2019-03-06T09:02:19+03:00
Общество

Депутат Госдумы обиделась на поздравление уфимских гаишников с 8 марта

Оксана Пушкина сочла пост в интернете «топорным и неактуальным»
Рустем АХУНОВ
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Московского депутата возмутило послание уфимских гаишниковМосковского депутата возмутило послание уфимских гаишниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала уфимских гаишников, своеобразно поздравивших прекрасную половину с наступающим Международным женским днем.

Шум разгорелся вокруг поста в интернете. В преддверие Международного женского дня в официальной группе ГИБДД появилось поздравление с наступающим праздником. В качестве иллюстрации автоинспекторы прикрепили то самое видео, вызвавшее скандал в соцсетях.

На явно постановочном видео изображается перекресток, по которому резво разъезжают автомобилисты, велосипедисты и пробегают пешеходы. Примечательно, что на пересечении дорог нет светофора. Дабы добавить остроты, действо специально ускорили в видеоредакторе. Все бы сошло с рук, но ведущий соцсети инспектор подписал, мол, такой день – мечта каждого настоящего мужчины.

Необычное поздравление от Отдела ГИБДД по Уфе с 8 марта.! другой источник

- Пусть этот день остается мечтой. Берегите друг друга, и соблюдайте ПДД, даже если вы торопитесь удивить любимых женщин и сделать им подарки! – гласит послание инспекторов.

«ТОПОРНО.НЕАКТУАЛЬНО.ОБИДНО»

Пользователи интернета отреагировали на поздравление по-разному. Кто-то по доброму написал «Размечтались, никогда такого не будет!», кто-то отметил, что на видео засняли мужчин, которые спешат за покупками для любимых дам.

Некоторые обиженные девушки решили напомнить о статистике аварийности на дорогах. Так, за январь в Башкирии женщины попадали в ДТП 37 раз, а мужчины 209! Разница значительная.

Одними возмущениями в соцсетях дело не обошлось. О случае заговорила депутат Госдумы и заместитель председателя комиссии по вопросам семьи и женщин Оксана Пушкина.

- Топорно. Неактуально. Обидно. Женщины всегда осторожнее. По результатам сотен исследований, женщины еще внимательнее и намного лучше управляют транспортным средством, чем мужчины. Основная особенность современной девушки – аккуратность на дороге, - заявила депутат порталу РИА Новости.

Ситуации добавляет пикантности то, что в понедельник врио главы Башкирии также поздравил женщин с предстающим праздником. И это тоже не всем понравилось.

- Вы украшаете наш сложный мужской мир вашим твердым присутствием, нежностью и заботой, - такой фразой Хабиров закончил оперативное совещание.

На поздравление тут же отреагировали.

- Кто-нибудь, научите политиков произносить речи, которые не унижают женщин. И заодно расскажите, что «женский мир» не вертится вокруг их мужского эго, и не существуют исключительно для него! – заявила активистка движения «Башфем» Кристина Абрамичева.

ЭТО ПРОСТО ШУТКА

Впрочем, не все дамы полагают, что подобные поздравления обижают женщин. Автомобилистка и мотоциклистка Эльвина Апарина, в прошлом таксистка, ничего обидного в публикации данного видеоролика не видит.

- Все мы люди, это просто шутка, которую не нужно воспринимать близко к сердцу. Я привыкла давно не обижаться на то, что общество считает, что женщины плохо водят. По статистике большинство аварий совершают мужчины, и это не потому, что их больше. У нас, у автоледи, лучше работает инстинкт самосохранения. Например, мы сто раз подумаем, прежде чем выехать на встречную полосу. На самом деле и среди мужчин, и женщин встречаются те, кто совсем не дружит "с рулем". Никакой пропаганды данного стереотипа от ГИБДД в этом ролике я не увидела.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать. Идея была настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге! А также в праздничный день и всегда соблюдать Правила дорожного движения! - объяснили в отделе пропаганды ГИБДД Уфы.

Стоит отметить, что все работники этого отдела - представительницы прекрасной половины человечества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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