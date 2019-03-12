Как уфимцы отметили Широкую масленицу

В минувшую субботу уфимцы и гости столицы отметили традиционный праздник – Широкую масленицу.

Как и в прошлом году, самым насыщенным праздник стал на площадке перед lifestyle-центром «Башкирия» на улице Менделеева. И если раньше гостей развлекали только скоморохи, то в этот раз необычное шоу придумали мотоциклисты!

Для детей устроили конкурсыФото: Рустем АХУНОВ

К празднику присоединились участники всероссийского байк-клуб «Ночные волки». За несколько часов до праздника суровые байкеры пригнали на площадку несколько мотоциклов, среди которых был легендарный в СССР «Урал». Официальная часть мероприятия началась в 13 часов, но мальчишки и девчонки облепили технику гораздо раньше.

Для гостей выступали артистыФото: Рустем АХУНОВ

- Ух ты! А он настоящий? Вы на нем только летом ездите? А меня сейчас покатаете? Я на велосипеде умею ездить! – сыплет фразами мальчуган лет 10.

Дети с радостью участвовали в конкурсахФото: Рустем АХУНОВ

Стоящий рядом с мотоциклом огромный мужчина в кожаном жилете и с огромной бородой терпеливо ждет, когда ребенок успокоится, и начинает объяснять, мол, на машина настоящая, но зимой по России на ней никто не ездит – холодно и опасно для жизни.

- Но если хорошо попросишь вон того дядю, то может дать «газануть» на «Урале». Он добрый, - смеется байкер.

Вокруг двухколесных машин всегда было людно – дети фотографировались на фоне американских «чоперов», а взрослые мужики уважительно цоколи языками, увидев восстановленный с нуля «Урал». О таком в советское время мечтал каждый пацан.

БЛИНЫ НА СКОРОСТЬ И ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА

Впрочем, одними мотоциклами дело не ограничилось. Со сцены вещали ведущие, предлагавшие публике поучаствовать в конкурсах. Само собой, большинство из них были детскими. Самым маленьким предложили побороться на мешках. На детей предусмотрительно надевали мотоциклетные шлемы и вручали легкий мешок. Победителем оказывался тот, кто вытолкнет оппонента за пределы ограниченного круга.

Рядом расположился своеобразный «тир». Детям предлагали метким броском сбить конструкцию из трех валенков. Сложности добавлял снаряд – бросать нужно было тяжелую бурку. Ребята быстро приловчились, и выбивали «страйк» уже со второй-третей попытки.

Не обошлось и без традиционной масленичной забавы – перетягивания каната. Эти соревнования справедливо поделили на несколько категорий. Первыми соревновались совсем уж малыши. Пускай у них это получалась не слишком ладно, но было весело. Затем помериться силами вышли смешанные составы – из детей и родителей. Здесь побеждали команды с наиболее атлетичными папами.

Самым вкусным оказался конкурс по поеданию блинов. Сперва его участники стеснялись выйти на сцену. Но стоило одной паре подняться, как за ними последовали еще четыре. Правила были просты – съесть как можно блинов, но «едок» не мог использовать руки. Забавно, но быстрее всех с серьезной стопкой блинов расправилась хрупкая девушка! Вот про таких говорят – и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит.

За победу в каждом конкурсе участникам давали специальные билеты, которые можно было обменять на небольшие, но приятные подарки – сладости, магниты, многоразовые бутылочки для воды и прочие мелочи.

Для тех, кто стеснялся участвовать в конкурсах, приготовили более «скромные» забавы. По длинной аллее у торгового центра детей катали на лошади, запряженной в небольшую повозку. Тем, кому не хватало место, доставался пони. Было забавно видеть, с каким любопытством городские ребята смотрят на привычных сельчанам животных.

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!

Закончилось «масленичная» часть, разумеется, сжиганием чучела. Для этого выделили большую площадку рядом с мотоциклами «Ночных волков» и огородили ее забором. Бумажная фигура уходящей зимы вспыхнула мгновенно, словно спичка. К этому моменту гости нараспев кричали известную фразу.

- Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Зима, уходи! – доносилось из толпы.

Но на этом праздник не остановился. На сцену пригласили силачей, которые начали соревноваться в арм-рестлинге и жиме штанги лежа. Такое зрелище собрало достаточное количество зрителей.

- Хорошо, когда в городе проводят такие праздники. Дело не в подарках и бесплатных блинах. Тут начинаешь чувствовать, что все люди вокруг – добрые и приветливые. Где еще можно поводить хороводы за руку с совершенно незнакомым человеком! А в мешке на скорость где ребенок попрыгает? Городские праздники нужно организовать чаще, повод найти почти всегда! – поделилась мнением уфимка Елена.