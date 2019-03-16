Уфимская афиша на выходные: «Нуреевские дни», мюзикл по сказкам Пушкина и концерт в музее

В ТЕАТР

16 марта в Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) на камерной сцене можно посмотреть одноактные оперы «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы» по «Маленьким трагедиям» Пушкина на музыку Николая Римского-Корсакова и Цезаря Кюи. 17 марта, в день рождения Рудольфа Нуреева, в театре открывается фестиваль «Нуреевские дни». В программе: торжественное открытие фестиваля в 17.00 на улице у барельефа танцовщику, а также и премьера балета «О чем молчат камни», посвященного тайнам знаменитой пещеры Шульган-Таш и приуроченного к столетию образования Республики Башкортостан . (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 16 марта - 400 - 500 руб., 17 марта - 150 - 800 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) 16 марта покажут комедию «Дом для сумасшедших» в постановке итальянского режиссера Паоло Эмилио Ланди. 17 марта здесь можно посмотреть два спектакля: на малой сцене покажут драму «Комната сына» по пьесе Нанни Моретти, а на основной - спектакль «Отцы и дети» - современное прочтение одноименного романа Тургенева под музыку «Rammstein». (16+)

Начало спектаклей в 18.00

Билеты: 200 - 500 руб.

16 марта на основной сцене Молодежного театр им. М. Карима (ул. Ленина, 62) Стерлитамакский русский драматический театр сыграет комедию «Недоросль» (14+) по пьесе Дениса Фонвизина, а на камерной сцене артисты Молодежного театра покажут спектакль «Ночевала тучка золотая» (12+) - историю Великой Отечественной войны глазами ребенка по произведению Анатолия Приставкина. 17 марта Сибайский башкирский театр представит драму «Живая земля» по пьесе башкирского драматурга, народного артиста республики Ишмуллы Дильмухаметова, поставленную к 100-летию Республики и 90-летию автора. (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 200 - 400 руб.

В Башкирском театр драмы им. М. Гафури (ул. Заки Валиди, 36) 16 марта покажут драму по пьесе французского драматурга Жана Ануя «Антигона» (16+) по мотивам древнегреческого драматурга Софокла, а 17 марта - комедию «Необычная история в обычной деревне». (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 100 - 400 руб.

16 марта в татарском театре «Нур» (ул. 50 лет СССР, 36) можно посмотреть музыкальную комедию «Моя теща». (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 250 - 350 руб.

НА КОНЦЕРТ

16 марта в Городском дворце культуры (пр. Октября, 137) выступает «белорусский соловей» Ярослав Евдокимов. В программу «Ваши любимые песни» вошли композиции, ставшие хитами еще в 80-годы : «Маменька», «Колодец», «За Дунаем», «Май» и многие другие. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1200 - 2500 руб.

Любителям классической музыки стоит 17 марта заглянуть в малый зал Башкирской филармонии (ул. Гоголя, 58), где выступит титулярный органист главный церкви голландского города Хаарлема Йос Ван Дер Коой. В программе: органные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона - Бартольди . (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 300 - 1200 руб.

Любителей бардовской песни ждут 16 марта в Художественном музее им. Нестерова (ул. Гоголя, 27) на «Весенний девичий концерт». Выступать будут авторы-исполнители уфимского клуба «Белый ворон». (12+)

Начало в 17.00

Цена билетов: 50 - 150 руб.

Большим ценителям джаза предназначен концерт, который пройдет 16 марта в джаз-клубе «Крупа» (ул. Кирова, 34) . Здесь выступит известный итальянский саксофонист Росарио Джулианни, выпустивший уже пять сольных альбомов на престижной звукозаписывающей компании «Dreyfus Jazz». (16+)

Начало в 19.30

Цена билетов: 5000 руб.

Для любителей рэпа предназначены два концерта в РК «Огни Уфы» (ул. 50-летия Октября, 21): 16 марта в «Колизео» пройдет концерт российского трэп и клауд-рэп исполнителя «Boulevar Depo», а 17 марта в клубе «XI» в рамках тура «Меланхолия Drive Tour» выступит Никита Кондратенко, известный как Jubilee. (16+)

Начало в 20.00

Цена билетов: 700 - 3500 руб.

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) в субботу дает большой сольный концерт популярный певец татарской эстрады Анвар Нургалиев. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 2000 руб.

Почтить память безвременно покинувшего этот мир солиста группы «The Prodigy» Кита Флинта и услышать вживую все хиты легендарной группы приглашает поклонников казанская группа «PockSet» и DJ Artkor. Вечер пройдет в воскресенье в пабе «Harat's Pub» (Верхнеторговая площадь, 1) (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОТДЫХ

17 марта в музыкальном ресторане «Music Hall 27» (ул. Ленина, 27 ) состоится открытие нового сезона шоу-импровизаций «Мы с Уфы». Это новый формат интерактивного развлечения, без заранее написанного сценария, где каждый зритель может сам задать ситуацию и придумать героев. (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

ДЕТЯМ

17 марта в Городском дворце культуры (пр. Октября,137) артисты музыкальных театров из Москвы и Санкт-Петербурга покажут мюзикл «Лукоморье» по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Спектакль попал в книгу Рекордов Гиннеса России как первый национальный мюзикл с русским либретто. (6+)

Начало в 14.00

Цена билетов: 500 - 1400 руб.

В Башкирском театре кукол (пр. Октября, 158 ) на основной сцене 16 марта покажут сказку «Буратино», а 17 марта – «Красная шапочка». На малой сцене в субботу и воскресенье для самых маленьких зрителей от года до трех лет сыграют интерактивный спектакль «Почему весна красна?».

Начало спектаклей: в 12.00 и 14.00

Цена билетов: 250 - 380 руб.

В Театре юного зрителя (ул. Гагарина, 16/2 ) в субботу можно посмотреть музыкальную сказку «Принцесса без горошины», а в воскресенье - спектакль «Он обещал вернуться» по мотивам сказок Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне, который живет на крыше. (6+)

Начало спектаклей : в 12.00

Цена билетов: 150 руб.

16 марта в Уфимском планетарии (пр. Октября 79/2) можно посмотреть программу «Семь чудес Солнечной системы», а 17 марта - программу «Мифы о созвездиях» - путешествие по звездному небу. (13+)

Начало: 16 марта в 16.30, 17 марта в 15.00

Цена билетов: 120 - 170 руб.

16 марта театр De Bufo приглашает юных зрителей на интерактивный спектакль «Пока мама не видит», который пройдет в отделе искусств Национальной библиотеки им. Заки Валиди (ул. Октябрьской революции, 10 )

Начало в 12.00

Цена билетов:500 руб.