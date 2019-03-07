2019-03-06T23:00:06+03:00
Происшествия

«Ее вывезли из города»: волонтеры из Башкирии рассказали, почему приостановили сбор на поиски Юлии Дятловой

У поисковиков появилась новая информация о передвижениях пропавшей
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии продолжаются поиски пропавшей Юлии ДятловойВ Башкирии продолжаются поиски пропавшей Юлии Дятловой
Изменить размер текста:

Поисковики из Ишимбая рассказали, что пропавшая 26-летняя Юлия Дятлова выехала из города на такси.

Напомним, что история с пропавшей девушкой приключилась 28 февраля. По словам ее мужа Александра, она вышла из квартиры по улице Промысловой на маникюр, а после этого перестала выходить на связь с родными. Перепуганный супруг обратился к волонтерам и полицейским.

«ДО МАСТЕРА НЕ ДОЕХАЛА»

Мы решили связаться с волонтерами, чтобы узнать, как проходили поиски девушки. Оказалось, что в минувшую субботу добровольцы сообщества «Отклик» в последний момент отложили поиски пропавшей.

- Когда мы объявили сборы 1 марта, у нас почти не было информации. Мы начали собирать добровольцев, сами понимаете, это долго по времени. Параллельно с этим мы сделали детализацию звонков Юлии. Так нам удалось найти номер человека, который ее вывез за пределы города. То есть до мастера не доехала. Поэтому мы и отложили описки в Ишимбае. Но многие подумали, что мы свернули сами поиски, хотя этого не было, - объяснил координатор волонтеров Юрий.

ОТНОСИТЕЛЬНО НАШЛАСЬ?

Любопытно, что супруг Юлии, заявивший о пропаже девушки, вечером в прошлую пятницу подтвердил корреспонденту КП-Уфа, что поиски его супруги закончены и она «относительно нашлась» (аудиозапись разговора в редакции имеется). Но уже на следующее утро он заявил, что его жену до сих пор не нашли.

- Любимая, найдись. Ты нужна мне и деткам! – написал он на своей странице в социальной сети.

Уже после этого в сети появилась информация, что 26-летняя девушка может находиться в Уфе. Однако официального подтверждения этой информации нет.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Координатор сообщества «Отклик» рассказал, что на данный момент поиски пропавшей молодой женщины продолжаются.

Приметы Юлии: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза карие.

В день пропажи Юлия была одета в черную короткую горнолыжную куртку, черные штаны и темно-синие кроссовки. С собой у пропавшей был черный клатч.

Если вы знаете, где может находиться Юлия, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-987-106-06-01, супругом по телефону 8-917-806-99-95 или позвоните в полицию

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе пройдет литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения»
В Башкирии продолжают устанавливать «умные» остановки
В Уфе затопило подземную парковку элитного жилого дома
В Уфе построят новую ливневую канализацию
Уфимца осудят за то, что он незаконно помог сделать визы 18 мигрантам
Уфимца задержали за убийство 6-летней давности
Двое уфимцев обвиняются во взяточничестве при получении военного билета
В Башкирии студенты из Ирака устроили в общежитии драку на ножах
В Башкирии после вмешательства прокуратуры работникам завода выплатили долг по зарплате
Жителя Башкирии пытали раскаленным утюгом
Башкирские аграрии возьмут в долг на посевную 5 млрд рублей
«Нам сказали, что мы уже потеряли полгода»: уфимка отчаянно борется за жизнь своего новорожденного сына
В Башкирии две женщины подрались из-за мужчины
В Башкирии врачи спасли восьмилетнюю девочку, поедавшую собственные волосы
Ульяна Тригубчак: «Вот так живешь и внезапно обнаруживаешь своё имя на сайте куртизанок»
В Уфе закрывают детсад, в котором покусали маленькую девочку
РСХБ проводит акцию «Монеты, как подарок к 8 марта»
Житель Башкирии четыре года жил с иглой в почке
В Уфе прошла международная конференция TEDxForestersPark
Банк УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса
Стало известно, какие дороги в Башкирии отремонтируют в этом году
Юрий Шевчук и «ДДТ» начали масштабный тур по Северной Америке
В Уфе две школьницы попали в больницу из-за упавшего с крыши снега