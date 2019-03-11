Магнитогорск прошли, впереди Екатеринбург: стал известен следующий соперник «Салавата Юлаева»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» не стали затягивать дело и в четверг, 7 марта, решили исход серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Всего для выявления победителя понадобилось шесть матчей. Уфимский тренер Николай Цулыгин тактически переиграл своего оппонента Йозефа Яндача и продемонстрировал, что его команда может серьезно пошуметь в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

НА ВОЛЕВЫХ

На шестой матч в Уфу приехал сверхмотивированный «Металлург». После домашнего поражения права на ошибку у магнитогорцев уже не было. Показательна статистика бросков в створ после первого периода. Гости вели чуть ли не с трехкратным преимуществом по этому показателю. «Салават Юлаев» откровенно спасался, но усилиями Хартикайнена умудрился забить и отрыть счет. Магнитогорских хоккеистов это разозлило, и они ответили голами Булиржа и Шора.

Все планомерно шло к логичному поражению хозяев. Подопечные Яндача наверняка уже предвкушали седьмой матч, как вдруг на первый план вновь вылез настырный Хартикайнен, который, безусловно, стал лучшим игроком этой серии. Финн поймал на клюшку наброс от Умарка и перенаправил шайбу аккуратно над плечом Кошечкина – 2:2. И это за 46 секунд до финальной серии.

Завершать разборки пришлось в овертайме. «Салават Юлаев» отыскал в себе скрытые резервы и навязал сопернику свой хоккей. Судьбу противостояния решило первое легионерское звено. Передачи на счету Умарка и Хартикайнена, точный финальный бросок нанес Кемппайнен.

Статистика бросков в матче получилась катастрофической, но все измеряется голами, а на табло горело 3:2. Уфимцы сделали то, во что пару недель никто совершенно не верил. Нужно отдать должное каждому тренеру и хоккеисту «юлаевцев» – в плей-офф команда преобразилась и играет именно в ту игру, которую от нее ждали весь сезон.

- Тяжёлые игры, тяжёлая серия, - высказался после серии капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. – Все старались и бились в каждой игре до конца, все красавцы! Хочется парней поблагодарить за отдачу, поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали, как в Уфе, так и в Магнитогорске, там такое чувство было, что мы дома играем. Всем огромное спасибо. Это был небольшой шажок, дальше будем стараться ещё больше.

ВПЕРЕДИ «АВТОМОБИЛИСТ»

После завершения серии у «Салавата Юлаева» появилось время, чтобы перевести дух. Команда получила выходной, а затем вернулась на лед.

В воскресенье, 10 марта, определился соперник по полуфиналу «Востока», им предсказуемо стал победитель конференции по итогам регулярного чемпионата «Автомобилист». Серия стартует гостевыми матчами в Екатеринбурге. Первый матч пройдет уже 14 марта, и далее все в режиме через день. В Уфе соперники будут играть 18 и 20 марта.

Фаворитом противостояния, безусловно, считается «Автомобилист», совершенно не испытавший проблем в первом раунде с челябинским «Трактором» и разобравшийся с ним в четырех матчах. В нынешнем сезоне дела у «юлаевцев» с соседями не очень ладятся. Два поражения в регулярном чемпионате, и в обеих встречах не удалось даже забить. Так что вполне себе можно считать их неудобным соперником.

У тренера Андрея Мартемьянова собралась сбалансированная команда с ярко выраженными лидерами в лице Секстона, Доуса и Да Косты. Предстоящее противостояние обещает стать битвой легионеров. Кто больше сможет себя проявить, тот и пройдет дальше.

Особое внимание сейчас к Николаю Цулыгину и его ассистентам. Все отметили, что «Металлург» был разобран по косточкам и уничтожен тактически: лидеры магнитогорцев Мозякин и Кулемин представляли собой жалкое зрелище, им просто не давали играть. У «Автомобилиста» сильных сторон больше, и как нейтрализовать эти плюсы, с которыми в регулярном сезоне на «Востоке» не справился никто, нужно будет хорошо подумать. Но теперь в «Салават Юлаев» действительно верится, команда вполне может пошуметь.