В Уфе первоклассница угодила в больницу после падения снега на голову

В первый день весны около одной из многоэтажек в Октябрьском районе Уфы едва не случилась трагедия: с балкона четвертого этажа прямо на крыльцо рухнул снег. В этот момент там стояла семилетняя девочка, она ждала, пока мама припаркует автомобиль. Поначалу ни ребенок, ни его мама не поняли, что произошло. Они спокойно вернулись домой, и приступили к домашним делам: мама взялась за уборку, малышка – за просмотр мультиков.

Спустя некоторое время ребенку стало плохо, появилась слабость, тошнота и рвота. Обеспокоенная мама вызвала скорую помощь, которая доставила девочку в 17-ю больницу. Только тогда стало ясно, что у малышки сотрясение мозга из-за упавшего на голову снега.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

Случай с падением снега и повреждением имущества уфимцев далеко не первый за эту зиму. К сожалению, от падения сосулек и схода снега успели пострадать многие горожане. Управляющие компании по всему городу развесили объявления перед подъездами, где черным по белому сообщается: падение снега и наледи с ваших балконов на пешеходов и на автомобили – это ваша ответственность.

-В случае схода снега, наледи, с козырьков балконов и повреждения автомобилей или нанесения ущерба гражданам вся ответственность возлагается на собственника, - гласит объявление перед подъездом.

Адвокат Роман Петров в беседе с «Комсомолкой» отметил, что данное объявление – не более чем попытка ввести горожан в заблуждение. В первую очередь, потому, что оно не соответствует букве закона.

- Что касается случая падения снега на ребенка, то здесь, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело в части ненадлежащего оказания услуг. Отвечать за это будет управляющая организация. Даже наличие такого объявления не снимает полностью ответственности с управляющей компании. По поводу балконов, с которых может упасть снег, скажу так: есть понятие общедомовой собственности, а есть ответственность собственника. Владелец квартиры отвечает за то, что внутри, а управляющая организация – снаружи, - отметил Роман Петров.

По словам адвоката, если вы не делали перепланировку балкона, из-за которой на козырьке мог скопиться снег, то и ответственности за его сход не несете. Состояние дома снаружи полностью ложится на плечи управляющей компании.

Разгулявшиеся в Башкирии снегопады как бы напоминают жителям: настало время проявить особую бдительность. При нахождении около зданий, особенно высотных, всегда смотрите вверх – с козырьков могут свисать сосульки. Их падение может привести к травмам или даже гибели. К тому же, спасатели и, в особенности коммунальщики, предупреждают, что нужно парковать автомобили подальше от фасадов зданий. В противном случае, машина может быть повреждена. Что же делать в таких случаях?

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

Юристы советуют, по возможности, сфотографировать внешний вид автомобиля после падения на него снега или льда. Конечно, если есть такая возможность. Хорошим подспорьем будет запись с видео регистратора.

- Если произошел, например, сход снега на ваш автомобиль, следует вызвать ГИБДД. После того, как все формальности будут соблюдены, обращаемся к независимым экспертам за оценкой ущерба. Далее в адрес управляющей компании пишется претензия и взыскивается сумма ущерба. Если на претензию не ответили – подаем иск и после получения решения суда на руки взыскиваем через судебных приставов, - рассказывает Матвей Леонтьев.