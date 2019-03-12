В Уфе отремонтируют сад имени Сергея Аксакова

В 2019 году власти Уфы приведут в порядок территорию одного из самых уютных парков Уфы – Сада имени Сергея Аксакова.

ИСТОРИЯ ПАРКА

Началась история небольшого парка на пересечении улиц Пушкина и Новомостовой в конце XVIII века. Землю с особняком на территории нынешнего сада купили родные знаменитого писателя Сергея Аксакова. Вскоре в этом доме появился на свет и сам писатель. Вот только само строение до наших дней так и не сохранилось – в 1821 году на месте случился страшный пожар, который полностью уничтожил дом. Участок продали другим людям.

Новые хозяева решили немного изменить ландшафт местности – они из нескольких ручьев сделали небольшое озеро, которым теперь и славится парк. Уже после этого владельцы земли построили на месте небольшой завод. В конце XIV века в парке возвели деревянный театр, который сохранился до 90-ых годов прошлого века.

В Советское время сад переименовали в парк имени Луначарского. Зеленый уголок в центре Уфы пользовался большой популярностью у местных жителей. По вечерам тут играл духовой оркестр, а днем посетителей парка развлекали аттракционами, кинотеатром и бильярдом.

В середине прошлого века власти города решили заасфальтировать дорожки в парке. Это необдуманное решение привело к тому, что территория парка оказалась заболоченной. Из-за этого начали гибнуть деревья, посаженные еще самими Аксаковыми. После этого вместо берез высадили ивы и акации. В 1969 году часть территории сада начали использовать для строительства Кабельного завода.

В 1989 году, к 200-летию писателя, парк переименовали в Сад Аксакова. Через два года в целях безопасности снесли здание старого театра.

В 2002 году в пруд сада завезли пару лебедей-шипунов, которые сейчас являются его «визитной карточкой». Примерно в это же время провели очередной ремонт парка – обустроили дорожки и построили небольшое кафе «Аленький цветочек». Примечательно, что летом в парке часто фотографируются молодожены. Видимо, их привлекают лебеди – как символ чистой и бесконечной любви.

ЧТО СДЕЛАЮТ В ПАРКЕ?

О том, что в парке проведут работы, рассказал новый глава Кировского района башкирской столицы Илвир Нурдавлятов. По словам чиновника, 10 марта представители администрации района и главархитектуры Уфы провели рабочую встречу, во время которой обсудили дальнейшее развитие парка.

- Сад культуры и отдыха имени Сергея Аксакова ждет реконструкция. Он полюбился жителям и гостям города за уют тенистых аллей и щебетание птиц в центре города. Чтобы облагородить парк, летом 2019 года мы проведем масштабные ремонтные работы. Мы приведем в порядок пешеходные дорожки и очистим ручейки, питающие озеро, - начал Нурдавлятов.

Вспоминая работу советских предшественников, глава района отметил, что работе с деревьями уделят особое внимание.

- Вековые деревья не должны пострадать. Даже наоборот, с учетом ландшафтных особенностей парка, каждое из них гармонично впишется в единый ансамбль, - отметил чиновник.