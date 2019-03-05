В центре Уфы разваливается 170-летний памятник истории и архитектуры

Уфимцы, волей судьбы проживающие в здании казарм внутренней службы, по адресу Карла Маркса, 55/1 опасаются, что здание может развалиться из-за груза снега, скопившегося на крыше.

ОТСЮДА УХОДИЛИ НА ВОЙНУ

Началась непростая история казарм еще в 30-ых годах XIX века. Четыре корпуса построили по приказу императора Александра Великого. Они находились перед только что освященной Александровской церковью, и образовывали своеобразный «коридор» до красивого храма. Почти два века здание использовали по прямому назначению – для дислоцирования войск. Отсюда бравые солдаты отправлялись на Крымскую, Турецкую, Русско-Японскую, Первую мировую и Великую отечественные войны.

В XX веке корпусы передали военной части №55120, где находился учебный корпус будущих советских пилотов. Позже в корпусах базировалась Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков, а в 1994 году архитектурный объект поставили на госохрану. Еще через 5 лет учебное заведение расформировали распоряжением правительства России.

Несмотря на это, в старинных корпусах остались жить люди – военные и их родственники. Условия жизни назвать хорошими – язык не повернется. Горячей воды и газа внутри нет. Жильцам приходится готовить еду на электрических плитках. По сути, из четырех корпусов «жилым» остались только два – в остальных обосновались бродяги, устраивающие постоянные пожары. Примечательно, что буквально через дорогу от казарм выросла элитная многоэтажка, а на другой стороне «мажорская» школа №92.

НАЧАЛО ТРЕЩАТЬ ПО ШВАМ

Первой о новом повороте в жизни жильцов казарм заговорила уфимская общественница Эльза Маулимшина. Она объяснила, что на минувших выходных здание начало в буквально смысле трещать по швам.

- С крыши здания сошел снег на иномарки жителей соседней многоэтажки, а затем послышался треск 170-летних деревянных перекрытий. Жители вызвали спасателей. Снег за эту зиму с крыши казарм не чистили, так как у них не заключен договор с управляющей компанией. Жильцы не могут ее выбрать, так как по документам здание является нежилым и является собственностью Министерства обороны, - написала женщина у себя на странице в «Facebook».

По словам самих жильцов злополучной двухэтажки, спасатели предупредили о том, что малейшее движение балок разрушит старые перекрытия крыши, которые рискуют рухнуть на квартиры.

- В 7 утра опять приехали спасатели, которые начали переписывать всех жильцов казарм. Всего получилось около 150 человек. Среди них есть и взрослые, и дети, - добавила Маулимшина.

«БЕЗ СТАТУСА ОБЩЕЖИТИЯ»

Жительница казарм Лидия Иванова поделилась с общественностью официальным ответом Министерства обороны, который она получила еще в конце 2017 года.

Оказалось, что по документам здание действительно является нежилым, и находится в собственности управления имущественных отношений Миобороны. Без статуса общежития проводить капитальный, частичный ремонт здания нельзя, ровно как и заключать контракт с обслуживающей компанией. Выходит, что полторы сотни жителей дома в центре башкирской столицы живут в огромном военном «складе».

ОФИЦИАЛЬНО

- В воскресенье, около 5 вечера, поступила информация, что по адресу Карла Маркса, 55/1 произошло продавливание кровли. На место выезжали сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. После обследования было принято решение совместно с сотрудниками жилищных служб очистить крышу от скопившихся осадков и укрепить ее, - рассказали в пресс-службе столичного Управления гражданской защиты.

ЗВОНОК В МИНОБОРОНЫ

- Двухэтажное здание бывшего учебного корпуса в Уфе имеет статус нежилого. Фактически, проживающие в нем люди не имеют отношения к Министерству или утратили связь с военным ведомством и занимают аварийные помещение нелегально. Среди них нет лиц, подлежащих обеспечению жильем по линии Минобороны. Документы о передаче нежилого здания в собственность муниципальных органов были направлены в адрес принимающей стороны в январе 2019 года, - объяснили в пресс-службе Центрального военного округа.