2019-03-05T13:42:55+03:00
Происшествия

В Башкирии умерла пенсионерка, к ноге которой врачи примотали швабру

Предположительно, у нее оторвался тромб
Эльвина АПАРИНА
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После нашумевшего случая главврач больницы уволился со своей должностиПосле нашумевшего случая главврач больницы уволился со своей должности
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В Уфе после выписки из 21-ой больницы скончалась 82-летняя пенсионерка из Кушнаренковского района, которой вместо шины на перелом наложили кусок швабры.

По последним данным, у нее оторвался тромб. Бабушка скончалась в квартире своей дочери.

Инцидент с пожилой женщиной прогремел на всю страну 14 февраля. В Кушнаренковскую районную больницу внучка привезла свою бабушку с переломом шейки бедра. Вместо того, чтобы оказать бабушке помощь, медики просто наложили ей шину из куска старой швабры, а затем и вовсе отказали в госпитализации.

Возмущенная внучка женщины выложила видео с жалобой в интернет. Позднее сам врач уволился по собственному желанию.

- Пациентке сделана рентгенография нижней конечности. Осмотрена врачом-хирургом. Ей была оказана первичная медицинская помощь — это обезболивающая терапия и мобилизация нижней конечности ротационной повязкой. Затем ее проконсультировал врач-травматолог городской больницы №21, - сообщила замглавврача Гузель Гатина.

Действительно, после того, как случай получил огласку, пожилую женщину перевезли в 21-ую городскую больницу Уфы. Ее поместили в отдельную палату, сделали операцию. 1 марта бабушку выписали в удовлетворительном состоянии, но, к сожалению, 4 марта она скончалась, по предварительным данным, из-за оторвавшегося тромба.

Отметим также, что в понедельник, 3 марта, завершилась прокурорская проверка районной больницы. В надзорном ведомстве выяснили, что у врачей было необходимое для наложения медицинской шины оборудование, которое они почему-то не использовали. В адрес руководства больницы выписали предписание, с требованием не допустить похожие случаи в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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