Как живут евреи в Башкирии?

Когда мы говорим о евреях, то рисуем в своем воображении людей в широкополых шляпах и длинных плащах – обязательно с пейсами и Танахом в руках. Сложившийся стереотип обязывает евреев быть богатыми, хитрыми, знать наизусть «Хаву нагилу», а по субботам посещать синагогу, замаливая свои грехи.

Михаил Бреслер – философ, востоковед и «чистокровный» еврей – уверен, что знание иврита и чтение сур на досуге – не главное. Еврейство – это особый образ жизни, взгляд на мир, собственная история и культурная традиция. Башкирия – многонациональная республика, где почти пять тысяч евреев прекрасно соседствуют с русскими, башкирами, татарами, чувашами, немцами, марийцами, белорусами и другими народами, при этом сохраняя свою самобытность.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Впервые евреи появились в Башкирии в 19 веке. Известно, что в 1859 году в Уфе жили три еврейские семьи – две состояли из ссыльнопоселенцев, перебравшихся из Сибири, еще одна – из мещан Могилевской губернии. Со временем количество евреев стало расти, например, по данным переписи, после Великой отечественной войны, в 1959 году, в БАССР проживало более 7,4 тысяч евреев – большинство из них занималось торговлей и производством, встречались врачи и дантисты, часовщики и портные.

Расцвет еврейской общины в Башкирии приходится на период перестройки. В 1988 году в Уфе открылся первый в России клуб любителей еврейской культуры, который позже был преобразован в Еврейский национально-культурный центр «Кохав» - с собственной школой по изучению иврита, библиотекой и благотворительной организацией. В конце 20 века в Уфе открылся и благотворительный фонд «Хэсэд Лея», волонтёры которого помогают пожилым людям и инвалидам.

Фото: группа "Еврейская община Башкортостана"

Помолиться и пообщаться с братьями по духу евреи приходят в синагогу, возглавляемую раввином Даном Кричевским. При синагоге работают детский сад, гимназия, спортивный и тренажёрный залы, музей памяти жертв Холокоста, бассейн для ритуальных омовений и благотворительная столовая, и даже ежемесячно издаются собственные газеты «Еврейская душа» и «Шорашим». С размахом празднуются и Дни еврейской культуры, и религиозные, и светские праздники. В последний путь евреи отправляются на собственное кладбище, входящее в состав Сергиевского кладбища – самого старого некрополя, сохранившегося на территории Уфы.

«РУГАЛИСЬ НА ИДИШЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ПОНЯЛИ»

Но ни один справочник, ни одна сухая выписка из архива не расскажет столько о самобытной нации, сколько самый настоящий еврей. Родословная семьи Михаила (Мэндла) Бреслера восходит еще к 16 веку, и на протяжении многих столетий здесь чтутся традиции и обычаи.

- Мой отец, Григорий (Гершал) Львович Бреслер, родом из Украины, из Винницкой области, - рассказывает Михаил Бреслер. – Есть там маленькая деревушка Шаргород – там евреи жили с 11 века, а сейчас там ни одного еврея и не осталось. Мое второе имя – Мэндл – мне дали в честь прадеда. У нас есть традиция давать ребенку второе имя, созвучное имени ушедшего родственника и совпадающее с древнееврейским именем из сур. С отцовской стороны все мои родственники были кантонными казаками.

Предки Михаила по материнской линии приехали в Башкирию из Свердловской области в начале 20 века и тоже были военными. Прадед служил в армии в Российском империи линейным казаком.

- Мои родители познакомились в Уфе в 60-х годах: папа был обычным строителем, а мама, которая воспитывалась в интеллигентной образованной семье, окончила педагогический университет и работала филологом.

Как признается сам Михаил, учился он не в синагоге, а в обычной советской школе. Был примерным пионером, потом комсомольцем, к религии был совершенно равнодушен. В семье все разговаривали на русском языке – идиш звучал из уст взрослых только во время ссор, чтобы дети не разобрали.

Фото: Михаил Бреслер, личная страница героя публикации

- Впервые настоящих раввинов я увидел только в 90-х годах, когда ездил в Самару, - рассказывает Михаил. – Я был очень заинтересован их внешним видом, их мышлением. Мы подружились, они даже потом приезжали ко мне в гости в Уфу. А уже в начале 2000-х я встретился с Даном Кричевским, он и пригласил меня в синагогу. С того момента я и стал жить жизнью еврейской общины.

Бреслер признается, что в Уфе еврейская община существовала всегда, но раньше не была особо популярна, потому что не было достойного лидера. Когда уфимскую синагогу возглавил Дан Кричевский, он стал устраивать и школы, и молодежные кружки, и благотворительные организации.

- Сейчас уфимская еврейская община – одна из самых крупных в России, - рассказывает Михаил . – Еврейский культурный центр – вообще второй по величине после московского. Здесь есть и молитвенный зал, и школа, и детский сад, и спортивный зал, и бассейн.

Большое внимание уделяется благотворительным программам – уходу за пожилыми людьми, продуктовой помощи малообеспеченным семьям.

ПЕЙСАХ, ХАНУКА И РОШ А-ШАНА

Евреи очень трепетно относятся к своей истории и религии, а потому с размахом отмечают все религиозные и светские праздники.

