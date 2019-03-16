«С утра была нервная, взвинченная»: в Уфе родные не понимают, почему их невестка выкинула из окна своего ребенка

В Уфе продолжается расследование шокирующей истории, которая многих не оставила равнодушными. Напомним, что все произошло утром, 13 марта, в Кировском районе Уфы. Жительница дома №30 на Дуванском бульваре выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою двухлетнюю дочь, а потом попыталась свести счеты с жизнью. На счастье, под окнами квартиры оказался сугроб, который смягчил падение и спас жизнь ребенку. Пострадавших отвезли в больницу, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ребенка выбросили из окна квартиры на девятом этаже

ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ ИЛИ ДОМАШНИЙ ТИРАН?

Первоначально в местных СМИ появилась информация о том, что виной всему стали наркотики. Мол, супруг 21-летней женщины увлекался запрещенными препаратами и пристрастил к ним свою жену, а та, не в силах справиться со своей зависимостью, решилась на отчаянный шаг. Позже эта версия не подтвердилась: источник «Комсомольской правды - Уфа» рассказал, что семья считалась благополучной и никогда на учете не состояла. Супруг 21-летней Айсылу Г. (здесь и далее имена изменены – ред.) работал детским массажистом и никогда наркотики не употреблял.

По второй существующей версии, причиной всему стало возможное психическое расстройство молодой матери. По словам собеседника «Комсомольской правды - Уфа», женщина, возможно, страдала затянувшейся послеродовой депрессией и нуждалась в помощи психолога. А в СМИ стали обсуждать, что, скорее всего, Айсылу стала жертвой домашнего насилия: якобы супруг при каждом удобном случае поднимал на нее руку и грозился отобрать дочь. Измученная женщина постоянно испытывала стресс и решилась на страшный поступок.

Родственники утверждают, что отец девочки больше всего любил свою жену и дочь

«ОН НА ВСЕ БЫЛ ГОТОВ РАДИ СВОЕЙ ДОЧЕРИ»

«Комсомольской правде - Уфа» удалось связаться с родственниками отца девочки, которые рассказали, что все разговоры о домашнем насилии в семье – не более чем вымысел и сплетни.

- Артур никогда в жизни не поднимал руку ни на жену, ни на ребенка. Семья и долгожданная любимая дочь были для него единственным смыслом жизни. Ради них он работал почти без выходных, все делал для семьи. Даже в Уфу они переехали, чтобы у Самиры было все самое лучшее, - рассказала сестра 22-летнего Артура Г. Амина. – Мы до сих пор находимся в шоке, что его обвиняют в домашнем насилии. Он был готов на все ради своих девочек.

Амина подтвердила, что с супругой брата и впрямь в последнее время творилось что-то странное. Родственники списывали все на усталость и недосып – все же маленький ребенок отнимает много сил, но и подумать не могли, что ситуация настолько серьезная.

- За день до этого брат попросил меня приехать к нему домой и помочь присмотреть за дочерью. Самира должна была проходить медосмотр перед детским садом, и я должна была вместе с Айсылу сходить в больницу, - рассказывает Амина. – С утра мы сильно с ней поругались. Она была какая-то нервная, взвинченная, кричала на меня и устраивала истерики. Я не обращала внимания, тем более, скоро должна была приехать ее мама – вот она бы с ней и разбиралась. Я вышла на кухню, а когда вернулась, в комнате никого не было. Бросилась к окну – а они уже там лежат…

Женщина рассказывает, что брат и ранее часто жаловался на невыносимый характер жены – то грустит, то кричит, то веселая. Они даже собирались поискать хорошего специалиста, но не успели.

Мужчина работает детским массажистом и никогда не был замечен за употреблением наркотиков

Напомним, что за день до происшествия, Айсылу вызвала полицию, заявив, что супруг хочет убить ребенка. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили, что мужчина абсолютно трезв и находится в полной растерянности из-за выходки жены. На все вопросы Айсылу отвечала, что «неважно себя чувствует и ей нужно обратиться к психологу».

ДЕВОЧКА ПОШЛА НА ПОПРАВКУ

К счастью, после падения с девятого этажа малышка не только выжила, но и уже идет на поправку. Изначально в тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию, но благодаря стараниям врачей уже скоро появилась положительная динамика, а уже вчера, 15 марта, Самиру перевели в общую палату. Ее состояние в настоящий момент оценивается как средней тяжести.

- С племянницей все хорошо, серьезных переломов нет, - рассказала Амина. – Сейчас за ней будет присматривать родной отец, а вся наша семья будет ему помогать в этом. Вы не представляете, какой шок мы все пережили. На брата было страшно смотреть – он не мог ни есть, ни спать, молился за дочку. Все у них будет хорошо.

В сугробе около дома до сих пор осталась ямка, куда приземлилась девочка

МАТЬ АРЕСТОВАЛИ НА ДВА МЕСЯЦА

21-летняя Айсылу изначально находилась в общей палате, но вскоре ее состояние полностью стабилизировалось. Женщине предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка, и вчера, 15 марта, Кировский районный суд Уфы избрал для нее меру пресечения, и ближайшие два месяца она проведет в следственном изоляторе.

- Следователи продолжают устанавливать все причины и условия, способствовавшие совершенному преступлению, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи. В отношении обвиняемой планируется проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы, - сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. – Расследование уголовного дела продолжается.

- Брат никогда в жизни не сможет простить Айсылу за то, что она сделала, что пыталась убить их ребенка. Пока он даже ничего не хочет слышать о ней, и я его в этом понимаю, - признается сестра супруга обвиняемой. – Они почти три года прожили в браке, но сейчас, скорее всего, будет развод.