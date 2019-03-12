2019-03-12T13:36:17+03:00
Общество

Как уфимцы отметили Широкую масленицу

Праздник для жителей города «Комсомолка» организовала вместе с друзьями.
Рустем АХУНОВ
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В Уфе отметили Широкую МасленицуВ Уфе отметили Широкую МасленицуФото: Рустем АХУНОВ
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В минувшую субботу уфимцы и гости столицы отметили традиционный праздник – Широкую масленицу.

Как и в прошлом году, самым насыщенным праздник стал на площадке перед lifestyle-центром «Башкирия» на улице Менделеева. И если раньше гостей развлекали только скоморохи, то в этот раз необычное шоу придумали мотоциклисты!

Для детей устроили конкурсы Фото: Рустем АХУНОВ

Для детей устроили конкурсыФото: Рустем АХУНОВ

К празднику присоединились участники всероссийского байк-клуб «Ночные волки». За несколько часов до праздника суровые байкеры пригнали на площадку несколько мотоциклов, среди которых был легендарный в СССР «Урал». Официальная часть мероприятия началась в 13 часов, но мальчишки и девчонки облепили технику гораздо раньше.

Для гостей выступали артисты Фото: Рустем АХУНОВ

Для гостей выступали артистыФото: Рустем АХУНОВ

- Ух ты! А он настоящий? Вы на нем только летом ездите? А меня сейчас покатаете? Я на велосипеде умею ездить! – сыплет фразами мальчуган лет 10.

Дети с радостью участвовали в конкурсах Фото: Рустем АХУНОВ

Дети с радостью участвовали в конкурсахФото: Рустем АХУНОВ

Стоящий рядом с мотоциклом огромный мужчина в кожаном жилете и с огромной бородой терпеливо ждет, когда ребенок успокоится, и начинает объяснять, мол, на машина настоящая, но зимой по России на ней никто не ездит – холодно и опасно для жизни.

Фото: Рустем АХУНОВ

- Но если хорошо попросишь вон того дядю, то может дать «газануть» на «Урале». Он добрый, - смеется байкер.

Вокруг двухколесных машин всегда было людно – дети фотографировались на фоне американских «чоперов», а взрослые мужики уважительно цоколи языками, увидев восстановленный с нуля «Урал». О таком в советское время мечтал каждый пацан.

Фото: Рустем АХУНОВ

БЛИНЫ НА СКОРОСТЬ И ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Впрочем, одними мотоциклами дело не ограничилось. Со сцены вещали ведущие, предлагавшие публике поучаствовать в конкурсах. Само собой, большинство из них были детскими. Самым маленьким предложили побороться на мешках. На детей предусмотрительно надевали мотоциклетные шлемы и вручали легкий мешок. Победителем оказывался тот, кто вытолкнет оппонента за пределы ограниченного круга.

Фото: Рустем АХУНОВ

Рядом расположился своеобразный «тир». Детям предлагали метким броском сбить конструкцию из трех валенков. Сложности добавлял снаряд – бросать нужно было тяжелую бурку. Ребята быстро приловчились, и выбивали «страйк» уже со второй-третей попытки.

Не обошлось и без традиционной масленичной забавы – перетягивания каната. Эти соревнования справедливо поделили на несколько категорий. Первыми соревновались совсем уж малыши. Пускай у них это получалась не слишком ладно, но было весело. Затем помериться силами вышли смешанные составы – из детей и родителей. Здесь побеждали команды с наиболее атлетичными папами.

Фото: Рустем АХУНОВ

Самым вкусным оказался конкурс по поеданию блинов. Сперва его участники стеснялись выйти на сцену. Но стоило одной паре подняться, как за ними последовали еще четыре. Правила были просты – съесть как можно блинов, но «едок» не мог использовать руки. Забавно, но быстрее всех с серьезной стопкой блинов расправилась хрупкая девушка! Вот про таких говорят – и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит.

Фото: Рустем АХУНОВ

За победу в каждом конкурсе участникам давали специальные билеты, которые можно было обменять на небольшие, но приятные подарки – сладости, магниты, многоразовые бутылочки для воды и прочие мелочи.

Фото: Рустем АХУНОВ

Для тех, кто стеснялся участвовать в конкурсах, приготовили более «скромные» забавы. По длинной аллее у торгового центра детей катали на лошади, запряженной в небольшую повозку. Тем, кому не хватало место, доставался пони. Было забавно видеть, с каким любопытством городские ребята смотрят на привычных сельчанам животных.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!

Закончилось «масленичная» часть, разумеется, сжиганием чучела. Для этого выделили большую площадку рядом с мотоциклами «Ночных волков» и огородили ее забором. Бумажная фигура уходящей зимы вспыхнула мгновенно, словно спичка. К этому моменту гости нараспев кричали известную фразу.

Фото: Рустем АХУНОВ

- Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Зима, уходи! – доносилось из толпы.

Но на этом праздник не остановился. На сцену пригласили силачей, которые начали соревноваться в арм-рестлинге и жиме штанги лежа. Такое зрелище собрало достаточное количество зрителей.

- Хорошо, когда в городе проводят такие праздники. Дело не в подарках и бесплатных блинах. Тут начинаешь чувствовать, что все люди вокруг – добрые и приветливые. Где еще можно поводить хороводы за руку с совершенно незнакомым человеком! А в мешке на скорость где ребенок попрыгает? Городские праздники нужно организовать чаще, повод найти почти всегда! – поделилась мнением уфимка Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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