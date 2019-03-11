Стало известно, как будут получать пенсию клиенты Роскомснаббанка в Башкирии

7 марта Центробанк России отозвал лицензию у башкирского Роскомснаббанка (бывший Башкомснаббанк). Некоторые жители республики получали пенсию через этот банк, и, конечно, пенсионеров теперь интересует: где и как они будут получать свои кровные. На все волнующие вопросы «Комсомолке» ответили в отделении Пенсионного фонда России по Башкирии.

Итак, чтобы получать пенсию в другом банке, нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда по месту получения пенсии или в Многофункциональные центры. В фонде отметили, что заявление нужно подать лично, либо через представителя по доверенности. Переживать и паниковать не стоит – все, кому начисляется пенсия, обязательно получат свои деньги.

- Также можно подать заявление электронным способом. Для этого нужно создать «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Зарегистрированные пользователи единого портала государственных и муниципальных услуг в личном кабинете могут направить электронное заявление о доставке пенсии, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Башкирии.

Еще один вопрос, который беспокоит вкладчиков - что теперь будет с их деньгами? Неужели они сгорят? Здесь все довольно просто: «Роскомснаббанк» является участником программы страхования вкладов. В соответствии с законодательством, каждый вкладчик имеет право вернуть свои деньги. В отделении Центробанка России по Башкирии сообщают, что выплаты начнутся не позднее 21 марта этого года.

Напомним, «Роскомснаббанк» был последним банком, который зарегистрирован на территории Башкирии. Появилась эта организация в далеком 1991 году под названием «Башкомснаббанк»; основную деятельность они вели в сфере строительства. До отзыва лицензии у банка было 15 отделений по всей республике и один офис в Москве.