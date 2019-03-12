2019-03-12T11:11:14+03:00
Общество

«Вы считаете, это нормально?»: жители Башкирии возмущены происходящим на улицах, вся республика в воде

Автомобилисты столкнулись с «мокрой» проблемой [фото, видео]
Рустем АХУНОВ
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Автомобилисты из Башкирии застревают в лужах из снега и талой водыАвтомобилисты из Башкирии застревают в лужах из снега и талой воды
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С приходом в Башкирию потепления автомобилисты республики начали массово застревать во дворах жилых домов в каше из снега и воды.

Зимой коммуальщики худо-бедно справлялись со своими обязанностями – основные дороги в городах от снега чистили. Делали это не всегда вовремя, но припарковать «железного коня» водителям удавалось, пусть и с некоторыми трудностями.

Такая ситуация сложилась в Салавате

Такая ситуация сложилась в Салавате

На минувших выходных в республику пришло долгожданное потепление. Ночью 8 и 9 марта температура воздуха подобралась к нулевой отметке, а днем и вовсе перевалила за плюс. Вдобавок к этому, по всей Башкирии внезапно пошел снег.

На улицы городов вышла коммунальная техника, которая принялась очищать дороги. Вот только до дворов жилых домов рабочие, к сожалению, добирались не всегда. Конкретно в Уфе, снежный коллапс начался во дворах многоэтажек в спальных районах.

Во-первых, зимой автомобилистам всегда не хватает парковочных мест. Дома строили в советское время, когда машина была далеко не в каждой семье, соответственно, автомобили просто физически некуда ставить. К этой проблеме добавились сугробы, мешающие проезду. А почистить снег в выходные, когда двор переполнен машинами, задача почти невозможная.

Потопы на улицах Уфы.

В болотах из снега застревают даже внедорожники

В болотах из снега застревают даже внедорожники

Во-вторых, все это снежное великолепие начало стремительно таять. Дворы превратились в натуральную Венецию. И, если пешеход еще сможет обойти снежное болото, то автомобилистам приходилось «штурмовать» их вброд. Естественно, что легковые «пузортерки» почти сразу застревали, перегораживая проезд остальным. Вытащить такой автомобиль самостоятельно почти невозможно – его нужно толкать, а кто захочет лезть в лужу без высоких сапог? Горе-водителям приходилось просить помощи у своих товарищей, ездящих на внедорожниках.

Некоторые уфимские улицы превратились в реки

Некоторые уфимские улицы превратились в реки

- Улица Воронежская в Уфе! Не пройти, не проехать! Проехать не сможет ни скорая, ни пожарная, если что случиться. Людям ходить невозможно, воды по колено. Сколько это будет продолжаться? Администрация Ленинского района кормит нас «завтраками», а тракториста не видно уже неделю! – возмущается жительница уфимского микрорайона Нижегородка.

С похожими проблемами столкнулись и остальные жители республики.

- Вчера наша администрация показала полное неуважение к жителям города. Руководители города, вы считаете, что это нормально? Выступая с заявлениями, что все силы кинуты на расчистку города, вы теряете доверие жителей! – ругается молодой человек из Кумертау.

По таким улицам можно ездить только на тракторе

По таким улицам можно ездить только на тракторе

ИСТОЧНИК KP.RU

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