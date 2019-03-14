2019-03-14T10:27:05+03:00
Общество

Народная дегустация - «Вкусный выбор»

Дегустация – один из наиболее эффективных способов информировать потенциальных потребителей о новом товаре.
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Как правило такие акции направлены на рынок продукции с большой потребительской емкостью, но при этом в небольшой ценовой категории, нацеленной на постоянное употребление. У каждого потребителя есть свои вкусовые предпочтения, поэтому, иногда очень сложно убедить покупателя совершить покупку нового и неизвестного для него продукта. Дегустация позволяет ближе познакомиться с продукцией, непосредственно в точке продажи, оценить качество, вкусовые свойства, а также стоимость.

В торговой сети «Полушка ВкусМаркет» каждую неделю проводятся дегустации новых товаров. Покупатели становятся народными экспертами, пробуют, оценивают и выбирают продукты. Для дегустации отбираются позиции, которых еще нет в продаже. Важно узнать у народных дегустаторов мнение о товаре: о его вкусовых качествах и цене. Набравший наибольшее количество голосов образец заводится в продажу. Цель мероприятия выяснить, какой продукт соответствует реальным потребительским предпочтениям.

На дегустации, постоянные покупатели магазинов «Полушка ВкусМаркет», приглашаются заранее. Все участники сначала были дегустаторами-новичками. Им впервые пришлось оценивать и сравнивать продукты, и к своей миссии дегустаторы подошли очень ответственно. Каждому, кто принял участие в дегустации выдается сертификат, и тем, кто принял участие в 3-х и более дегустациях, вручается диплом «Профессионального дегустатора» и подарок.

Тестируемые позиции берутся примерно в одной ценовой категории. Стоит отметить, что дегустационные образцы - достойные и признанные торговые марки, пользующиеся спросом у населения.

Содержательной и интересной получается народная дегустация. Ход и результаты мероприятия подтвердили — подобные дегустации нужны, они будут проводиться и впредь.

«Мы очень довольны результатами - отмечает проект менеджер торговой сети «Полушка ВкусМаркет» Павел Егоров, - и будем продолжать проводить подобные дегустации. Такой формат привлекает людей возможностью попробовать себя в роли экспертов. Хочется поблагодарить за отзывчивость постоянных покупателей наших магазинов».

Адреса магазинов «Полушка ВкусМаркет» в городе Уфа:

Первомайская, 22

Коммунистическая, 39

Орджоникидзе, 22

Кольцевая, 27

Революционная, 30/32

Менделеева, 207

На правах рекламы

Фото предоставлены заказчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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