Разгромище: «Салават Юлаев» уничтожил «Металлург» в третьем матче серии

После провального матча под номером два «Металлург» наверняка жаждал реванша. Тем более и главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач после игры отметился очень неприятной для хоккеистов речью, да и вообще в выражениях чешский специалист не стеснялся. Месседж был понятен, психологическое преимущество в серии перешло на сторону «Салавата Юлаева», и с этим нужно было что-то делать.

Уфимцы же, несмотря на потерю двух важных игроков Ларсена и Бурдасова, находились в прекрасном расположении духа. Особенно это касается первой легионерской тройки атаки. Умарк и компания играли просто вдохновенно, именно такого ждали от них весь регулярный сезон.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ КОШЕЧКИНА

Одним из главных антигероев прошедшего второго матча стал Василий Кошечкин. У опытнейшего вратаря не получалось ничего, и ему даже пришлось уступить место молодому Загидулину. Наверняка один из лидеров «Металлурга» день отдыха провел в копаниях в себе и хотел наглядно продемонстрировать в Уфе, что он готов вновь превратиться в неприступную стену.

Но только-только прошло стартовое вбрасывание третьего матча, как начался настоящий ад. Это было даже хуже, чем в Магнитогорске. Там Кошечкин хоть что-то отбивал, а тут хоккеисты «Салавата Юлаева» принялись успешно примерять на него образ манекена в воротах. Что не бросок, то обязательно гол.

Чтобы пропустить три шайбы, магнитогорскому голкиперу хватило четыре минуты. Сначала Ткачев волшебным пасом нашел накатывающего Умарка, и шведский легионер с ходу поразил угол – 1:0. Потом уже сам Умарк берет на себя розыгрыш шайбы в большинстве и находит на пятачке Хартикайнена. Финн из таких позиций не мажет – 2:0.

Ну а окончательно добил Кошечкина Кадейкин. Форвард сборной России обычно забивает красивые и сложные голы, но в этот раз ему было необходимо лишь правильно подстроиться под передачу Жаркова – 3:0.

Таким образом, залетало абсолютно все. Вратарь «Металлурга» ожидаемо покатился на смену. Если позавчера при такой же процедуре он был по-настоящему взбешен, то на «Уфа-Арене» выглядел, скорее, каким-то опустошенным и растерянным. Он действительно не понимал, что происходит.

ЭКОНОМ-РЕЖИМ

Вышедший на лед Загидулин тоже не долго оставался «сухим». Хозяева в первом периоде включили режим бульдозера. Пока тренерский штаб гостей хаотично пытался перестроить игру, «Металлург» пропустил уже и четвертую, и пятую.

При том все по делу. Уж когда тебе забивает даже Рыбин, и не просто забивает, а помимо этого имеет еще кучу моментов, то сразу понимаешь, что это не провал, а полноценное провалище. Один из самых критикуемых игроков «Салавата» замкнул шайбу в пустой угол после шикарной индивидуальной игры Ткачева – 4:0.

Гол Кемппайнена в самой концовке первого периода вообще стал какой-то насмешкой над «Металлургом». Уже в этот момент стало понятно, что за итоговый результат можно быть спокойным. Отыграть такое невозможно.

Магнитогорцы и сами это признали. «Салават Юлаев», начиная со второго периода, включил эконом-режим и не особо стремился что-то делать впереди. Моменты были, но они больше создавались в таком тренировочном режиме.

Самое удивительное, что «Металлург» и не сопротивлялся подобному. Казалось, команда должна разозлиться и что-то продемонстрировать. Хотя бы сделать это для тех фанатов, которые до отказа заполнили гостевой сектор. Но нет: никакой агрессии и особо желания замечено не было.

Капитан и лидер Мозякин вообще присел на скамейку. Он пока наравне с Кошечкиным серию проводит отвратительно. Из оставшихся вести команду вперед было некому. Гости сообразили лишь одну ответную шайбу в самой концовке основного времени. Ее автором стал Зайцев, но она совершенно ничего не решала даже в эмоциональном плане – 5:1.

Таким образом, в третьем матче «Салават Юлаев» все решил за один период, а потом просто ожидал финальной сирены. На данный момент уфимская команда оставляет очень мощное впечатление. Тренерский штаб под руководством Цулыгина действительно хорошо подготовился к плей-офф: все сильные стороны «Металлурга» нейтрализованы, а слабыми постоянно удается воспользоваться. Если Яндач в ближайшие дни не найдет какое-то новое решение, то серия вполне возможно закончится очень быстро.