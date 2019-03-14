Волшебство от Метсолы: «Салават Юлаев» всухую обыграл «Автомобилист» в первом матче серии

«Салават Юлаев» и «Автомобилист» в нынешнем сезоне сыграли между собой два раза. И в Уфе, и в Екатеринбурге победа осталась за победителями Восточной конференции. При этом за две встречи «юлаевцы» ни разу даже не смогли огорчить своих соседей забитым голом. Да и матчи, в целом, получились какими-то уж совсем вязкими и незрелищными.

Именно поэтому еще до начала этого противостояния многие эксперты сходились в мысли, что града шайб болельщикам ждать уж точно не стоит. Обе команды наверняка выберут прагматичный стиль и будут выжидать ошибок оппонентов. К тому же в воротах по обе стороны стоят великолепно проводящие сезон Метсола и Коварж. Пробить этих ребят невероятно сложно.

«САЛАВАТ» ПЕРЕТЕРПЕЛ

Ну что же, действительно никаких сюрпризов. Первый период матча оказался полным олицетворением прогнозов. Оба коллектива играли в режиме разведки и не лезли на рожон. Моменты, хоть как-то похожие на что-то опасное, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Никаких великолепных и долгих позиционных атак, никакой осады ворот – все по тренерскому рисунку, никакой излишней вольности.

Естественно, немного большей активностью отличился «Автомобилист». Уфимцам приходилось и больше блокировать бросков, и чаще возвращаться назад, но самый опасный момент на свой счет все-таки записал именно «Салават Юлаев». Гости подкараулили несогласованность Коваржа со своим защитником, и Жарков как сходу зарядил без сопротивления со средней дистанции. Одна беда – шайба улетела куда-то выше ворот и только лишь напугала чешского вратаря. Но это был звоночек, сигнал того, что екатеринбуржцы не безгрешны и ошибаются.

В итоге дошло до того, что в начале второго периода «Автомобилист» дважды подряд заработал удаление и остался в формате три на пять. У уфимцев, естественно, вышли Кемппайнен с партнерами. Ребятам хватило 20 секунд, чтобы разыграть свою фирменную круговерть и буквально втащить шайбу в ворота. Классный пас на счету Умарка, забил Кемппайнен – 0:1.

У «АВТОМОБИЛИСТА» БЫЛ ШАНС

Хозяева после пропущенного гола несколько расстроились и подрастеряли свое игровое преимущество. Неожиданно чуть все в матче не изменил сам «Салават». Теперь уже гости принялись отправляться в штрафной бокс друг за другом. На 36-й минуте даже не выдержал Николай Цулыгин, который стоя на борту, разъяренно что-то кричал в сторону судей, только-только принявших решение о двойном большинстве «Автомобилиста». Таким диким главного тренера «юлаевцев» увидишь не часто.

Наверное, именно эта эмоциональность и передалась самим хоккеистам, потому что в кризисной ситуации в меньшинстве они сыграли практически идеально и максимально помогали Метсоле. В этот трудный эпизод концовки второго периода удалось главное – не пропустить и не допустить перелома.

После разговора в перерыве на третью 20-минутку «Салават Юлаев» уже вышел с другой тактической схемой. Забивать не требовалось, поэтому больший акцент был сделан на оборону и контратаки.

И это сработало. В регулярке уфимцы часто проваливали, когда приходилось удерживать победный счет, а тут все как по нотам. Особая заслуга в этом, конечно, у Метсолы. Финский вратарь выдал потрясающий матч и в самой концовке основного времени сотворил шикарный сэйв, нейтрализовав выход Голышева, который бросал в противоход. После этого можно было выдыхать – стало ясно, что забить этому парню сегодня невозможно.

Да, получилось не очень зрелищно, зато эффективно. «Салават Юлаев» сразу повел в серии и продемонстрировал свои притязания на выход в финал Востока, а скептикам заодно показал, что точно знает, как играть против «Автомобилиста». Матч под номер два пройдет в Екатеринбурге 16 марта.