В Башкирии в реанимации после ДТП скончался 26-летний отец троих детей

В предпраздничный день 7 марта рано утром на трассе Уфа-Янаул в Благовещенском районе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и УАЗ скорой помощи. Как ранее сообщала «Комсомолка», от удара второй автомобиль загорелся. С травмами в больницу увезли 26-летнего водителя легковушки, 49-летнего водителя УАЗа и его пассажирку, 51-летнюю женщину. К сожалению, травмы оказались сильнее, и через сутки после аварии в больнице скончался водитель ВАЗа. Им оказался житель Караиделя Азамат Ахметсафин, отец троих детей. Мужчину зажало в легковушке, и, чтобы его оттуда достать, спасателям пришлось срезать крышу.

Чтобы достать мужчину из машины, пришлось срезать крышу

Очевидцы рассказали, как произошла авария. Выяснилось, что в тот день Азамат ехал домой с работы. Мужчина работал на одном из заводов Башкирии в ночную смену и в тот злополучный день просто-напросто уснул за рулем.

- Я видел эту аварию своими глазами. В 9:30 передо мной ехала «Нива», перед ней «пятнашка». В какой-то момент ее водитель выехал на встречную полосу, на которой ехал «Ланд Крузер», тот успел увернуться от ВАЗа, а вот мужчина на скорой уже не смог среагировать, так и произошло столкновение, - рассказал очевидец. – Удар был очень сильный.

От сильного удара УАЗ загорелся

Поначалу в ГИБДД по Башкирии прокомментировали, что в ДТП никто не погиб. Лишь потом стало известно, что Азамата спасти не смогли. Характер полученных травм оказался очень тяжелым, и он умер в реанимации 8 марта. За его жизнь боролись целые сутки. Молодому отцу собирали кровь в республиканской станции переливания крови, но все тщетно.

Дома его не дождались супруга и трое детей, одному из малышей нет еще и года. Друзья говорят о погибшем только тепло - был трудолюбивым, очень любил свою семью.

- Азамат, я не верю в это, - пишет подруга в социальных сетях. – Спасибо тебе за то, что всегда приходил на помощь, за твое добро и позитив. Мы тебя не забудем.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным Азамата.