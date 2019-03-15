«Кушать и умываться нельзя»: как в Уфе сажают автомобилистов за мелкие ДТП и штрафы

Уфимская бизнесвуменВита Конюх столкнулась с неприятной историей. Ее мужа арестовали за то, что тот покинул место аварии. Мужчина просидел сутки за решеткой без еды и воды. Почему так произошло, и что делать в такой ситуации, расскажет «Комсомолка».

«МЕНЯ ЗАКРЫЛИ В ТЮРЬМУ»

История произошла две недели назад. Мужчине позвонили из полка городского ГИБДД и вызвали на прием, мол, тот покинул место ДТП.

- На нашей машине ни единой царапины. Оказывается, когда муж завозил ребенка в школу, брызговиком задел стоящую машину сквозь сугроб, сам того не понимая.Хозяин машины видел, как мы уезжаем, и сообщил в ГИБДД. У него тоже была маленькая царапина, - пишет Вита.

В день встречи в полку у хозяина машины претензий не было, тот даже написал расписку об этом. Бумагу приложили к остальным документам по делу, и думали, что вопрос решен.

Не тут-то было. 6 марта автомобилиста снова вызвали в полк, чтобы он подписал документы.

- Муж ушел и пропал на два часа. Затем к нам в машину сел сотрудник, попросил отвезти его на улицу Кавказскую, нужно было что-то подписать. Супруг пошел за ним, его не было 20 минут, а затем он звонит и говорит: «Меня закрыли в тюрьму», - продолжает женщина.

Мужчине разрешили сделать один звонок, чтобы сообщить родным. Вита зашла в дежурную часть, стала расспрашивать, можно ли привезти еду, воду, умывальные принадлежности, на что слышала только резкое «нет». Так мужчина провел в «обезьяннике» целые сутки - без воды, еды и возможности поспать.

Женщину шокировало то, что ее супруга обманным путем посадили в автомобиль, увезли в отдел и закрыли, никого не предупредив.

На следующий день, 7 марта, состоялся суд. Пострадавшая сторона тоже присутствовала на заседании, стороны подписали примирение, конфликта нет. Но мужа предпринимательницы все равно закрыли еще на сутки.

СЛУЧАЙ НЕ ЕДИНИЧНЫЙ

Несколько суток за решеткой пришлось провести многим уфимским автомобилистам.

Не так давно, осенью прошлого года, за 800-рублевый штраф уфимцу Льву А. тоже пришлось провести ночь в участке. Все по стандартной схеме –один звонок, матрас и камера. Правда, ему повезло немного больше, его супруге разрешили привезти еду. Только ту, что можно есть руками, не жидкое, не в банке и без столовых приборов.

- В чистой одежде и костюме меня закрыли вечером около шести часов. Увезли в полк днем, когда я ездил по рабочим вопросам, нашли у меня 800 рублей неоплаченных штрафов. Сначала были разбирательства в полку, а потом увезли в РУВД по месту жительства. В одну камеру со мной посадили двоих выпивших грязных мужчин. Каждому выделили по матрасу, - рассказывает Лев.

Братья по несчастью попросили у дежурного воды. Через некоторое время страж порядка принес один баллон воды на всех. Попить из него уфимец, естественно, не смог. Утром мужчин не выпускали в туалет, не разрешали умыться. О еде и говорить нечего – вынужденное суточное голодание. Лишь к 16 часам дня автомобилиста привезли в суд, и по его решению Льва отпустили, увеличив сумму штрафа в два раза.

КОМПЕТЕНТНО

Обе ситуации и сотни других похожих, конечно же, неприятные. Но правила дорожного движения гласят: если человек покинул место аварии или вовремя не оплатил штрафы, по закону его могут задержать, пока его судьбу не определит суд. А уже судья по КоАП может влепить и 15 суток.

Комментирует адвокат Роман Петров:

- Задерживать любого гражданина по административным нарушениям могут только по решению мирового судьи. Если решения еще нет, и вас задерживают до заседания, то значит, происходит нарушение ваших прав. Про то, что не разрешают есть – это уже другое дело. Принимать «передачки» они не могут из-за того, что нет подходящих условий, в УВД это не предусмотрено. Но если вам попадется добрый дежурный, он примет еду для задержанного. Надо только хорошо попросить. Изымать у него средства связи, то есть телефон, они точно не имеют права, - говорит юрист.

СКАЗАНО

Депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров:

- Вопрос о суровости такого наказания, в том числе и для случаев, когда водитель по уважительной причине не дождался сотрудников полиции на месте ДТП, в 2010 году рассматривался Конституционным Судом РФ.

Статьи КоАП РФ различают ответственность водителя, в зависимости от того, пытался ли он скрыться с места происшествия, чтобы избежать привлечения к юридической ответственности или нет. Если нет вреда здоровью и крупного ущерба, то может быть принято решение не назначать арест.

Закон, закрепляя обязанность водителя оставаться на месте аварии, связывает это с интересами всех участников дорожного движения. Это не противоречит Конституции.

Кроме того, в ближайшее время депутаты Госдумы рассмотрят поправки, после принятия, которых одинаково суровое наказание будет ждать как скрывшихся с места аварии, так и нетрезвых водителей.