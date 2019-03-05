Где в Уфе пройдут масленичные гулянья – 2019

Весна идет, весне дорогу – с 4 марта начинается масленичная неделя. Масленица считается старинным русским народным праздников. Говоря простыми словами, это прощание с зимой и встреча самого прекрасного времени года. В 2019 году праздник выпадает на 10 марта. В Уфе ее начнут праздновать уже в субботу, 9 марта. «Комсомолка» подскажет, где в столице Башкирии пройдут масленичные гулянья.

НА МАСЛЕНИЦУ К «КОМСОМОЛКЕ»

На площади Лайфстайл центра «Башкирия» 9 марта пройдет широкая масленица с «Комсомолкой». Посетителей ждет традиционное прощание с зимой, игры, хороводы и колядки, катание на лошадях, хоккей валенками.

Вход на мероприятие свободный. Адрес: ул. Менделеева, 205 А. Начало в 13:00.

НА НЕФОРМАЛЬНУЮ МАСЛЕНИЦУ

На той же площади в это же время ожидается «МотоМасленица», которую организует мотоклуб «Ночные Волки». Здесь горожан ждут традиционные масленичные забавы и игры, спортивные состязания, ярмарочные ряды ремесленников, выступления фольклорных коллективов, детские зоны с аниматорами. Особенный колорит мероприятию придаст обилие мототехники, на которой можно будет не только посидеть и сфотографироваться, но и прокатиться.

Вход на мероприятие свободный. Адрес: ул. Менделеева, 205 А. Начало в 13:00.

ЕДИМ БЛИНЫ И ЖГЕМ ЧУЧЕЛО

Основной площадкой праздника станет территория возле «Меги». Здесь печь блины и прощаться с зимой будут также 9 марта. В этот же день гуляния охватят Орджоникидзевский и Демский районы. В первом праздник развернется на площади Серго Орджоникидзе, а во втором – в парке культуры и отдыха района.

10 марта Масленицу встретят в оставшихся районах. Веселые игры и скоморохи будут ждать жителей Калининского района в парке «Первомайский», Орджоникидзевского – в сквере перед Театром кукол и ДК «Заря», Октябрьского – на ипподроме «Акбузат» и Нагаевском доме культуры, Советского - в парке имени Ивана Якутова, Кировского – на пляже «Солнечный», ТКЦ «Ультра» и площади перед Конгресс-холлом и Ленинского – в сквере «Волна» и стадионе «Нижегородец».