«У них была ссора»: подробности трагедии в Башкирии, где муж насмерть сбил свою жену на автомобиле

Праздничный день 8 марта обернулся трагедией для семьи Семеновых (имена и фамилии здесь и далее изменены – Прим.ред) из Нефтекамска. Как ранее сообщала «Комсомолка», около трех часов ночи 30-летний Алексей, будучи пьяным, за рулем ВАЗа «пятнадцатой» модели на сельской дороге насмерть сбил свою жену. ДТП произошло в деревне Арибашево Татышлинского района. Со слов мужчины, сбив пешехода, он остановился и выбежал из машины и только тогда понял, что это его 25-летняя супруга. Родственники рассказали о событиях того дня и подробностях аварии.

фото: ГИБДД по РБ

ПОЕХАЛИ ОТМЕТИТЬ К ДРУЗЬЯМ

В тот день ничего не предвещало беды. Супруги оставили двоих детей у родственников и поехали в гости к друзьям в деревню. Изрядно выпив, молодые стали ругаться, Алексей стал бросать в адрес Алены претензии, мол, та ему не верна. Женщина обиделась, сказала, что сейчас уедет домой, стала плакать. Как сообщил родственник в беседе с «Комсомолкой», после этого Алена схватила куртку и выбежала, а вслед за ней побежала и подруга, у которых они гостили. Вероятно, это еще больше разозлило Алексея, тот взял ключи от машины и решил поехать за ними.

- Алена и подруга шли по дороге, вдруг этот (Алексей – Прим.ред.) откуда ни возьмись появился на дороге и направлялся прямо на них. Подруга успела отпрыгнуть, а вот сестра нет. Удар был очень мощный. Она на месте погибла, - рассказал двоюродный брат Евгений. – Спасти, наверно, ее было нереально. У нее был сломан таз, разрывы яичников и селезенки, также сильно пострадала голова.

«МУЖ ТАК НИЧЕГО И НЕ ГОВОРИТ»

Алексея еще не взяли под стражу. Евгений рассказал, что отец двоих детей никак не комментирует события того дня и ни с кем не общается, не отвечает на вопросы.

- Я сделаю все, чтобы он ответил за содеянное, - злится Евгений. – Алена была единственным ребенком в семье, как и я. Как он будет ее родителям в глаза смотреть? А детям что скажет?

Семья характеризуется как благополучная

На вопрос, ругались ли раньше супруги, Евгений отвечает, что по мелочам да, как и все. Никаких серьезных ссор и выяснений отношений, а тем более драк, никогда не было. Друзья также характеризуют семью как положительную.

Дети супругов, семилетний мальчик и пятилетняя девочка, сейчас находятся у родственников. Алену похоронили сегодня, 10 марта, в Нефтекамске.

В ГИБДД по Башкирии прокомментировали, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства происшедшего.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.