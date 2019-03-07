«Ее вывезли из города»: волонтеры из Башкирии рассказали, почему приостановили сбор на поиски Юлии Дятловой

Поисковики из Ишимбая рассказали, что пропавшая 26-летняя Юлия Дятлова выехала из города на такси.

Напомним, что история с пропавшей девушкой приключилась 28 февраля. По словам ее мужа Александра, она вышла из квартиры по улице Промысловой на маникюр, а после этого перестала выходить на связь с родными. Перепуганный супруг обратился к волонтерам и полицейским.

«ДО МАСТЕРА НЕ ДОЕХАЛА»

Мы решили связаться с волонтерами, чтобы узнать, как проходили поиски девушки. Оказалось, что в минувшую субботу добровольцы сообщества «Отклик» в последний момент отложили поиски пропавшей.

- Когда мы объявили сборы 1 марта, у нас почти не было информации. Мы начали собирать добровольцев, сами понимаете, это долго по времени. Параллельно с этим мы сделали детализацию звонков Юлии. Так нам удалось найти номер человека, который ее вывез за пределы города. То есть до мастера не доехала. Поэтому мы и отложили описки в Ишимбае. Но многие подумали, что мы свернули сами поиски, хотя этого не было, - объяснил координатор волонтеров Юрий.

ОТНОСИТЕЛЬНО НАШЛАСЬ?

Любопытно, что супруг Юлии, заявивший о пропаже девушки, вечером в прошлую пятницу подтвердил корреспонденту КП-Уфа, что поиски его супруги закончены и она «относительно нашлась» (аудиозапись разговора в редакции имеется). Но уже на следующее утро он заявил, что его жену до сих пор не нашли.

- Любимая, найдись. Ты нужна мне и деткам! – написал он на своей странице в социальной сети.

Уже после этого в сети появилась информация, что 26-летняя девушка может находиться в Уфе. Однако официального подтверждения этой информации нет.

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Координатор сообщества «Отклик» рассказал, что на данный момент поиски пропавшей молодой женщины продолжаются.

Приметы Юлии: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза карие.

В день пропажи Юлия была одета в черную короткую горнолыжную куртку, черные штаны и темно-синие кроссовки. С собой у пропавшей был черный клатч.

Если вы знаете, где может находиться Юлия, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-987-106-06-01, супругом по телефону 8-917-806-99-95 или позвоните в полицию