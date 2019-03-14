В Башкирии наведут порядок в подъездах многоэтажек

Власти Башкирии приняли решение немного ускорить капитальный ремонт в многоквартирных домах по всей республике. С этой целью башкирское правительство разработало специальную программу, отвечать за которую будет региональное министерство ЖКХ. Всего за шесть лет чиновники намерены привести в порядок 26 тысяч подъездов.

Как рассказали «Комсомолке» в правительстве Башкирии, ремонт подъездов будет проводиться во всех районах республики, где есть многоэтажки. Естественно, наводить порядок будут в первую очередь там, где это нужнее всего. Какие дома попадут в программу комплексного ремонта подъездов, и когда начнется сам ремонт? Как включить свой дом в эту программу? Ответы на эти и другие важные вопросы мы собрали в нашей статье.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БУДЕТ РЕМОНТ

Башкирские чиновники отмечают, что куратором программы по ремонту подъездов, будет министерство ЖКХ, а отвечать перед жителями за проделанную работу - Региональный оператор. Тот самый, которому жители республики платят за капитальный ремонт. В правительстве заявили, что деньги на наведение порядка в многоэтажках, выделят из регионального и районных бюджетов.

-Только в этом году планируется отремонтировать четыре тысячи подъездов по всей республике. На сегодняшний день все формальности уже соблюдены, совсем скоро рабочие приступят к наведению порядка там, где это больше всего требуется, - подчеркнул собеседник «Комсомолки» в администрации главы Башкирии.

КТО РЕШАЕТ, ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ

Решение, какой именно нужен ремонт в подъезде, решают сами жители. Оно и немудрено: в каждом доме свои проблемы. Где-то стены облупились, где входная дверь в плачевном состоянии, а где и вовсе перила сгнили. А вот включает тот или иной дом в программу капитального ремонта специальная комиссия.

-На сегодняшний день в каждом районе республики создана комиссия по капремонту, которая определяет необходимость и сроки включения домов в адресную программу. Она же будет рассматривать, и формировать списки домов, - пояснили «Комсомолке» чиновники.

На этот год списки многоэтажек, где сделают ремонт, уже утверждены. Жильцы провели общие собрания, выбрали цвет, в который покрасят стены, и назначили ответственных лиц. Чтобы было с кого спрашивать за результат. Кое-где жители собрание провели, но в программу на 2019 год их дома так и не попали. Специально для них власти разъясняют: в 2020 году их подъезды будут ремонтировать в первую очередь.

-Возможно, что это произойдет еще раньше – уже в этом году. Такой вариант возможен, если мы сэкономим деньги на капитальном ремонте в тех самых 4 тысячах подъездах, - подчеркнул собеседник в администрации главы республики.

В программу по ремонту подъездов могут включить любой дом, где пять лет не было ремонтаФото: Евгения ГУСЕВА

В КАКИХ ДОМАХ ОЖИДАТЬ РЕМОНТА

Что касается того, какие дома могут попасть в эту программу, то здесь все довольно просто. Каждый многоквартирный дом, будь то двухэтажка или девятиэтажка, может рассчитывать на проведение ремонта в подъездах. Власти обещают, что региональный оператор будет каждый год наводить порядок в четырех тысячах «парадных». Полный список подлежащих ремонту домов можно найти на сайте районной администрации.

Кроме того, власти предупреждают, что для попадания вашего дома в республиканскую программу необходимо провести общее собрание жильцов и подать соответствующую заявку в муниципальную администрацию. Собрание нужно провести не позднее 1 июля. Лишь в этом случае подъезд включат в список на «обновление» на следующий год.

-Есть еще одно условие для попадания в программу: ваш подъезд должен простоять без ремонта пять лет. Если этот срок прошел, смело идите в управляющую компанию и проводите общее собрание жильцов, - отмечает собеседник «Комсомолки».

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ПОДЪЕЗДАХ

Программа ремонта в подъездах многоквартирных домов подразумевает, что в скором времени их внешний вид существенно преобразится. В первую очередь рабочие возьмутся за ремонт козырьков, ступенек и крыльца, заменят водостоки, установят энергосберегающие лампочки на входе в подъезд и обновят сам фасад.

К концу года внешний вид подъездов во многих домах республики изменится до неузнаваемостиФото: Михаил ФРОЛОВ

Также власти обещают, что внутри самих подъездов заменят деревянные двери в тамбуре, поменяют деревянные окна на пластиковые, поставят новые перила и, конечно же, сделают косметический ремонт.

Серьезные перемены ждут и электропроводку. Так, например, планируется заменить все выключатели и светильники на энергосберегающие. Все торчащие провода спрячут в короба и заменят распределительные коробки.

Там, где это потребуется, ремонтники поставят новые почтовые ящики.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ВОПРОСАМИ

По ходу ремонта у многих жильцов могут возникнуть дополнительные вопросы. К слову, жители могут контролировать ход ремонта. Для этого нужно выбрать представителя собственников помещения на собрании. Именно перед этим человеком должны отчитываться подрядчики, которых, в свою очередь, нанимает Региональный оператор.

Если у жителей подъезда вдруг возникли вопросы по качеству ремонта или они желают подать заявку на включение в программу, можно позвонить по телефону «горячей линии» Регоператора по номеру: 216-49-11.

С начала работ в министерстве ЖКХ Башкирии будут отвечать на звонки сотрудники отдела жилищного хозяйства и охраны труда: 218-00-25.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ДОМ СТАРЫЙ?

Даже если дом, в котором вы живете, очень старый, вы все равно можете рассчитывать на ремонт в подъезде. Дело в том, что сейчас в законодательстве есть такое понятие как «не пригодные для проживания дома». Их еще называют аварийное жилье. Так вот, если старое жилое здание не признали таковым по решению суда, то и подъезды там должны ремонтироваться. Вы ведь продолжаете платить за его капитальный ремонт.

Как подчеркнул собеседник «Комсомолки» в администрации главы Башкирии, Региональный оператор обязан включить в программу ремонта подъездов даже такие дома.