- Родители у меня много работали, зато бабушка отмечала каждый праздник, - вспоминает Михаил Бреслер. – Я до сих пор вспоминаю ее «уши Амана» (гоменташ – ред.), которые она пекла на Пурим (национальный праздник, посвященный спасению евреев праведницей Эстер от козней злого Амана, любимца царя Артаксеркса – ред.). Это такие сладкие треугольные пирожки с вареньем или медом. Вообще в нашей семье благодаря бабушке, которая прекрасно знала все обычаи и традиции, на столе всегда были национальные блюда – разнообразные кексы и пирожки, фаршированная рыбы и «еврейские» пельмени.

В собственной семье Михаила чествуются не только еврейские, но и православные, и мусульманские праздники.

- Мы справляем Пейсах, а через неделю спокойно – православную Пасху, - смеется Михаил. – Моя жена русская, поэтому я уважаю ее праздники. Спокойно могу поздравить друзей-мусульман с Уразой. Когда мои сыновья были маленькими, на каждый праздник мы устраивали настоящее представление – всем выдавались роли, продумывались подарки и развлечения. Особенно веселым и любимым был Рош а-Шана, это еврейский новый год и отмечается он в сентябре. Главным угощением становится карп в меду – и нужно первым успеть схватить и съесть рыбью голову, чтобы быть «во главе». В этот день все должно нести радость и сладость, поэтому вся пища готовится без соли. Очень любим Хануку – «праздник свечей». В этот день все евреи отмечают освобождение Иерусалима. Во всем доме зажигается свет, множество свечей. Детям раздают подарки или деньги, все играют в веселые подвижные игры.

Фото: группа "Еврейская община Башкортостана"

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Михаил рассказал еще об одной интересной традиции, которая соблюдается в еврейских семьях. Отец обязательно должен научить своего сына «ремеслу, читать и плавать». Ремеслу – чтобы всегда мог прокормить себя и семью, читать – чтобы быть грамотным, а плавать – значит не утонуть в житейском море, уметь жить в обществе и не сгибаться перед трудностями.

- До революции получить высшее образование было очень сложно, зато в послевоенные годы все силы, средства и деньги тратились на то, чтобы дети получили высшее образование и получили специальность, которая кормит. Самые востребованные профессии - инженер, врач или учитель, - рассказывает Михаил. – Многие евреи часто учат своих детей играть на скрипке или другом музыкальном инструменте. Не для того, чтобы он был всесторонне развитым и музицировал в свое удовольствие, а чтобы смог заработать себе на кусок хлеба, если окажется в тяжелой жизненной ситуации.

Сам Михаил сначала окончил медицинский университет и несколько лет проработал хирургом. Потом увлекся философией, культурологией, а сейчас нашел свое призвание в преподавательской деятельности и рекламе. Оба сына Михаила также получили высшее образование и нашли свое место в жизни.

- В таком воспитании есть здравый смысл. Жизнь бывает разная, нужно приучить ребенка к жизненным трудностям и их преодолевать, найти свой путь и свою дорогу. Это часть еврейского характера, - уверен Михаил Бреслер.

Фото: группа "Еврейская община Башкортостана"

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР «С НУЛЯ»

Особо хочется сказать об уникальном еврейском театре, который собственными силами создал Алексей Лаптев. За несколько лет он прошел путь от любительской задумки до полноценного театра, постановки которого собирают сотни человек.

- Идея создать в Уфе еврейский театр родилась давно. Но от задумки до реализации был пройден долгий и очень сложный путь. Несмотря на финансовые и технические трудности мне удалось воплотить эту идею в жизнь. Я же стал художественным руководителем и директором театра, - рассказывает создатель театра Алексей Лаптев.

Свою историю театр начинает с 18 июня 2013 года – тогда актеры-любители впервые сыграли в постановке спектакля «Блуждающие звезды» по пьесе Михаэля Миронова. За шесть лет на подмостках театра были поставлены такие знаменитые пьесы как «Семья», «Любовь - клад жизни, или Кладоискатели», «Ароматы Иерусалима» «Чемодан №26, или Шурши Ля Фам», сказка «Свет Эмуны».

Фото: группа "Еврейская община Башкортостана"

- Собственного здания у театра нет. Все наши спектакли проходят в государственных театрах: «Нуре» театре Оперы и Балета, Молодежном театре, - говорит Алексей Лаптев. – На данный момент наша труппа состоит из 29 человек. Молодое поколение актеров – выпускники уфимского института искусств Исмагилова. Актеры старшего поколения имеют минимум десятилетний опыт работы на сцене и были приглашены из других творческих коллективов.

Сегодня театр активно развивается и успешно показывает свои спектакли. Например, спектакль «Семья» идет уже пять лет и до сих пор собирает аншлаги. Часто в зрительном зале просто не хватает мест, и приходиться размещать зрителей на стульчиках. На спектакли приходят не только евреи, все уфимцы могут насладиться постановками.

КСТАТИ

В конце января на малой сцене ГКЗ «Башкортостан» состоялся мемориальный концерт «Свеча памяти Холокоста». Организатором мероприятия выступил национальный культурный центр «Кохав». В концерте приняли участие актеры уфимского музыкально-драматического еврейского театра «Шалом-Алейхем».

- Проект направлен на воспитание личности современного человека и неразрывно связан с патриотическим и духовно-нравственным просвещением. Конечно, все мы знаем об этих лагерях смерти. И все мы довольно часто употребляем слова «человеконенавистничество», «преступление». Знаем, что такое холокост. Но как это не прозвучит беспощадно, иногда эти слова «замыливаются».Идея мемориального концерта состоит в том, чтобы трагедия Холокоста никогда больше не повторилась ни с одним народом на земле, - уточнил создатель Еврейского театра Алексей Лаптев.