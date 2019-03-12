«Переустановим Windows за 20 тысяч»: как в Уфе компьютерщики на пенсионерах наживаются

Уфимский пенсионер выложил ремонтникам 18 750 рублей за простую переустановку Windows на его старенький ноутбук. Причем стоимость самой техники вряд ли превышает семи-восьми тысяч.

Неприятная история произошла еще две недели назад. Мужчина позвонил своему сыну, рассказал, что у него поломалась техника, и спросил, нет ли знакомых, кто мог бы вернуть ее к жизни. Пока Вадим Беляков договаривался с товарищем, отец самостоятельно нашел компьютерщиков, которые починили ему ноутбук, и «дал отбой» сыну.

- Где-то через час звонит мой брат. Оказывается, папа вызвал по объявлению сотрудников из фирмы. Приехал их специалист, некто Алексей. Починил ноутбук за 18 750 рублей.

Ноутбук, который в базарный день с рук не возьмут за 5-7 тысяч, отремонтировали за полтора-два часа за 18 750. Вам нужен Excel - еще 1200, Word - 1200, «винда» - 2400?

При том, что конкретно делалось, выяснить невозможно. Итоговую сумму обозначили по окончанию работ. Забрали у отца всю наличку, которая была, а это семь тысяч рублей, а на остальную сумму взяли любезно привезенную с собой расписку. Пенсионеры же все подпишут, им только дай бумажку.

Через пару дней Беляков отправился в фирму, где его мило встретили две сотрудницы и резко отрезали, что инцидент они никак не комментирует, и ему нужно обратиться к руководству.

ЗВОНОК В МАСТЕРСКИЕ

«Комсомолка» решила обзвонить конторы по ремонту компьютеров и узнать, сколько же будет стоит починить технику «для дедушки».

«Всего 900 рублей, только привозите сами»

- Добрый день. Моему дедушке нужно компьютер починить, переустановить Windows.

- Это будет стоить всего 900 рублей. Только вам нужно будет самим привести ноутбук к нам, установка займет пару часов, но требуется предварительная запись.

«От 800 до 1500»

- Добрый день. Вы выезжаете на дом? Нужно переустановить Windows моему дедушке.

- Вам только это нужно? Выезжаем, но по цене сразу сориентировать не могу – от 800 до 1500 рублей.

- Точно? Больше потратить не придется? К сожалению, финансы ограничены.

- Конечно, куда больше-то.

Примерно так выглядит разговор еще с тремя компаниями. Самыми доброжелательными и щедрыми оказались мастера из сайтов объявлений. Они обещали переустановить компьютер за 1000 рублей с выездом на дом, еще и Word в подарок установить.

КОМПЕТЕНТНО

Роман Петров, адвокат:

«В этом случае не совсем понятно, за что он заплатил. Если ему установили лицензионные программы, они так и стоят, ведь они сами по себе очень дорогие и процент компания сверху накидывает. У каждой фирмы, предоставляющей такие услуги, должен быть регламент цен, чтобы они никого не смогли обмануть. К тому же перед тем, как установить программы, они должны поставить клиента в известность, что, и сколько стоит. Если человеку починили компьютер, установили несколько программ, а потом на бумаге написали – к оплате 18 500 рублей, то тогда на помощь приходит «Закон о защите прав потребителей». Он всегда на стороне клиента, так что можно подавать в суд».