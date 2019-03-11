2019-03-11T14:23:27+03:00
Общество

Родители отказались от госпитализации: в Уфе с помощью министра спасли маленькую девочку от опасного вируса

На помощь пациентке пригласили врача из Санкт-Петербурга
Рустем АХУНОВ
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В Уфе спасли пациентку, больную вирусом Гонконгского гриппаВ Уфе спасли пациентку, больную вирусом Гонконгского гриппа
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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал, как в Уфе спасли девочку, заболевшую вирусом Гонконгского гриппа.

Интересной историей чиновник поделился в социальных сетях. О том, что в уфимской инфекционной больнице умирает 2,5-летняя пациентка министр узнал на селекторном совещании.

Девочка находилась в очень тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее вирус H3N2 (Гонконгский грипп) с осложнениями. Болезнь уже начала действовать на внутренние органы – почки, печень и мозг.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ

За несколько дней до этого у ребенка резко повысилась температура – до 40 градусов. 9 февраля мама девочки вызвала врачей, и жар удалось сбить. Но по какой-то причине отказалась от госпитализации. Через сутки больная отказалась есть и вставать с постели. Ее срочно доставили в инфекционную больницу.

Для лечения ребенка в Уфу вызвали специалиста из Петербурга. Вместе с уфимскими коллегами врачи начали день за днем бороться за жизнь маленькой пациентки.

- Я попросил информировать меня о ходе дел. Первое время мой телефон пищал сухими сообщениями – плохо, плохо, плохо, без оптимизма. И вот неожиданно появилась положительная динамика! Маленькая, неуверенная, но такая важная победа. И снова за работу. А 6 марта Еву выписали домой, - написал Забелин.

НИКОГДА НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ОПЫТОМ ВРАЧЕЙ

Главный медик республики не стал обвинять родителей в том, что они в нужный момент отказались от госпитализации.

- Безумно сложно принимать решения, когда что-то происходит с малышом. Но я призываю всех родителей доверяться профессионалам. Никогда не пренебрегайте опытом врачей. А нашим докторам – в который раз – честь, хвала и низкий поклон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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