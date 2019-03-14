2019-03-14T14:17:33+03:00
Общество

Житель Башкирии отсудил компенсацию в полмиллиона рублей за взрывы около дома

Молодой человек доказал, что инцидент на полигоне в Удмуртии нанес ему психологическую травму
Павел КРАЙНОВ
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Взрывы на базе в Пугачево произошли еще в 2011 годуВзрывы на базе в Пугачево произошли еще в 2011 годуФото: Анар МОВСУМОВ
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Житель Башкирии Данил Холодницкий выиграл суд у военного ведомства. Одним из первых в России решений в пользу гражданского лица вынес в конце прошлого года Мелеузовский районный суд республики. И пусть сейчас военные оспаривают это решение в выше стоящей инстанции, прецедент уже есть. Но, обо всем по порядку.

«БОЯЛСЯ ВСЕХ ГРОМКИХ ЗВУКОВ»

Ночь с 2 на 3 июня 2011 года теперь уже 21-летний Данил Холодницкий запомнил на всю жизнь. Тогда он жил со своими родителями и младшей сестрой в поселке Пугачево, что в республике Удмуртия. Этот населенный пункт расположен вблизи полигона. В ту злополучную ночь там произошло ЧП: во время пожара на складе боеприпасов стали рваться снаряды. В одночасье все население поселка в панике высыпало на улицы. Как вспоминает сам Данил, которому тогда было всего 14 лет, эвакуацию военные не проводили – каждый спасал себя сам.

Спустя почти семь лет ситуация повторилась. Из-за нового пожара на складе Пугачево вновь оказалось в эпицентре взрывов. Ситуация, как две капли воды похожая на «взрывную» историю башкирского поселка Урман.

Так выглядел поселок Пугачево в ту злополучную ночь

Так выглядел поселок Пугачево в ту злополучную ночь

- Мы пережили огромный стресс, особенно в первый раз, в детском возрасте. Появились сопутствующие заболевания на этом фоне. Боялся всех громких звуков, казалось, что снова начнется этот ад. Поэтому решил переехать в Мелеуз. Даже там, несмотря на то, что рядом нет никаких складов боеприпасов, я снова и снова переживал этот ужас, когда слышал что-то громкое, - рассказал Данил Холодницкий корреспондентам портала Мксет.ру.

ПОЛМИЛЛИОНА ЗА ВЗРЫВЫ

После второго случая молодой человек твердо решил: за его испорченную психику, за подростковые страхи, кто-то должен заплатить. Будучи студентом юридического факультета, он, с присущей будущему профессионалу рвением, изучил все необходимые документы и самостоятельно подал в суд на военных. Парень обошелся без помощи родителей и адвокатов – в его победу никто не верил.

По его словам, родители предлагали смириться с тем, что моральный вред ему никто не возместит. Юристы и вовсе, крутили пальцем у виска, услышав, на кого Данил хочет подать в суд.

В итоге, по решению Мелеузовского районного суда Минобороны выплатит Данилу Холодницкому 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за страдания, перенесенные в подростковом возрасте. Решение суда в законную силу пока не вступило.

После того, как об этой истории написали СМИ, в адрес Данила стали поступать угрозы от «серьезных людей». Об этом также сообщает издание «МедиаКорсеть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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