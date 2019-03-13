«Лейкоциты на нулях, иммунитет убит полностью»: пятилетний Никита Леонтьев из Башкирии борется с редкой формой рака

Маленькому жителю Кумертау Никите Леонтьеву всего пять лет, но вместо веселых игр со сверстниками и любимыми машинками мальчик лежит в окружении стерильных больничных стен и капельниц. Месяц назад у Никиты врачи обнаружили редкое и смертельно опасное заболевание – 4 стадию лимфомы Беркитта с поражением центральной нервной системы. Лимфома Беркитта – одна из самых злокачественных и быстро распространяющихся форм рака. Болезнь зарождается в иммунных клетках и скоро поражает весь организм. Время – главный враг Никиты, если срочно не начать лечение, то мальчика будет уже не спасти…

СТАЛ ЖАЛОВАТЬСЯ НА СИЛЬНУЮ БОЛЬ В СПИНЕ

- Все произошло в одно мгновение. Еще совсем недавно Никита был таким активным, ходил в садик, играл и веселился, и никто не предполагал, что он серьезно болен, - рассказывает мама мальчика Юлия. – 2 февраля сын стал жаловать на боль в спине, и мы обратились за консультацией к травматологу. Нас положили в больницу, где Никиту осмотрели травматолог, хирург, уролог, заведующие педиатрического и инфекционного отделений. Мы сдали все необходимые анализы, но никаких патологий не нашли.

Последняя надежда родителей на немецкую клинику, но счет на лечение - около 7,5 миллионов рублей

Четыре дня мальчик провел в больнице, глотая обезболивающие таблетки, а после выписки мать сразу отвезла к сыну на прием к неврологу. Назначенное МРТ показало затемнение в позвоночнике, и врач срочно выписала направление на консультацию к онкологу-гематологу в уфимкой РКБ. Мальчику сделали пункцию, которая выявила заражение костного мозга.

- А после повторной пункции врачи озвучили окончательный диагноз: лимфома Беркитта, злокачественное заражение крови с поражением центральной нервной системы, - едва сдерживает слезы Юлия. – Не передать словами, какую боль, животный страх, ужас мы тогда испытали. Хотелось кричать, залиться слезами, но нужно было взять себя в руки и спасать сына.

Никиту перевели в московскую клинику имени Рогачева, где установили подключичный катетер и начали курс химиотерапии. Мальчик тяжело переносит тяжелые «побочки»: у него сильно болит горло, ему больно глотать. Чтобы не допустить истощения, врачи назначили ему внутривенное питание.

- А потом начался настоящий ад: сыпь, невыносимый зуд, высокая температура. Никите обожгло пищевод, он не ел и не разговаривал три дня, кормили через зонд, - вздыхает Юлия. – Потом немного стало полегче, но сын очень подавлен и испуган. Сыпь не исчезает и уже больше напоминает ожоги. Никита постоянно чешется, у него скачет температура, отказывается от еды. А тут еще на КТ легких обнаружилась пневмония. Лейкоциты на нулях, иммунитета нет совсем – все впитывает, как губка…

Мальчик тяжело переживает болезненные процедуры, постоянно плачет и просится домой

СПАСТИ СЫНА МОГУТ В ГЕРМАНИИ

Чтобы хоть как-то облегчить состояние мальчика, ему каждый день переливают кровь и делают капельницы, а также специальные стимулирующие уколы, чтобы «разбудить» иммунные клетки, но Никита по-прежнему очень слаб. Болезнь не сдается, забирая последние силы малыша, который целыми днями плачет и просится домой.

- Наше заболевание редкое, агрессивное. К сожалению, в России мало опыта лечения такой болезни. В Германии у нашего сыночка больше шансов выжить. Не так давно в нашей семье ушел наш племянник, двоюродный брат Никиты от онкологии, и мы умоляем вас дать нам возможность лечиться в лучшей клинике по нашему профилю. Мы безумно боимся потерять нашего мальчика, - признается мама мальчика.

В немецкой клинике согласились принять Никиту на лечение и прислали счет на лечение – около 7, 5 миллионов рублей. Родители попытались взять кредит в банке, но им отказали, поскольку на Леонтьевых уже «висит» ипотека. Помочь малышу вызвался благотворительный фонд «Счастливые дети», которые открыли счет. На сегодняшний день удалось собрать чуть более 200 тысяч рублей, однако, счет пошел уже на дни, поэтому медлить с лечением нельзя.

Если вы хотите помочь маленькому Никите выжить, вы можете отправить посильную сумму на короткий номер 3434 с текстом Платеж (пробел) СЧАСТЬЕ (ПРОБЕЛ) 100 (где 100 – сумма, она может быть любой). Пример: Платеж СЧАСТЬЕ 100.