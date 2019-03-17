«Он смог сам доковылять до школы»: в Башкирии школьный автобус переехал третьеклассника

В понедельник, 4 марта, в селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии в аварии пострадал девятилетний Клим Лагунов. Мальчик утверждает, что его сбил школьный автобус, когда тот шел на уроки. Однако ему, кроме мамы и учителей, никто не верит, а виновника аварии так и никто и не ищет. Об этом рассказала мама школьника.

САМ ДОШЕЛ, ДЕРЖАСЬ ЗА ЗАБОР

В тот день Клим переходил дорогу на улице Юбилейной. Вдруг из-за угла, с его слов, выехал школьный автобус с табличкой «Дети» и, не заметив ребенка, сбил его. Ребенок повредил ноги, водитель вышел из транспорта, спросил, все ли в порядке, малыш ответил, что ему очень больно, но тот все равно уехал, не оказав помощи.

- Клим сам встал на ноги, пошел в школу, держась за забор, отдыхал время от времени. Естественно, опоздал. Он потом пожаловался учительнице, заплакал, и она уже вызвала скорую, - рассказала «Комсомолке» мама ребенка Гузель.

Врачи диагностировали у Клима перелом левой ноги и ушиб с трещинами правой. Сейчас малыш сидит дома с гипсом и ждет выздоровления.

«НАМ НИКТО НЕ ВЕРИТ»

К сожалению, на том перекрестке нет видеокамер, чтобы точно узнать, что же произошло тогда. Госномера ребенок, естественно, не запомнил.

- Я сразу в полицию сообщила, что моего ребенка машина сбила. Но мне никто не верит, говорят, что Клим обманывает меня, и он сломал ногу по-другому. Заявление в полицию приняли, но дело пока не продвигается никак, - вздыхает Гузель.

Женщина готова разобраться в этой истории и наказать виновных. Сама она является матерью-одиночкой.

Если вы стали свидетелем аварии, сообщите об этом матери ребенка по телефону 8 (937) 163 88 29.