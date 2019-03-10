2019-03-10T18:54:23+03:00
Происшествия

«У них была ссора»: подробности трагедии в Башкирии, где муж насмерть сбил свою жену на автомобиле

У погибшей остались двое маленьких детей
Ирина ЗИМИНА
Поделиться:
Алексей и Алена вырастили двоих детейАлексей и Алена вырастили двоих детей
Изменить размер текста:

Праздничный день 8 марта обернулся трагедией для семьи Семеновых (имена и фамилии здесь и далее изменены – Прим.ред) из Нефтекамска. Как ранее сообщала «Комсомолка», около трех часов ночи 30-летний Алексей, будучи пьяным, за рулем ВАЗа «пятнадцатой» модели на сельской дороге насмерть сбил свою жену. ДТП произошло в деревне Арибашево Татышлинского района. Со слов мужчины, сбив пешехода, он остановился и выбежал из машины и только тогда понял, что это его 25-летняя супруга. Родственники рассказали о событиях того дня и подробностях аварии.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ПОЕХАЛИ ОТМЕТИТЬ К ДРУЗЬЯМ

В тот день ничего не предвещало беды. Супруги оставили двоих детей у родственников и поехали в гости к друзьям в деревню. Изрядно выпив, молодые стали ругаться, Алексей стал бросать в адрес Алены претензии, мол, та ему не верна. Женщина обиделась, сказала, что сейчас уедет домой, стала плакать. Как сообщил родственник в беседе с «Комсомолкой», после этого Алена схватила куртку и выбежала, а вслед за ней побежала и подруга, у которых они гостили. Вероятно, это еще больше разозлило Алексея, тот взял ключи от машины и решил поехать за ними.

- Алена и подруга шли по дороге, вдруг этот (Алексей – Прим.ред.) откуда ни возьмись появился на дороге и направлялся прямо на них. Подруга успела отпрыгнуть, а вот сестра нет. Удар был очень мощный. Она на месте погибла, - рассказал двоюродный брат Евгений. – Спасти, наверно, ее было нереально. У нее был сломан таз, разрывы яичников и селезенки, также сильно пострадала голова.

«МУЖ ТАК НИЧЕГО И НЕ ГОВОРИТ»

Алексея еще не взяли под стражу. Евгений рассказал, что отец двоих детей никак не комментирует события того дня и ни с кем не общается, не отвечает на вопросы.

- Я сделаю все, чтобы он ответил за содеянное, - злится Евгений. – Алена была единственным ребенком в семье, как и я. Как он будет ее родителям в глаза смотреть? А детям что скажет?

Семья характеризуется как благополучная

Семья характеризуется как благополучная

На вопрос, ругались ли раньше супруги, Евгений отвечает, что по мелочам да, как и все. Никаких серьезных ссор и выяснений отношений, а тем более драк, никогда не было. Друзья также характеризуют семью как положительную.

Дети супругов, семилетний мальчик и пятилетняя девочка, сейчас находятся у родственников. Алену похоронили сегодня, 10 марта, в Нефтекамске.

В ГИБДД по Башкирии прокомментировали, что в настоящий момент выясняются все обстоятельства происшедшего.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уфимец угнал иномарку, чтобы съездить за алкоголем
Уфимцы засняли на видео упряжку с оленями на городской улице
В Уфе за сутки водители нарушили ПДД 398 раз
Погода в Башкирии на завтра, 11 марта
8 марта в Уфе феминистки вышли на пикет
Эльвира Набиуллина и Земфира вошли в ТОП-50 самых медийных женщин
В Салавате детей заметили за опасным занятием
В Уфе сошедший с крыши снег разбил «Мазду»
В Уфе прекращены поиски рэпера Глеба Решетнева
В санатории Крыма вылетели еще 250 детей из Сибая
В четырех селах Стерлитамакского района отключат электричество
В Башкирии продолжаются поиски 44-летнего Александра Кириченко
В Башкирии 22-летний водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину
В Башкирии 26-летний сотрудник автозаправки незаконно присвоил 400 тысяч рублей
В ближайшие несколько дней в Башкирии будет бушевать шквалистый ветер
В Уфе скончался известный башкирский поэт и журналист Нияз Магадеев
В Башкирии ищут водителя, который насмерть сбил на трассе пешехода
В Башкирии из-за непогоды произошла массовая авария с 12 автомобилями
Певец Радик Юльякшин сообщил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем
В Башкирии найден мертвым пропавший Сергей Ланин
В Уфе в клубе на женский праздник устроили развратное шоу с посетительницами
В Уфе полицейские провели облаву на Демский рынок
В Уфе на парковке подчиненный выстрелил в своего начальника
В Башкирии снизилась младенческая смертность
В Уфе перевернулся автомобиль: в салоне находилась молодая семья с ребенком
Стала известна личность погибшей девушки из Башкирии, которую насмерть задавил муж на 8 марта
МЧС Башкирии предостерегает о сильном ветре: объявлено штормовое предупреждение
В Башкирии прекращены поиски молодой матери Регины Дульченко