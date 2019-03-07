Где прописаны известные уфимцы?

В Уфе, как в столице крупного региона, прописаны известные личности – политики, музыканты и спортсмены. Многим любопытно, в каком дворе можно встретить условного депутата или бывшего главу республики. Использовав открытую базу данных прописок, мы составили список наиболее интересных и значимых уфимских персонажей. Как и предполагалось, большинство из них можно встретить в историческом центре столицы Башкирии.

МУРТАЗА РАХИМОВ

По нашим данным, главный аксакал башкирской политики был в разное время прописан сразу по нескольким адресам. Первый – квартира в неприметной многоэтажке по улице Энгельса в центре столицы. Окна в доме выходят на проспект Салавата Юлаева и на недостроенную мечеть «Ар-Рахим». Второй адрес – небольшое двухэтажное здание по улице Пушкина. Сейчас на картах оно обозначено как административное, поэтому вполне возможно, что у дома поменялся собственник. Наконец, третий адрес – коттедж в «поселке газовиков» по улице Менделеева. Известно, что здесь же, рядом с Муртазой Губайдуловичем, живут и его первые помощники, оставшиеся с ним после ухода Рахимова с поста Президента республики.

РУСТЭМ ХАМИТОВ

Будучи главой республики, Рустэм Хамитов жил рядом с парком Аксакова

Второй Президент Башкирии была прописан в Уфе и Москве. По официальным данным, в столице страны он был прописан по улице Тихвинской, недалеко от стадиона «Олимпийский». В Уфе Рустэм Хамитов прописан по адресу Цюрупы, 77. Но вполне возможно, что будучи главой республики, он проживал по другом адресу – в государственной квартире. По нашим данным, чета Хамитовых жила недалеко от парка Аксакова по улице Новомостовой.

ИРЕК ЯЛАЛОВ

Ирек Ялалов жил с домом у «Уфа-Арены»

Бывший мэр Уфы, а ныне сенатор от Башкортостана, в столице республики был прописан в Кировском районе в обыкновенной многоэтажке по улице Мубарякова. Однако во времена работы главой администрации города, чета Ялаловых проживала в историческом центре – прямо напротив «Уфа-Арены». Любопытно, что среди соседей Ялаловых были «миллионеры из трущоб» - выигравшие в лотерею в 2001 году Мухаметзяновы.

РАДИЙ ХАБИРОВ

Радий Хабиров жил в одном доме с Айдаром Галимовым

До того, как переехать из Уфы в Москву, Радий Хабиров жил в новостройке на пересечении улиц Достоевского и Мустая Карима. Примечательно, что в этом же доме прописан заслуженный артист Татарстана и Башкирии Айдар Галимов. Возможно, что в прошлом Хабиров по-соседски заходил в гости к знаменитому певцу.

Где проживал Хабиров в Москве нам неизвестно. Логично, что сейчас семья врио главы республики проживает со всеми «губернаторскими» привилегиями в одной из правительственных квартир.

КОНСТАНТИН ТОЛКАЧЕВ

Константин Толкачев прописан в «обкомовском» районе Уфы

Бессменный лидер Курултая Башкирии возглавляет главный законодательный орган власти республики вот уже 20 лет. По данным из открытых источников, Константин Толкачев зарегистрирован в «обкомовском» районе Уфы - в доме по улице Дорофеева. В прошлом в домах по соседству жила партийная элита.

В этом же доме прописан бывший премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов.

ИВАН ДРЕМИН

Репер FACE вырос в Уфе на улице Авроры

Под таким «земским» именем эпатажного репера FACE знают немногие. Ваня родился в Уфе и до начала музыкальной карьеры жил в обыкновенной девятиэтажке по улице Авроры. Впрочем, сам артист этого никогда и не скрывал. В своих песнях он часто упоминает родной район – торговый центр «Иремель» и улицу Авроры, расположенную на «краю» микрорайона Зеленая роща.

ДИНАР ГИЛЬМУТИДНОВ

Динар Гильмутдинов прописан в доме рядом с уфимским Молодежным театром

Главный гаишник Башкирии прописан в шестиэтажном доме по улице Ленина. Здание находится аккурат перед Молодежным театром и Площадью двух фонтанов. Въезд во двор закрыт для посторонних с двух сторон. Видимо, чтобы днем двор не превращался в парковку посетителей соседних бизнес-центров.

Обращаем внимание, что некоторые данные, указанные в материале, могут быть устаревшими. Если вы знаете, где живут уфимские знаменитости, пожалуйста, дайте нам знать.