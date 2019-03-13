«Транснефть» – одна команда.

Столица Башкирии на два дня стала «спортивным сердцем» крупнейшей в мире компании по трубопроводному транспорту нефти и нефтепродуктов - «Транснефти». Именно в Уфе прошел финал IV зимней Спартакиады среди работников нефтепроводной отрасли.

Спартакиада эта многоуровневая: сначала определяются лучшие спортсмены в коллективах предприятий, потом проходят межрегиональные соревнования, и, наконец, наступает время всероссийского финала. Из многих сотен участников, которые соревновались в отборочных этапах, до Уфы добрались лишь 80 спортсменов, представляющих 21 предприятие системы «Транснефть» из всех уголков страны - от Балтики и Причерноморья до Сибири и Дальнего Востока. Им-то и предстояло соревноваться в четырех дисциплинах: лыжные гонки с раздельным стартом, горные лыжи, сноуборд и смешанная лыжная эстафета. Местом проведения соревнований стали спорткомплекс «Биатлон» и горнолыжный комплекс «Олимпик Парк». Организатором соревнований выступило АО «Транснефть - Урал».

Зажжение огня Спартакиады.

ОЛИМПИЙСКИЙ СТИЛЬ

Церемония открытия началась с яркого и запоминающегося момента, совместившего в себе следование олимпийским традициям и национальный колорит - башкирский батыр с факелом в руке проехал на коне перед выстроившимися участниками и болельщиками, чтобы зажечь чашу огня соревнований.

Гостями Спартакиады стали и представители руководства компании. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился первый вице-президент компании Максим Гришанин:

- Корпоративный спорт имеет в нашей компании особую историю. Он начинался как инициатива наших отдельных акционерных обществ. Потом мы придали этому начинанию должную организационную основу. Эта Cпартакиада проходит в Уфе, в регионе, который занимает выдающееся место и в российской нефтяной промышленности, и в производственной схеме работы компании «Транснефть». Спорт - это давно часть нашего корпоративного стиля и культуры. Я уверен в том, что эти дни вы проведете в атмосфере спортивного азарта, дружеской конкуренции.

Первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин вручает золотую медаль Линаре Гаязовой.

ГЛАВНОЕ - СПЛОЧЕННОСТЬ

Организацией соревнований Максим Гришанин остался доволен:

- Мы выбрали Уфу, потому что этот город - традиционно столица зимних видов спорта. Здесь отличный биатлонный комплекс. Мы считаем, что регионы должны получить опыт организации подобных мероприятий. Главная же цель проведения Спартакиады - это сплоченность коллектива. Мы не занимаемся спортом высших достижений. Для участников Cпартакиада - это еще и повод встретиться с коллегами из разных регионов. Познакомиться, пообщаться, подружиться.

Почетным гостем Спартакиады стал прославленный биатлонист Максим Чудов. Для бронзового призера Олимпиады СОК «Биатлон» - родной: ведь именно здесь он начинал карьеру. На приглашение руководства «Транснефть - Урал» стать гостем Cпартакиады он согласился сразу же.

- Мне как спортсмену, как биатлонисту, человеку, который на этом комплексе вырос, очень приятно и почетно находиться здесь. Атмосфера замечательная, всё на высшем уровне. Что касается выступлений - сюрпризы при таком снегопаде, конечно, будут, но это не повод сдаваться, нужно в любом случае идти только вперед и показывать, на что ты способен.

Альфия Садретдинова передает эстафету Виталию Маминеву.

АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ

И ПАРТНЕРСТВА

А погода, действительно, добавила участникам трудностей. Температура колебалась около нуля, уходя то в плюс, то в минус, два дня, почти не переставая, шел снег, перемежающийся порывистым ветром. И все-таки каждый спортсмен постарался показать лучший результат, на который он был способен.

Выступает Денис Красько.

