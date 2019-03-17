ФНЛ близко: «Уфа» проиграла «Ахмату» и продолжает оставаться в зоне вылета

Уж кого выигрывать, если не «Ахмат»? Примерно с таким лозунгом на стадион «Нефтяник» отправлялись болельщики башкирского клуба. «Уфа» в новом году совершенно не радует. Пока руководство клуба всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытается сохранять веру в светлое будущее, заманивая болельщиков различными акциями, сама команда продолжает тонуть. Похоже, даже сам главный тренер Дмитрий Кириченко не может разобраться, как спасти это судно.

Оливье Тилль запомнился ударом в перекладинуФото: Рустем АХУНОВ

СОСТАВ АТАКУЮЩИЙ, НО ГОЛОВ НЕТ

Одной из главных проблем «Уфы» перед матчем стала дисквалификация Сильвестра Игбуна. Нигерийский нападающий – это сердце нынешней команды, который задает темп как в середине поля, так и всегда успевает в завершении. Кириченко по этому случаю предсказуемо выпустил Ванека в качестве дирижера атак и неожиданно перестроил оборону, сыграв в четыре защитника. Этот ход говорил сам за себя – требовалось больше игроков в нападении, так как хозяева думали только о победе.

Дмитрий Сысуев получил травмуФото: Рустем АХУНОВ

На бумаге усилить атаку получилось, а вот по качеству абсолютно нет. Опытнейший и хитрый Рашид Рахимов изначально знал, что «Уфа» побежит вперед, и поэтому «Ахмат» сыграл максимально плотно и прагматично в обороне. Получилось эффективно, до штрафной Городова мяч доходил редко.

Но шанс был, да еще какой. Уже на седьмой минуте Тилль выдал пас-конфетку на ход Сысуева, и уфимский нападающий побежал так, что пятки засверкали. Вратарь «Ахмата» от неожиданности напортачил на выходе и оставил свои владения пустыми. Сысуев отбежал неприятеля и отдал довольно неплохую передачу на Бизяка, которому всего-то и оставалось, что попасть по мячу и любым способом направить его в створ. Но именно с этим и случились проблемы. Словенцу наверняка ближайшие матчи будет сниться, как он умудрился махнуть ногой мимо в убойной ситуации. Это был настоящий кошмар.

Новичок «Уфы» Андрес Вомбергар успел отыграть около 10 минутФото: Рустем АХУНОВ

Самое страшное во всем этом, что по сути этот момент стал единственным по-настоящему голевым за весь первый тайм. «Уфа» продолжала заметно владеть преимуществом, держать мяч, но подобраться ближе к воротам не выходило. Футболисты «Ахмата» получили мощнейший нагоняй от тренера и действовали до перерыва идеально. А еще умудрялись временами остро контратаковать. Несколько раз выручил Беленов после дальних ударов.

ТРЕБОВАЛОСЬ ДОДАВИТЬ, А В ИТОГЕ ПРОПУСТИЛИ

От Кириченко в перерыве требовалось попытаться разбудить своих игроков атаки. Без Игбуна не хватало неожиданных ходов, гости практически все действия нападающих предугадывали и обрубали задумки в зародыше.

Хоть как-то старался Сысуев, но излишнее желание его и погубило. Уфимец выпрыгнул в единоборство и прямыми ногами влетел в Шиманьки. Потенциально это была карточка, да только вот закончилось все еще хуже. Контакт получился жестким и травмировался сам виновник происшествия. Похоже, у него что-то с коленом, и вполне возможно, он выбыл надолго.

На поле экстренно выбежал Алиев, а три минуты спустя «Уфа» пропустила глупый гол. Глупый, потому что оборона хозяев совершенно провалилась позиционно. Помните, как две недели назад игрок «Динамо» просто вбежал в свободную зону между защитниками и забил победный гол? Так вот и тут примерно то же самое. Подача Раванелли с фланга была довольно предсказуемой и читаемой, но расстановка в обороне оказалось такой, что Швец остался один и без препятствий спокойно замыкал – 0:1.

Гостям удалось выйти вперед во втором игровом отрезкеФото: Рустем АХУНОВ

Вообще такие пропущенные голы стали нормой для «Уфы» еще осенью. С уходом Семака фундамент тактических построений в центре защиты с постоянством дает трещины. Игроки, вроде, те же, а вот концентрация совершенно иная.

Естественно, после пропущенного гола все стало более нервно. Мяч больше не держался, атаки получались еще более судорожными. По-настоящему ответить получилось лишь однажды – это Тилль бахнул из дальней дистанции и зарядил прямо в перекладину. Не хватило чуть-чуть, но стоит признать, что момент стал плодом индивидуальных умений люксембуржца. А вот командными усилиями ничего создать не получалось. И это обстоятельство удручает больше всего.

Скорее даже «Ахмат» был ближе к голу, чем «Уфа». Мбенг в концовке раз за разом раскидывал финтами уфимских защитников, и мяч порой лишь в считанных сантиметрах проходил от пустого угла ворот Беленова. Результат 0:1 полностью справедливый.

«Были подходы, но, к сожалению, не хватает в атаке как агрессии, так и мастерства», - коротко резюмировал происшедшее после матча Кириченко.

Ловро Бизяк промахнулся прямо перед открытыми воротамиФото: Рустем АХУНОВ

Пока тренер «Уфы» совершенно не справляется с возложенными на него обязанностями. Лихорадочно менять тренера сейчас поздно, но руководство должно подумать, как мотивировать свою команду в оставшихся турах. Ситуация с каждым новым матчем становится все более критической. Кризисный «Анжи», который играет молодежью, по-прежнему находится выше в турнирной таблице. Это само по себе нонсенс, и пора бы башкирским футболистам как-то брать себя в руки. Если, конечно, не хочется в ФНЛ.