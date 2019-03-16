Уфимские экстремалы прошлись по канату на высоте десятиэтажного дома

Сегодня утром, 17 марта, в столице Башкирии сняли на видео любителей острых ощущений. Экстремалы прошлись по тонкому канату на высоте десятиэтажного дома. Парни натянули стропу между двумя высотками и стали ходить то в одну сторону, то в другую. Уфимец, который выглянул с окна, снял этот опасный трюк на видео и выложил в социальные сети. Ситуация напугала горожан.

- Ужас, что творят. Что за экстрим в центре города? Лично мне даже смотреть на это страшно, - пишет уфимка.

Отметим, что люди на видео — профессиональные спортсмены, а по канату, специально созданному для того, чтобы по нему ходили, они идут со страховкой. Для того, чтобы устроить такую прогулку нужна длительная подготовка.

Одним из смельчаков на видео оказался уфимец Сергей Шилов. Мужчина давно занимается слэклайном, а также обучает этому желающих.