2019-03-12T16:35:41+03:00
Происшествия

В Башкирии в реанимации после ДТП скончался 26-летний отец троих детей

За жизнь Азамата Ахметсафина боролись целые сутки
Эльвина АПАРИНА
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У Азамата осталось трое детейУ Азамата осталось трое детей
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В предпраздничный день 7 марта рано утром на трассе Уфа-Янаул в Благовещенском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и УАЗ скорой помощи. Как ранее сообщала «Комсомолка», от удара второй автомобиль загорелся. С травмами в больницу увезли 26-летнего водителя легковушки, 49-летнего водителя УАЗа и его пассажирку, 51-летнюю женщину. К сожалению, травмы оказались сильнее, и через сутки после аварии в больнице скончался водитель ВАЗа. Им оказался житель Караиделя Азамат Ахметсафин, отец троих детей. Мужчину зажало в легковушке, и, чтобы его оттуда достать, спасателям пришлось срезать крышу.

Чтобы достать мужчину из машины, пришлось срезать крышу

Чтобы достать мужчину из машины, пришлось срезать крышу

Очевидцы рассказали, как произошла авария. Выяснилось, что в тот день Азамат ехал домой с работы. Мужчина работал на одном из заводов Башкирии в ночную смену и в тот злополучный день просто-напросто уснул за рулем.

- Я видел эту аварию своими глазами. В 9:30 передо мной ехала «Нива», перед ней «пятнашка». В какой-то момент ее водитель выехал на встречную полосу, на которой ехал «Ланд Крузер», тот успел увернуться от ВАЗа, а вот мужчина на скорой уже не смог среагировать, так и произошло столкновение, - рассказал очевидец. – Удар был очень сильный.

От сильного удара УАЗ загорелся

От сильного удара УАЗ загорелся

Поначалу в ГИБДД по Башкирии прокомментировали, что в ДТП никто не погиб. Лишь потом стало известно, что Азамата спасти не смогли. Характер полученных травм оказался очень тяжелым, и он умер в реанимации 8 марта. За его жизнь боролись целые сутки. Молодому отцу собирали кровь в республиканской станции переливания крови, но все тщетно.

Дома его не дождались супруга и трое детей, одному из малышей нет еще и года. Друзья говорят о погибшем только тепло - был трудолюбивым, очень любил свою семью.

- Азамат, я не верю в это, - пишет подруга в социальных сетях. – Спасибо тебе за то, что всегда приходил на помощь, за твое добро и позитив. Мы тебя не забудем.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным Азамата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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