2019-03-06T14:52:23+03:00
Общество

«Пришла в больницу с желтухой, оказался рак»: в Уфе учительница столкнулась со смертельной болезнью

Женщину ожидает очередной курс химиотерапии
Эльвина АПАРИНА
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Юлия узнала о своем диагнозе после нового годаЮлия узнала о своем диагнозе после нового года
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В столице Башкирии со смертельной болезнью борется 55-летняя Юлия Чумакова, учитель физкультуры. Она уже пережила курс химиотерапии, через неделю ожидается еще один. Родные женщины хотят собрать деньги, чтобы вылечить в Израильской клинике.

«У ВАС УЖЕ ЧЕТВЕРТАЯ СТАДИЯ»

О страшном диагнозе Юлия узнала после новогодних каникул. У нее заболел живот, вылезла желтуха, и она решила обратиться к врачу. В больнице, как гром среди ясного неба, ее огорошили сразу четвертой стадией рака поджелудочной железы.

- Ее положили в больницу. В ее возрасте желтуха означает, что желчные потоки закрыты чем-то. Стали обследовать, сдали первичные анализы на наличие камней – они не подтвердились. Копнули дальше – выяснилось, что опухоль на поджелудочной железе. Сначала говорили, что метастаз нет. Но перед операцией уже расстроили – четвертая стадия онкологии с метастазами в печень, - рассказал ее сын Сергей.

Сейчас Юлия прошла первый курс химии, на 13 марта назначили второй курс. Она находится дома, самочувствие у нее нормальное, но побочные эффекты после процедуры химии дают о себе знать – уфимку тошнит, скачет температура, нет аппетита.

- Если убрать побочки, то она довольно хорошо себя чувствует. Сейчас она находится на больничном, - говорит Сергей.

Сама Юлия работает в лицее №60 в Уфе учителем физкультуры, является учителем высшей категории, почетным работником общего образования РФ. Ее признали лучшим учителем физической культуры в 2005 году.

«ТРЕБУЕТСЯ ДВА МИЛЛИОНА, А НАМ ПРОДАВАТЬ НЕЧЕГО»

Сын и дочь Юлии хотят вылечить ее в Израиле. В заграничную клинику они отправили все окончательные документы, историю болезни, а также анализы, компьютерную томографию, гистологию.

- Нам сказали, что потребуется приблизительно два миллиона рублей. Ближе к концу недели должны дать ответ, - говорит Сергей.

Деньги на карту больной летят со всего города и республики. Своего учителя помнят и ученики, которые давно выпустились из школы, они тоже помогают.

- Нам и продать нечего, чтобы спасти маму. Так и собираем с миру по ниточке. Надеемся на ее выздоровление, - продолжает мужчина.

Если вы хотите помочь Юлие, то можете сделать это переводом средств на карту Сбербанка России по номеру: 2202 2003 4200 8198. Получатель: Юлия Юрьевна Чумакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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