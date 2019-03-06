В Уфе к 100-летию Башкирии поставили балет о тайнах пещеры Шульган-Таш

В марте любителей танцевального искусства ждет сюрприз - премьера одноактного балета о тайнах знаменитой южно-уральской пещеры Шульган-Таш, хранящей редчайшие образцы наскальной живописи эпохи палеолита. Премьера пройдет в рамках проекта «Нуреевские дни» и будет посвящена 100-летию Республики, которое отмечается в этом году.

Музыку для новой постановки Башкирского театра оперы и балета «О чем молчат камни» написал член Союза композиторов России Николай Попов, который вместе с солистом театра Ринатом Абушахмановым выступил и в качестве балетмейстера. Научным консультантом балета стал археолог, доктор исторических наук, доцентом МГУ Владислав Житенев.

В записи музыки принимала участие этно-группа «Йатаган», в балете будет звучать электро-акустическая музыка с использованием аутентичных инструментов, которая была записана на студии «Cinemusic», саунд-продюссер – лауреат международного конкурса молодых композиторов Марат Файзуллин. В оформлении визуального ряда спектакля принимал участие фотохудожник Олег Меньков, видеохудожник – лауреат премии «Золотая маска» Евгений Афонин, художник-постановщик – Фания Низамова.

- Древние камни – это хранители неразгаданных тайн, они способны поведать новые легенды о Шульган-Таше, - уверен балетмейстер Ринат Абушахманов. - Важно, что в первобытное время пещера служила не только надежным жилищем, защищая людей от сурового климата, опасных хищников, но и являлась своеобразным капищем, где совершались культовые обряды. Она была местом покаяния, смирения человека перед стихиями и силами вселенной, здесь молились и поклонялись богам, совершали священные жертвоприношения.

Авторы считают, что исходя из исследовательской работы, им удалось представить новую версию о тайнах искусства каменного века. Балетмейстер Ринат Абушахманов полагает, что знаменитые пещерные фрески - это не только отражение сцен повседневной жизни первобытного человека, а история о том, как в древнем мире жил и творил художник. По версии создателей балета, Шульган-Таш является одним из мест, где зародилось искусство, а первым творцом, живописцем была молодая и прекрасная девушка, которая подарила потомкам загадочные образы древнего мира.