Горнолыжники и сноубордисты соревновались в «Олимпик Парк». Увидев трассу, многие гости из других регионов поняли, почему зимняя Cпартакиада проходит именно в Уфе. Ну где еще есть настоящая горнолыжка прямо в черте города?

- Столица Башкирии идеально подходит для таких соревнований, - уверен серебряный призер в дисциплине «Сноуборд» Семен Захаров из «Транснефть - Урал». - Всем спортсменам эта трасса понравилась. Триста-четыреста метров идеального снега прямо в городе - это здорово!

У девушек лучшей в горных лыжах стала Аделя Астафьева («Транснефть - Урал»). После первой попытки она показала второй результат, уступая лидеру две десятых секунды и выигрывая у ближайшего соперника всего четыре сотых. Нужно было собраться и показать все, на что она была способна - и это Аделе удалось: вторая попытка принесла ей долгожданную победу.

- Два года назад я выступала еще и в беговых лыжах. В этот раз сосредоточилась на горных и победила, чему безумно рада. А еще больше рада атмосфере дружбы и партнерства, которая царит здесь. Соревнования сближают нас, мы общаемся в неформальной обстановке. Например, вы знали, что в одной команде могут быть и начальники, и их подчиненные? Это очень помогает нам ощутить себя частью одной большой команды.

Евгений Константинов - победный финиш.

ПОБЕДА НА ПОСЛЕДНЕМ КРУГЕ

Кульминацией Спартакиады стала эстафета. Семь команд вышли на старт смешанной гонки - четыре этапа по три километра. Здесь завязалась нешуточная борьба.

Юлия Кочаева из «Транснефть - Западная Сибирь» после окончания первого этапа оторвалась от соперников больше, чем на минуту. Неужели судьба гонки решена? Как бы не так. На втором этапе «Западная Сибирь» по-прежнему лидировала, но увеличить преимущество им не удалось. На второе место вырвался Виталий Маминев из «Транснефть - Урал», тройку лучших замыкал лыжник из ПАО «Транснефть».

- Это был сложный момент, - сказал сразу после финиша Виталий Маминев. - Я впервые бежал эстафету, до этого участвовал только в личных гонках. Главным для меня было преодолеть себя.

На третьем этапе настоящий рывок совершила юная Линара Гаязова из «Транснефть - Урал». На одном лишь подъеме в гору девушка отыграла сразу полминуты!

- Догонять легче, чем лидировать, - вспоминала затем Линара. - Спортивный характер просто не позволяет сдаться и бросить все. Спорт учит ответственности, помогает в работе. В нашей компании спорту уделяют много внимания, это действительно полезно.

Судьбу золота решил последний этап. Евгений Константинов буквально «съел» лидеров и принес команде «Транснефть - Урал» заслуженную победу, закончив гонку с двадцатисекундным отрывом. Второе место за «Транснефть - Дружба», чей финишер Егор Курочкин обошел своего коллегу из «Транснефть - Западная Сибирь» на финишной ленточке.

- Я на лыжах с 11 лет, - вспоминает Константинов. - Четыре года назад ушел из профессионального спорта и теперь нашел работу в этом дружном коллективе. Работаю специалистом по охране труда. И мне очень приятно, что могу продолжать здесь свою карьеру, уже в качестве любителя.

Победителям соревнований вручили кубки и памятные призы.

- Праздники заканчиваются, чтобы начались новые, - поздравил всех первый вице-президент «Транснефть» Максим Гришанин. - За эти два дня мы увидели то, что и должно быть в спорте - победы, единение коллег друг с другом. Спасибо всем вам, дорогие болельщики, за эту атмосферу. За нашу единую команду.

- К состязаниям мы готовились серьезно, - подчеркнул генеральный директор «Транснефть - Урал» Тимур Безымянников. - В итоге победили сильнейшие, и при этом большинство команд «увезли» как минимум одно призовое место. И мы очень рады, что получилось поставить жирную точку в Спартакиаде, победив в эстафете.