый большой успех имели номера из оперы «Итальянка в Алжире», с которой башкирский бас произвел фурор на знаменитом Зальцбургском фестивале прошлым летом.

Терцет «Pappataci» («Комарики») в исполнении Ильдара, Василия Ладюка и молодого тенора из Мариинского театра, уроженца Уфы Кирилла Белова привел публику в настоящий восторг. Как и дуэт Изабеллы и Мустафы, где в паре с Абдразаковым выступила еще одна итальянская гостья - меццо-сопрано Анна -Дорис Капителли, только начинающая карьеру в большой опере.

Крики «браво!» и шквал аплодисментов не утихали на протяжении нескольких минут. Судя по реакции зрителей «Итальянка в Алжире», которую еще Стендаль назвал высшим достижением оперы-буфф, - это как раз то, чего так не хватает в репертуаре Башкирской оперы и, вполне вероятно, что именно за нее примется режиссер-Абдразаков после «Аттилы».

Кроме Ильдара Абдразакова особый восторг публики вызвала и солистка Башкирского театра оперы и балета Диляра Идрисова , исполнившая редкие барочные арии. Кстати, башкирская певица получила приглашение принять участие и в московском концерте фестиваля, который состоится в концертном зале «Зарядье» - столичным меломанам ее имя уже хорошо знакомо, особенно тем, кто интересуется барочной музыкой. А летом Идрисова дебютирует на фестивале в Зальцбурге, исполнив главную женскую партию в опере «Полифем».