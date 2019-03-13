"Возможно, женщина была психически нездорова": стали известны подробности падения двухлетней девочки и ее матери из окна в Уфе

Шокирующий инцидент произошел сегодня утром, 13 марта, в Кировском районе Уфы. Жительница дома №30 на Дуванском бульваре выбросила из окна квартиры на девятом этаже свою двухлетнюю дочь, а потом попыталась свести счеты с жизнью. На счастье, под окнами квартиры был сугроб, который смягчил падение малышки. На помощь уфимке и ее дочери подоспела продавщица из супермаркета, который располагался на первом этаже здания. Она вызвала скорую помощь и полицейских. С тяжелыми травмами девочку и ее мать увезли в больницу.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ, ЧТО У ЖЕНЩИНЫ БЫЛО ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО

Первоначально в СМИ появилась версия, что причиной жестокого поступка 21-летней Айсылу Г. (имя изменено - ред.) стали проблемы с наркотиками. Мол, молодая мать успела рассказать полицейским, что ее муж увлекается запрещенными веществами, и пристрастил ее к пагубному занятию. Однако, как рассказал «Комсомольской правде - Уфа» собственный источник, по одной из версий у женщины были серьезные проблемы с психическим здоровьем, и она должна была находиться под постоянным медицинским наблюдением.

- Есть информация, что женщина страдала психическим расстройством, поэтому нуждалась в помощи специалистов, чтобы контролировать свое состояние. За день до происшествия она вызвала полицию, обвиняя своего супруга, что тот хотел убить их дочь. Но когда стражи порядка прибыли на вызов, женщина рассказала, что все в порядке, мол, она неважно себя чувствует и ей нужна помощь психолога. Ее супруг находился в трезвом состоянии, и очень удивился приезду полицейских, поскольку не знал, что жена вызвала стражей порядка. Семья характеризуется как положительная, на учете никогда не состояла, - рассказал собеседник «Комсомольской правды - Уфа».

Падение малышки смягчил сугроб, сейчас девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации

Известно, что в момент трагедии супруг Айсылу находился на работе – мужчина работает детским массажистом. Возможно, что у уроженки Миякинского района произошло очередное «весенние обострение», и она решила покончить с собой, предварительно убив маленькую дочь.

- Также в этот момент в квартире находилась сестра мужа. Они собирались пойти прогуляться, сестра буквально на минуту вышла на кухню, а когда вернулась, обнаружила девочку и ее мать, лежащей под балконом, - добавил источник.

Сейчас за жизнь молодой матери и ее дочери борются медики. Как рассказали «Комсомольской правде - Уфа» в пресс-службе республиканского Минздрава, состояние женщины оценивается как средней тяжести. Девочка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

- Все необходимые мероприятия со стороны медицинских работников проводятся в полном объеме, — добавили в пресс-службе ведомства.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОВЕРЯЮТ СЛЕДОВАТЕЛИ

Обстоятельствами происшествия уже заинтересовались следователи, которые возбудили доследственную проверку по данному факту.

- На место происшествия незамедлительно выехали следователи территориального следственного отдела и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с сотрудниками полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход проверки находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

«Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией.